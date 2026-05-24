Hande Ünsal'dan 19 yıllık aşkta ikinci evlilik itirafı: "Tüm para oraya gitti"

“Seni Sever Miydim?” ve “Nerdesin” şarkılarıyla adından söz ettiren Hande Ünsal, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Serkan Balkan’la ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. “19 yılda evlendik, boşandık, ayrıldık ama birbirimizi bırakmadık” sözleriyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, ikinci kez evlenme planlarına dair açıklama yaptı.

  • Türk pop müziğinin ünlü ismi Hande Ünsal, 19 yıldır birlikte olduğu Serkan Balkan'la evlilik gündemine dair açıklamalar yaptı.
  • Çift, aralarındaki ilişkinin inişli çıkışlı olmasına rağmen kopmadığını ve ikinci kez evleneceklerine albüm yaptığını söyledi.
  • Hande Ünsal, 2026 yılında evlilik planı olmadığını ve kısmetin belirleyeceğini ifade etti.
  • Serkan Balkan, bu sene evlilik olabileceğine dair umut verici açıklama yaptı.
  • Ünsal, telefonunda Balkan'ı 'Kocam' olarak kaydettiğini ancak bunun bir espri olduğunu belirtti.

Türk pop müziğinin dikkat çeken isimlerinden Hande Ünsal, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Hande Ünsal ve Serkan Balkan / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

UZUN YILLARDIR BİRLİKTELER

"Seni Sever Miydim?" ve "Nerdesin" gibi hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Serkan Balkan'la ilişkisine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"İKİNCİ KEZ EVLENECEĞİMİZE ALBÜM YAPTIK"

Milliyet'in haberine göre Hande Ünsal, yaklaşık 19 yıldır hayatında olan Serkan Balkan'la inişli çıkışlı ama kopmayan bir ilişki yaşadıklarını anlattı. Ünlü şarkıcı, ilişkilerini şu sözlerle özetledi:

19 yılda evlendik, boşandık, ayrıldık ama birbirimizi bırakmadık. Onu gözümden bile sakınıyorum. İkinci kez evleneceğimize albüm yaptık. Tüm para oraya gitti.

"AKLIMA GELDİKÇE EVLENME TEKLİFİ EDİYORUM"

Ünsal'ın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çiftin yeniden nikah masasına oturabileceği yönündeki iddialar da güç kazandı. Serkan Balkan'ın "Aklıma geldikçe Hande'ye evlenme teklifi ediyorum" sözleri ise dikkat çekti.

Hande Ünsal

"BU YIL EVLİLİK YOK GİBİ"

Öte yandan geçtiğimiz zamanlarda Nişantaşı'nda görüntülenen Hande Ünsal, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmişti. Bir arkadaşının doğum günü için hediye baktığını söyleyen ünlü isim, evlilik sorularına da samimi yanıtlar verdi. 2026 planlarından bahseden Ünsal, "Bu yıl evlilik yok gibi görünüyor. Kısmet bakalım. Zaten yıllardır birlikteyiz, hemen evlenelim gibi bir isteğimiz yok" ifadelerini kullandı.

"KIPKIRMIZI OLDUM ŞU AN"

Muhabirlerin "Evlenmeniz için ne olması gerekiyor?" sorusu karşısında utandığını söyleyen şarkıcı, "Serkan'a sorun. Bu sorular hep bana denk geliyor, çok sıkışıyorum, kıpkırmızı oldum şu an. Birkaç kere yüzük aldı ama sanırım öyle olmuyor" diyerek güldü.

TELEFONDAKİ 'KOCAM' DETAYI

Röportaj sırasında sevgilisi Serkan Balkan'dan telefon alan Hande Ünsal'ın, Balkan'ı rehberine "Kocam" diye kaydettiğinin görülmesi dikkat çekti. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, "Bu aramızda bir espri, öyle bir şey değil" açıklamasını yaptı.

"DÜĞÜN YAPMAK BÜYÜK MASRAF

Telefon bağlantısında gazetecilerin "Evlilik ne zaman olur?" sorusunu yönelttiği Serkan Balkan ise, "Bu sene inşallah olacak gibi" diyerek sürpriz bir çıkış yaptı. Ünlü çiftin evlilikle ilgili esprili tavırları dikkat çekerken, Hande Ünsal'ın "Artık düğün yapmak da büyük masraf, eğlence yapacağız" sözleri de sosyal medyada çok konuşuldu.

TAKILARI GÜNDEM OLMUŞTU

Başarılı şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir konserde kullandığı gösterişli takılarla da gündeme gelmişti. Sahne tarzıyla dikkat çeken Hande Ünsal, o dönem yaptığı açıklamada, "Takılarım neredeyse bir ev değerinde" diyerek magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.

