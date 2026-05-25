Piyasalarda bayram havası: Gram altın 6.700 TL'yi aştı, Brent petrol sert çakıldı!

Küresel piyasalarda gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi. ABD ile İran arasındaki uzlaşı ihtimali sonrası Brent petrol fiyatı sert düşerek 95 dolara gerilerken, güvenli liman arayışındaki ons altın fiyatı yeniden tırmanışa geçerek 4 bin 580 dolar sınırına dayandı. İşte piyasalardaki son teknik seviyeler ve güncel rakamlar.

Kapalıçarşı’da ’Hürmüz’ hareketliliği: Gram altın 6.700 TL’yi aştı!

Küresel piyasalar yeni haftaya Orta Doğu merkezli gelişmelerin etkisiyle başladı. ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslarda uzlaşı ihtimalinin güçlenmesi, hem emtia piyasalarında hem de yatırım araçlarında sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi.

Özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılabileceğine yönelik beklentiler, enerji arzına ilişkin endişeleri azaltırken petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Aynı süreçte yatırımcıların güvenli liman arayışı ise altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

WASHİNGTON-TAHRAN HATTINDA KRİTİK TEMAS

ABD'li yetkililer, anlaşmanın nihai metni üzerindeki görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Tarafların son onayı vermesinin birkaç gün daha sürebileceği belirtilirken, süreçte diplomatik temasların yoğunlaştığı ifade edildi.

Trump’tan Anlaşma Mesajı: ’Acele Etmeyeceğim’

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlaşma konusunda "acele etmeyeceğini" söyledi. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Washington ile Tahran arasındaki temasların devam ettiğini açıklamış, Hürmüz Boğazı konusunda kısa süre içinde "iyi haberler" gelebileceğini dile getirmişti.

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ: İRAN ANLAŞMASI PİYASAYI RAHATLATTI

Petrol fiyatları haftaya sert kayıpla başladı. ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde uzlaşı ihtimalinin güçlenmesi, küresel enerji piyasalarında tansiyonu düşürdü. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılabileceğine yönelik beklentiler, petrol arzına ilişkin endişeleri önemli ölçüde azalttı.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 5'in üzerinde gerilerken, yatırımcıların odağı yeniden diplomatik sürece çevrildi.

BRENT PETROLDE HIZLI GERİ ÇEKİLME

Cuma günü 102,77 dolara kadar yükselen Brent petrol, haftanın son işlem gününü 100,21 dolardan kapatmıştı. Yeni haftanın ilk işlemlerinde ise sert satış baskısı dikkat çekti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı sabah saatlerinde yüzde 5,1 düşüşle 95,10 dolara kadar geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 5,6 kayıpla 91,20 dolardan işlem gördü.

Piyasalarda, jeopolitik risk algısındaki zayıflamanın fiyatlamalar üzerinde belirleyici olduğu değerlendiriliyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASAYI ETKİLEDİ

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin mesajları etkili oldu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmelerin "düzenli ve yapıcı" şekilde sürdüğünü belirtti. İyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerini ifade eden Trump, anlaşma sağlanana kadar İran limanlarına yönelik deniz ablukasının devam edeceğini söyledi.

Bu açıklamalar, Washington ile Tahran arasında diplomatik temasların somut sonuç verebileceği beklentisini güçlendirdi.

GÖZLER YENİDEN HÜRMÜZ BOĞAZI'NA ÇEVRİLDİ

Piyasalarda en dikkat çekici başlık ise Hürmüz Boğazı oldu. İki ülkenin, boğazın yeniden tam işlerlik kazanması ve petrol sevkiyatının kesintisiz sürdürülmesine yönelik ortak zemine yaklaştığı değerlendiriliyor.

Küresel petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak normalleşmenin, enerji arzı üzerindeki baskıyı azaltabileceği belirtiliyor.

Ancak uzmanlar, bölgede zarar gören petrol ve doğal gaz tesislerinin tamamen onarılmasının zaman alacağını vurguluyor. Bu nedenle petrol akışının tam anlamıyla normale dönmesinin aylar sürebileceği ifade ediliyor.

TEKNİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, Brent petrolde sert geri çekilmeye rağmen oynaklığın sürebileceğine dikkat çekiyor.

Teknik açıdan Brent petrolde:

107,19 dolar seviyesi direnç
92,93 dolar seviyesi ise destek

konumu olarak izleniyor.

Piyasalarda önümüzdeki süreçte ABD-İran hattından gelecek yeni açıklamaların fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

PİYASALAR TEMKİNLİ İYİMSER

Küresel piyasalarda iyimser hava güç kazanırken, yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülüyor. Global X ETF analisti Justin Lin, altının yükselişine rağmen piyasaların henüz tam anlamıyla ikna olmadığını söyledi.

Lin'e göre yatırımcılar, özellikle İran tarafında atılacak somut adımları görmek istiyor. Bu nedenle fiyatlamalarda şimdilik kontrollü bir yükseliş öne çıkıyor.

ÇATIŞMA SÜRECİ ALTINI BASKILADI

Altın, şubat sonunda başlayan çatışmalardan bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kaybetmişti. İran savaşıyla birlikte enerji fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, küresel enflasyon baskısını artırırken merkez bankalarının faiz artırımı ihtimalini de gündeme taşımıştı.

Yüksek faiz beklentisi ise faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN DA YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Küresel piyasalarda ons altındaki yükselişin etkisi, iç piyasada gram altına da yansıdı. Türkiye'de bireysel yatırımcıların en fazla tercih ettiği yatırım araçlarının başında gelen gram altın, haftaya yükselişle başladı.

Kapalı Çarşı piyasalarında gram altın 6 bin 600 liranın üzerinde işlem görürken, yatırımcıların güvenli liman talebinin yeniden güç kazandığı değerlendiriliyor. Uzmanlar, ons altındaki hareketliliğin yanı sıra dolar kurundaki seyrin de gram altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

GÖZLER FED'İN YENİ BAŞKANINDA

Piyasaların odağında şimdi de Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh bulunuyor. Yatırımcılar, Warsh'ın para politikası ve faiz görünümüne ilişkin vereceği mesajların altın fiyatları üzerindeki etkisini yakından izliyor.

Singapur saatiyle 10.30 itibarıyla spot altın yüzde 1,2 yükselişle 4 bin 562,24 dolara çıktı. Gümüş yüzde 3 prim yaparak 77,79 dolara yükselirken, platin ve paladyum da değer kazandı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

BORSA İSTANBUL'DA BAYRAM TAKVİMİ DEĞİŞİYOR

Yurt içinde ise Borsa İstanbul haftayı güçlü yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 4,89 primle 13 bin 808 puandan kapattı.

Kurban Bayramı nedeniyle takas tarihlerinde değişikliğe gidilecek.

Buna göre:

  • Cuma günkü işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi
  • Bugün ve salı günü yapılan işlemlerin takası ise 2 Haziran Salı günü gerçekleşecek

Borsada yarın yarım gün işlem yapılacak. Çarşamba, perşembe ve cuma günü ise seans düzenlenmeyecek.

Dolar/TL kuru ise yeni haftaya 45,72 seviyesinde başladı.

PİYASALARIN GÖZÜ EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİNDE

Analistler, bugün yurt içinde mayıs ayı ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtiyor. Küresel tarafta ise veri gündeminin sakin olması bekleniyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

  • 13.900 ve 14.000 puan direnç
  • 13.700 ve 13.600 puan ise destek seviyesi

olarak öne çıkıyor.

Ezgi Polat
Ezgi Polat