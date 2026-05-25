Piyasalarda bayram havası: Gram altın 6.700 TL'yi aştı, Brent petrol sert çakıldı!

BRENT PETROLDE HIZLI GERİ ÇEKİLME
Cuma günü 102,77 dolara kadar yükselen Brent petrol, haftanın son işlem gününü 100,21 dolardan kapatmıştı. Yeni haftanın ilk işlemlerinde ise sert satış baskısı dikkat çekti.
Brent petrolün vadeli varil fiyatı sabah saatlerinde yüzde 5,1 düşüşle 95,10 dolara kadar geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 5,6 kayıpla 91,20 dolardan işlem gördü.
Piyasalarda, jeopolitik risk algısındaki zayıflamanın fiyatlamalar üzerinde belirleyici olduğu değerlendiriliyor.
TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASAYI ETKİLEDİ
Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin mesajları etkili oldu.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmelerin "düzenli ve yapıcı" şekilde sürdüğünü belirtti. İyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerini ifade eden Trump, anlaşma sağlanana kadar İran limanlarına yönelik deniz ablukasının devam edeceğini söyledi.
Bu açıklamalar, Washington ile Tahran arasında diplomatik temasların somut sonuç verebileceği beklentisini güçlendirdi.