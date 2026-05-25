Piyasalarda bayram havası: Gram altın 6.700 TL'yi aştı, Brent petrol sert çakıldı!

GÖZLER YENİDEN HÜRMÜZ BOĞAZI'NA ÇEVRİLDİ

Piyasalarda en dikkat çekici başlık ise Hürmüz Boğazı oldu. İki ülkenin, boğazın yeniden tam işlerlik kazanması ve petrol sevkiyatının kesintisiz sürdürülmesine yönelik ortak zemine yaklaştığı değerlendiriliyor.

Küresel petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak normalleşmenin, enerji arzı üzerindeki baskıyı azaltabileceği belirtiliyor.

Ancak uzmanlar, bölgede zarar gören petrol ve doğal gaz tesislerinin tamamen onarılmasının zaman alacağını vurguluyor. Bu nedenle petrol akışının tam anlamıyla normale dönmesinin aylar sürebileceği ifade ediliyor.

TEKNİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, Brent petrolde sert geri çekilmeye rağmen oynaklığın sürebileceğine dikkat çekiyor.

Teknik açıdan Brent petrolde:

107,19 dolar seviyesi direnç

92,93 dolar seviyesi ise destek

konumu olarak izleniyor.

Piyasalarda önümüzdeki süreçte ABD-İran hattından gelecek yeni açıklamaların fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.