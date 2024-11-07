PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kaçan balık Gyökeres! İsveçli golcü 2022-23'te Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş

Vitor Pereira’nın listesinde olan ve o dönem Coventry’de oynayan 26 yaşındaki yıldızın Jesus döneminde de gündeme geldiği öğrenildi. Ancak, Sarı-Lacivertliler Batshuayi’yi transfer etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Kaçan balık Gyökeres! İsveçli golcü 2022-23’te Fenerbahçe’nin gündemine gelmiş

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sporting Lizbon formasıyla son 2 sezonda gösterdiği performansla Avrupa'nın sayılı forvotleri arasına girmeyi başaran Viktor Gyökeres'in İngiltere Championchip ekiplerinden Coventry'de forma giyerken iki kez Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ancak tercih edilmediği ortaya çıktı.

BATSHUAYI ALINDI
2021'de Fenerbahçe'şi çalıştıran Vitor Pereira'nın listesinde yer alan ancak transferi gerçekleşmeyen 26 yaşındaki yıldızın 2022-23 sezonunda Jorge Jesus döneminde bir kez daha gündeme geldiği öğrenildi. Ancak Fenerbahçe'nin transferini 5-6 milyon Euro'ya biterebileceği futbolcudan alt ligde oynadığı için vazgeçtiği ve Batshuayi'yu kadrosuna kattı.

M.CITY'E 3 GOL ATTI
Temmuz 2023'te 24 milyon Euro'ya Sporting'in yolunu tutan İsveçli golcü, 2023-24 sezonunu 50 maçta 43 gol,15 asistle tamamlayarak Avrupa'nın dikkatini çekti. Bu sezon da şu ana kadar çıktığı 17 maçta 23 gol kaydeden yıldız golcü son olarak Manchester City'e karşı hat trick yaptı. 100 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Gyökeres'in sözleşmesi 2028'de sona erecek..

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Narin Güran davasında son durum ne? Yılın davası bugün başlıyor! İlk duruşmadan karar çıkacak mı?
Yeni dönem ilk temas! Başkan Erdoğan’dan ABD Başkanı Trump’a tebrik telefonu | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak?
Dağ Kandil sancısı! PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden Ahmet Özer’e destek verdi... İBB’de ittifak yaptık itirafı
MEMURA EN AZ 43 BİN TL: Anketlere göre maaşlar ne kadar artacak? Emeklilere nasıl yansıyacak?
Meta’dan katil İsrail’e sosyal kalkan: Filistinli gazetecinin Instagram hesabı kapatıldı
Galatasaray Norwich City’nin İspanyol yıldızı Sainz için atağa kalktı!
Kartal Avrupa Ligi’ne tutundu! Beşiktaş Malmö’yü 2-1 yendi
Yine ’Köpek Velisi’ yine istismar! Buket Özgünlü takipçilerinden 1.4 milyon TL dilendi... Zimmete geçirilen bağışlar MASAK raporunda
Erdoğan’ı devirme hayali kurarken devrilip gitti! Son demlerini oynayan Biden’ın bitik profili... Adı tarihin utanç sayfalarında
Narin Güran cinayeti davası bugün başlıyor | İşte cinayetin kronolojisi! 21 Ağustos’tan bugüne neler yaşandı?
CHP/DEM’in Esenyurt’taki nepotizm çarkı çökertildi! Terör tutuklusu Ahmet Özer’in akrabaları belediyeden kovuldu
Dünya ABD seçimleri ve Trump’ı konuşurken Almanya’da hükümet krizi! Scholz koalisyon ortağını direkt görevden aldı
ABD seçimlerine Türkiye damgası! 200’den fazla ülkeye yayınlandı
CANLI | Soykırım kabinesinde karıştı: Netanyahu Gallant’ın fişini çekti! İsrail’den Orta Doğu’ya yoğun bombardıman
CANLI | ABD’de sandıklar açıldı! 47. Başkan Donald Trump oldu... Harris’ten tebrik Biden’dan Beyaz Saray’a davet
SON DAKİKA