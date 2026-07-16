ABD-İsrail arasında ipler gerildi: Netanyahu'nun ziyareti ertelendi! Trump’tan "istenmiyorsun" ikazı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD’ye yapacağı kritik ziyaret ertelendi. Resmi gerekçe olarak Senatör Lindsey Graham’ın cenaze törenindeki tarih değişikliği gösterilse de arka planda Washington ile Tel Aviv arasındaki derin çatlak yatıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu’ya Suriye ile Lübnan’dan çekilme baskısı yaptığı ve bölgede istenmediğini ilettiği ortaya çıktı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İsrail’i Amerikan kamuoyunu manipüle etmekle suçlaması iki ülke arasındaki krizin boyutlarını gözler önüne serdi.
Soykırım zanlısı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Washington kapıları açılmadan kapandı. ABD ile İsrail arasındaki diplomatik iplerin giderek gerildiği dönemde Netanyahu'nun ABD'ye planladığı ziyaret ertelendi.
İsrail başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ABD ziyaretini ertelemesine gerekçe olarak "ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna çekilmesi" bahanesi gösterildi.
Netanyahu'nun ABD ziyareti için cumartesi gecesi Tel Aviv'den ayrılması bekleniyordu.
TRUMP İLE GÖRÜŞMEK İÇİN ÇABALADI OLMADI
Israel Hayom gazetesi, İsrail tarafının ziyaret kapsamında Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme ayarlamak için yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü aktarmıştı.
'SENİ ORADA İSTEMİYORLAR'
Ziyaretin ertelenmesinin arka planında Washington yönetiminin Tel Aviv'e yönelik sertleşen tutumu yatıyor.
Axios'un yayımladığı habere göre Trump, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan'dan çekilmesini istedi.
Trump'ın Netanyahu'ya, "Seni orada istemiyorlar. Kuvvetlerini geri çekmeli ve yeniden konuşlandırmalısın." dediği öne sürüldü.
VANCE HEDEF ALDI: İSRAİL'İN MANİPÜLATÖRLERİ
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, dün akşam ABD'li podcast sunucusu Joe Rogan'ın sunduğu YouTube yayınında dikkat çekici çıkışlarda bulunmuştu.
İsrail hükümeti içerisinde ABD'nin İran politikasına karşı insanların olduğunu, bunların askeri harekatı sürdürmek istediklerini dile getiren Vance, "İsrail'in ABD Büyükelçisi bence gerçekten iyi bir insan. Açıkçası, öncelikle İsrail'i önemsiyor. Ben de öncelikle Amerika'yı önemsiyorum. Ama sistemlerinin içinde, Amerikan kamuoyunu manipüle eden ve savaşı süresiz olarak devam ettirmek için değiştirmeye çalışan bazı insanlar olduğunu kesin olarak biliyoruz." diye konuştu.
BİBİ'YE RAĞMEN ANKARA'YA YEŞİL IŞIK
Tel Aviv ile Washington arasındaki soğuk rüzgarlar askeri diplomasiye yansıdı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ankara temaslarının ardından Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini görüşmek için İsrail'e yapacağı ziyareti iptal etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'ya rağmen Türkiye'ye F-35 satışı, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ile KAAN savaş uçağı motorunun tedariki gibi konularda Ankara'ya yeşil ışık yakmıştı.