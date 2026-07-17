Ahbap soruşturmasında Gödeliner ve Haluk Levent'in şoförü Yay peş peşe itiraf: Banka parayı çekmesin diye hesabımı kullandı
Haluk Levent'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı şoförü Zafer Yay ile Ahbap Derneği'nin ilk kurucularından Emrah Gödeliner'in savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler Haluk Levent'in kendi hesaplarını kullandığını itiraf ederken suç işlemediklerini iddia etti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini dile getiren Gödeliner menfaat sağlamadığını söylerken, "Haluk Levent isimli şahsa rica ederek sigortam orada devam etmiştir" beyanıyla kendini ele verdi. Şoförü Yay ise, "Haluk Levent'in borçları olduğundan hesaplarındaki paralar çekilmesin diye bu şekilde bir para transferi olmaktaydı." dedi.
"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" ortaya çıkmasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı.
Soruşturmada dernek ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulurken, Başsavcılık tüm bağışların tek tek inceleneceğini açıkladı.
Dosyaya giren savcılık ifadelerinde ise Haluk Levent'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı şoförü Zafer Yay ile Ahbap Derneği'nin ilk kurucularından Emrah Gödeliner'in beyanları ortaya çıktı.
İfadeleri ortaya çıkan Zafer Yay ile Ahbap Derneği'nin ilk kurucularından Emrah Gödeliner resmen usulsüzlüğü itiraf etti.
"28 YILDIR HALUK LEVENT'İN ÖZEL ŞOFÖRÜYÜM"
Savcılık ifadesinde bildiklerini samimi bir dille anlatacağını ifade eden Yay, 28 yıldır Haluk Levent'in özel şoförü olduğunu belirterek, "Ben 28 yıldır Haluk Levent'in özel şoförlüğünü yapmaktayım. Başka herhangi bir işle uğraşmadım. Risus unvanlı ortağı olduğum bir firma vardır. Bu firmanın diğer ortağı Emrah Gödeliner isimli şahıstır. Firma yaklaşık 15 senedir faaliyet gösterir.
Ben bu firmaya yaklaşık 6-7 sene önce ortak oldum. Emrah isimli şahsın bana ortaklık teklifi ile ortak oldum. Ortaklık için herhangi bir para ödemedim. Risus organizasyon firmasıdır. Başkaca bir firma ortaklığım yoktur" ifadelerini kullandı.
"PARALARI HALUK LEVENT'İN SÖYLEMİŞ OLDUĞU YERLERE AKTARIRIM"
Banka hesaplarında Haluk Levent'in konserlerinden gelen paralar olduğunu belirten Yay, "Ben Haluk Levent'in yanında çalışmaya başladığımdan bu zamana hesaplarıma Haluk Levent'in konserlerinden ya da kazançlarından gelen paralar olmaktadır. Ben bu paraları Haluk Levent'in söylemiş olduğu yerlere aktarırım. Bunu yaparken herhangi bir menfaat doğrultusunda para almam. Haluk Levent'in borçları olduğundan hesaplarındaki paralar çekilmesin diye bu şekilde bir para transferi olmaktaydı" ifadelerini kullandı.
"EMRAH GÖDENİLER İLE YAKLAŞIK 375 MİLYONLUK PARA İŞLEMİNİN NEDENİ HALUK LEVENT'İN BANKALARA BORÇLU OLMASIDIR"
Paraların gönderdiği şahıslar dışında nereye gittiği bilmediğini söyleyen Yay, ayrıca şu ifadelerde bulundu:
Çalışmaya başladığım ilk zamanlardan bu zamana kadar Haluk Levent'in kazanmış olduğu meblağlardan bazıları benim hesabıma yatardı. Bunun sebebini kendisine sorduğumda bankalar ile borçlu olması sebebiyle sıkıntılarının olduğu, bu sebeple benim hesabıma paraların bazılarının geleceğini, sonrasında kendisinin söylediği yerlere para transferlerini yapacağını söylemişti. Ayrıca internet bankacılığından pek anlamaması da bu paraların hesabıma yatmasına sebep olan nedenlerden birisidir. Bu paraların gönderdiğim şahıslar dışında nereye gittiğini bilmiyorum. Herhangi bir yatırımda kullanılmış ise de benim herhangi bir bilgim yoktur. Bana gelen paraların bazıları konser parasıydı, diğer kalan kısmını ise tam olarak bilmiyorum
"BEN HALUK LEVENT'İN TALİMATIYLA BU PARALARI GÖNDERDİM"
Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya dahil, dosyada adı geçen birçok insanla olan para işlemlerine aynı cevabı tekrarlayan Yay, "Gönderilen paraların gönderdiğim şahıslar dışında nereye gittiğini bilmiyorum. Ben Haluk Levent'in talimatıyla bu paraları gönderdim" ifadelerini kullandı.
"MEKSA ADLI FİRMAYA YAPTIĞIM TRANSFERLER HALUK LEVENT'İN YATIRIM AMAÇLI YAPTIĞI TRANSFERLERDİR"
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. isimli firma ile toplam 668 milyonluk para giriş-çıkışları hakkında konuşan Yay, "Meksa unvanlı firma Haluk Levent'in yatırım yaptığı bir borsa firmasıdır. Bu sebeple para transferim olmuştur. Bu transferler Haluk Levent'in yatırım amaçlı yaptığı bir paradır" dedi.
"HESAP HAREKETLERİNİN HEPSİNDEN HALUK LEVENT'İN BİLGİSİ VARDIR"
Gerçekleştirilen para işlemlerinin mali profiliyle uyumsuz olması üzerine konuşan Yay, "Bu paraları Haluk Levent'in söylemiş olduğu şahıslara da teslim etmişliğim vardır. Para teslim ettiğim kişileri hatırlamıyorum. Genel olarak tanımadığım kişilere para teslim ettim. Bunun dışında diğer hesap hareketleri hakkında yukarıda açıkça belirttiğim beyanlarımı tekrar ederim. Bu para transferleri ve hesap hareketlerinin hepsinden Haluk Levent'in bilgisi vardır" ifadelerini kullandı.
Taşınmazların Esin Önder Çağlayan'a devri hakkında konuşan Yay, "Belirtilen taşınmazlar Haluk Levent'e aittir fakat bana kayıtlıdır. Yukarıda belirttiğim Ali Barış Kaya isimli şahsa vekalet verme sebebim budur. Bu vekalet ile satışı o yapmıştır. Esin Önder Çağlayan isimli şahsı tanımam" dedi.
İfadesinin sonunda üzerini atılı suçlamaları kabul etmeyen Yay, "Suçlamaları kabul etmiyorum. İfadenin heyecanı sebebiyle adıma kayıtlı Haluk Levent' ait olan tapu kaydını söylemeyi unuttum. İfademi samimi olarak belirttim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.
İfadesi ortaya çıkan bir diğer isim ise soruşturma kapsamında tutuklanan derneğin ilk kurucularından olan iş adamı Emrah Gödeliner oldu.
"DERNEĞİN BANKA HESAPLARI HİÇBİR ZAMAN BENİM TARAFIMDAN KULLANILMADI"
Ahbap Derneği'nin ilk kurucularından olduğunu söyleyen Gödeliner, "Ben Ahbap Derneği'nin ilk kurucularındandım. Yönetim kurulu üyesiydim. Hatırladığım kadarıyla 2021 yılında yönetim kurulu üyeliği görevimden ayrıldım. Haluk Levent isimli şahsa rica ederek sigortam orada devam etmiştir. Bu hesaplar hiçbir zaman benim tarafımdan kullanılmadı ve yetkim yoktu. Kimler tarafından kullanıldığını da bilmemekteyim" dedi.
"ZAFER YAY İLE YAKLAŞIK 375 MİLYONLUK PARA İŞLEMİNİN NEDENİ HALUK LEVENT'TİR"
Zafer Yay ile yapılan para işlemlerinin Haluk Levent sebebiyle olduğunu öne süren Gödeliner, şu ifadelerde bulundu:
Bu paralar Haluk Levent isimli şahıs adına hesabıma girip çıkmıştır. Hatta kendisi şu anda ismini hatırlamadığım bir resmi kuruma giderek, bu hesapları kendisinin kullandığını beyan etmişti. Paraların kaynağını bilmiyorum. Gönderen isimleri Haluk Levent isimli şahıs aracılığıyla tanırım. Bahse konu paraların nerelerde kullanıldığı hakkında da herhangi bir bilgim yoktur. Bu paralar sürekli borç alacak transferleri olarak yapılmaktaydı
ECE GÜNER İLE YAPILAN 47 MİLYON LİRALIK PARA İŞLEMİ
Ece Güner ile yapılan 47 milyon liralık para giriş çıkış işlemlerinin sorulması üzerime Gödeliner, "Bu paralar sürekli borç alacak transferleri olarak yapılmaktaydı. Bu paralar Ece Güner isimli şahsın Haluk Levent isimli şahısla arasındaki borç ilişkisidir. Bu para ilişkilerinin oluşmasının sebebi Haluk Levent isimli şahıstan kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.
"BU GELEN PARALARIN BAZI KISIMLARI RİSUS A.Ş.'NİN MAAŞ ÖDEMELERİ İÇİN GÖNDERİLEN PARALARDIR"
Aynı dosya kapsamında tutuklanan Yeliz Kaya ile olan para trafiği hakkında da konuşan Gödeliner, "Bu paralar Haluk Levent isimli şahıs adına hesabıma girip çıkmıştır. Bu gelen paraların bazı kısımları Risus A.Ş.'nin maaş ödemeleri için gönderilen paralardır. Hesapların blokeli olmasından dolayı bu para transferleri benim hesabımdan yapılmaktaydı. Gelen paraların diğer kısmı ise Haluk Levent isimli şahıs bir coin firmasının reklamında oynamıştır.
Bu coin fiyatlarının düşmesi üzerine bu coini alan vatandaşlar zarar etti. Haluk Levent isimli şahıs, reklamda oynadığından dolayı kendisini sorumlu tuttu ve bu paraları kurtarıp ödemek için Binance isimli uygulamayı attım. Mağdurların parasını ödemek için coin işlemleri yaptım. Ancak başarılı olmadı" dedi.
Dosyada adı geçen birçok isimle ilgili para işlemleri hakkında ise Gödeliner, "Paraların kaynağını bilmiyorum. Bahse konu paraların nerelerde kullanıldığı hakkında da herhangi bir bilgim yoktur. Bu paralar sürekli borç alacak transferleri olarak yapılmaktaydı" ifadelerini kullandı.
"Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "Ahbap Derneği'ne emaneten" gibi açıklamalarla yapılan yüksek hacimli para işlemlerine ilişkin de Gödeliner, "Mali profilimin çok yüksek olmasının sebebi hesaplarımın Haluk Levent isimli şahıs adına kullanılmasından dolayıdır. Ahbap açıklaması ile bana gönderilen paraların açıklamalarını, 2025 yılında derneği denetlemeye gelen müfettişler de hesabıma bu parayı gönderenlerin açıklamaları bu şekilde yazmasının sebebini sorduğunda hesabıma para gönderen şahıslar, denetçilere 'Biz bu paraları derneğe değil, Haluk Levent isimli şahsa borç olarak gönderdik' dedi.
Bahse konu açıklamaların yanlışlıkla yazıldığını beyan ettiler. Bu para işlemlerin oluşmasının sebebi Haluk Levent isimli şahsın hesabımı kullanmasından dolayıdır. Bu paraların nerede, nasıl kullanıldığını veya kimlere aktarıldığını bilmemekteyim" ifadelerini kullandı.
Ali Barış Kaya'nın Emrah Gödeliner'den 17 bin dolarlık bir ekran görüntüsündeki bilgileri değiştirmesini istediği, 17 bin doları 117 bin dolar yapmasını istediğinin sorulması üzerine Gödeliner, "Dekontun ne dekontu olduğunu şu anda hatırlayamadım. Bu dekontun üzerinde neden ve ne şekilde değişiklik yapılmak istendiğini hatırlamıyorum. Değişiklik için gereken programın bende olmadığını kendisine söyledim" dedi.
"VOLKAN BİÇER'DEN ALDIĞIMIZ 1 MİLYON DOLAR AHBAP'A DEĞİL HALUK LEVENT'E GÖNDERİLDİ"
Gödeliner, "Volkan borç olarak gönderdiğini müfettişlere bildirdi. Bu paranın aslında Ahbap'a değil Haluk Levent isimli şahsa gönderildiğini de beyan etti. Haluk Levent'in bahse konu yazıyı yazması aslında şahsen borç istemesi olup, yardım değildir. Bu ödemenin de geri ödemesi yapılmıştı" ifadelerini kullandı.
İfadesinin sonunda hiçbir menfaat elde etmediğini savunan Gödeliner, son olarak ifadede bulundu:
Ben Ahbap Derneği'nin adını kullanarak hiçbir şekilde maddi/manevi menfaat elde etmedim. Aynı şekilde akrabalarıma, arkadaşlarıma hiçbir şekilde faydası olmamıştır. Bahse konu hesap hareketleri tamamen Haluk Levent ile ilgilidir. Bu iş ve işlemleri kanıtlayacak olan dijital materyalleri şahsım veya avukatlarım aracılığı ile ivedilikle soruşturma dosyasına sunacağım