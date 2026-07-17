"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" ortaya çıkmasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada dernek ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulurken, Başsavcılık tüm bağışların tek tek inceleneceğini açıkladı. Haluk Levent ifadesinde resmen itiraf etti: Usulsüzlük yaptım! AHBAPın mal varlıklarına el konuldu! 18 şüpheli tutuklandı Dosyaya giren savcılık ifadelerinde ise Haluk Levent'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı şoförü Zafer Yay ile Ahbap Derneği'nin ilk kurucularından Emrah Gödeliner'in beyanları ortaya çıktı. İfadeleri ortaya çıkan Zafer Yay ile Ahbap Derneği'nin ilk kurucularından Emrah Gödeliner resmen usulsüzlüğü itiraf etti. "28 YILDIR HALUK LEVENT'İN ÖZEL ŞOFÖRÜYÜM" Savcılık ifadesinde bildiklerini samimi bir dille anlatacağını ifade eden Yay, 28 yıldır Haluk Levent'in özel şoförü olduğunu belirterek, "Ben 28 yıldır Haluk Levent'in özel şoförlüğünü yapmaktayım. Başka herhangi bir işle uğraşmadım. Risus unvanlı ortağı olduğum bir firma vardır. Bu firmanın diğer ortağı Emrah Gödeliner isimli şahıstır. Firma yaklaşık 15 senedir faaliyet gösterir. Ben bu firmaya yaklaşık 6-7 sene önce ortak oldum. Emrah isimli şahsın bana ortaklık teklifi ile ortak oldum. Ortaklık için herhangi bir para ödemedim. Risus organizasyon firmasıdır. Başkaca bir firma ortaklığım yoktur" ifadelerini kullandı.

Tutuklanan şahıslar "PARALARI HALUK LEVENT'İN SÖYLEMİŞ OLDUĞU YERLERE AKTARIRIM" Banka hesaplarında Haluk Levent'in konserlerinden gelen paralar olduğunu belirten Yay, "Ben Haluk Levent'in yanında çalışmaya başladığımdan bu zamana hesaplarıma Haluk Levent'in konserlerinden ya da kazançlarından gelen paralar olmaktadır. Ben bu paraları Haluk Levent'in söylemiş olduğu yerlere aktarırım. Bunu yaparken herhangi bir menfaat doğrultusunda para almam. Haluk Levent'in borçları olduğundan hesaplarındaki paralar çekilmesin diye bu şekilde bir para transferi olmaktaydı" ifadelerini kullandı. Haluk Levent’in eski şoföründen çarpıcı ifade: Benim hesabımı kullandı! Kıbrıs’ta milyonluk jeton ve para transferi dosyada "EMRAH GÖDENİLER İLE YAKLAŞIK 375 MİLYONLUK PARA İŞLEMİNİN NEDENİ HALUK LEVENT'İN BANKALARA BORÇLU OLMASIDIR"

Paraların gönderdiği şahıslar dışında nereye gittiği bilmediğini söyleyen Yay, ayrıca şu ifadelerde bulundu: Çalışmaya başladığım ilk zamanlardan bu zamana kadar Haluk Levent'in kazanmış olduğu meblağlardan bazıları benim hesabıma yatardı. Bunun sebebini kendisine sorduğumda bankalar ile borçlu olması sebebiyle sıkıntılarının olduğu, bu sebeple benim hesabıma paraların bazılarının geleceğini, sonrasında kendisinin söylediği yerlere para transferlerini yapacağını söylemişti. Ayrıca internet bankacılığından pek anlamaması da bu paraların hesabıma yatmasına sebep olan nedenlerden birisidir. Bu paraların gönderdiğim şahıslar dışında nereye gittiğini bilmiyorum. Herhangi bir yatırımda kullanılmış ise de benim herhangi bir bilgim yoktur. Bana gelen paraların bazıları konser parasıydı, diğer kalan kısmını ise tam olarak bilmiyorum "BEN HALUK LEVENT'İN TALİMATIYLA BU PARALARI GÖNDERDİM"

Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya dahil, dosyada adı geçen birçok insanla olan para işlemlerine aynı cevabı tekrarlayan Yay, "Gönderilen paraların gönderdiğim şahıslar dışında nereye gittiğini bilmiyorum. Ben Haluk Levent'in talimatıyla bu paraları gönderdim" ifadelerini kullandı.