Benzinin litre fiyatı 1,10 TL arttı. BRENT PETROL NE KADAR OLDU? Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 84,05 dolardan işlem görüyor. Dün 86,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 84,23 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,09 azalarak 84,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 79,02 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin endişeleri artırmasıyla düşüşe geçti.

Motorinin litre fiyatına ise 3,10 TL zam geldi. ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını erteleyebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Düşük faiz beklentisi normal şartlarda ekonomik aktiviteyi ve enerji talebini destekleyen bir unsur olarak öne çıkarken, piyasalarda bu etkinin jeopolitik gelişmeler nedeniyle sınırlı kaldığı değerlendiriliyor.

Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. ANALİSTLER NE DİYOR? ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ve İran'ın misilleme saldırılarını sürdürmesi küresel piyasalarda risk algısını artırırken, yatırımcılar çatışmaların dünya ekonomisi üzerindeki olası etkilerine odaklandı. Analistler, Orta Doğu'da çatışmaların derinleşmesinin petrol arzına ilişkin riskleri artırmasına rağmen, yüksek enerji maliyetlerinin küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve bunun da petrol talebini olumsuz etkileyebileceği beklentisinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 65,65 TL, motorin 73,08 TL oldu. HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM SÜRÜYOR Öte yandan, ABD ordusu, İran'a yönelik yeniden ilan edilen deniz ablukasının ardından Umman Körfezi'nde seyrini sürdüren bazı ticari gemilere müdahalede bulunduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), üç ticari geminin yeniden yönlendirildiğini, talimatlara uymadığı belirtilen bir geminin etkisiz hale getirildiğini ve bir başka gemiye denetim amacıyla çıkıldığını bildirdi. Buna karşın İran basını, ABD'nin yeni saldırı dalgasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda en az 10 patlama meydana geldiğini duyurdu.