İklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunu belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliği artık geleceğe ilişkin bir risk değil; ekonomik kalkınmayı, şehirlerimizi, gıda güvenliğimizi, enerji sistemlerimizi ve toplumlarımızın refahını doğrudan etkileyen küresel bir sorundur. Buna karşın, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda birçok alanda verilen sözlerle sahadaki uygulama arasında halen ciddi bir mesafenin olduğunu da bugün görmekteyiz.

Toplantıya Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Azerbaycan ile Türkiye'den çevre ve iklimden sorumlu temsilciler katıldı. D-8 kapsamında ilk kez Çevre Bakanları marjında, D-8 Ülkeleri COP31 Toplantısı düzenlendi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da bir otelde düzenlenen COP31 D-8 Uluslararası Bakanlar Toplantısı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

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Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güven tesis edebilen, farklı coğrafyalar arasında diyalog kurabilen ve uygulama kapasitesi güçlü bir ülke olarak COP31 Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, çevreyi, şehirleri ve iklimi sürdürülebilir kalkınma vizyonunun merkezine alan güçlü bir yaklaşım ortaya koymaktadır.

Afet sonrası yeniden inşa tecrübemizden Sıfır Atık Hareketi'ne, dirençli şehirlerden enerji verimliliğine, döngüsel ekonomiden sürdürülebilir altyapılar ve çevre teknolojilerine kadar pek çok alanda edindiğimiz birikimi COP31 sürecinde tüm taraflarla paylaşmaya hazırız. Bu anlayış doğrultusunda COP31'i; iklim değişikliğine uyumun hızlandırıldığı, finansman ve teknolojiye erişimin güçlendirildiği, şehirlerin dayanıklılığının artırıldığı ve doğa temelli çözümlerin yaygınlaştırıldığı bir uygulama platformu olarak görüyoruz" dedi.

"COP31 BAŞKANLIĞI OLARAK ÜÇ TEMEL İLKEYİ BENİMSEDİK: DİYALOG. UZLAŞI. AKSİYON"

Diyalog, uzlaşı ve aksiyon ilkelerini benimsediklerini belirten Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi: