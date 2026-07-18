Meclis Komisyonu okul saldırılarını araştırıyor! Sosyal medya temsilcileri dinlendi: Terleten sorulara cevap veremediler

Bu isimlerle hiç kimse taklitçi, hayran hesabı veya sahte profil oluşturamayacak. Böylece onları kahraman gibi gösteren paylaşımların da önüne geçtik. Okul saldırılarını 'ihlal eden tanımlamış şiddet olayı' olarak tanımlıyoruz. Bir çocuk doğum tarihini yanlış girerek hesap açmış mesela ama 9 yaşında. Yaş günü ile ilgili paylaşımları varsa yapay zekâ bunu tespit ediyor. Hesabını kapatıyor" diye konuştu.

Komisyonda X Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Reem Sadek, yaşanan okul saldırılarının ardından 'Online Müdahale Protokolü'nün devreye alındığını ifade etti. Sadek, "Nefret, istismar, tacize yönelik tüm söylemler yasaklanıyor. Erişimi kısıtlandıran enstrümanlar kullanıyoruz. Kullanıcılar 13 yaş üstü olmalı. Yaş şartlarını taşımayanları platformdan çıkarıyoruz" açıklamasını yaptı.

İŞTE O SORULAR:



Bugüne kadar Türkiye için kaç tane tehdit tespit ettiniz, kaçını güvenlik makamlarına bildirdiniz?

Kullandığınız yapay zekâ, tarafsız bir teknoloji mi yoksa ticari hedefler doğrultusunda optimize edilmiş karar mekanizması mı?

Çocukların yaşlarının yanlış beyan edilerek hesap açılmasını engelleyen sisteminiz var mı?

Kaç okul saldırısı tehdidi nedeniyle hesap kapattınız?

Siverek'teki olayda açık tehdit olmasına rağmen neden hızlı şekilde dikkate almadınız?

Saldırı paylaşımları neden risk olarak işaretlenmiyor?

Neden güvenlik mekanizmalarını harekete geçirecek dijital uyarılar üretilmiyor?

Ölüm tehditleri neden çok hızlı şekilde analiz edilmiyor? Örneğin 'Bütün masum çocukları öldürseniz de elbet bir Musa sağ kalacak' sözü anında sosyal medyamızdan silinebiliyor. Aynı sistemlerin bir okul saldırısından önce yapılan açık tehditleri, şiddet çağrılarını, linç kampanyalarını, nefret örgütlenmelerini ve çocuk istismarına yönelik dijital mecrada oluşan sorunları hızlı tespit edemiyor?

Okul saldırılarından sonra bazı görüntüler uzun süre neden kalıyor?

TikTok'un sonsuz kaydırmasıyla ilgili önlem alacak mısınız?

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel