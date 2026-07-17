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Fenerbahçe'de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde! Kararı İsmail Kartal verecek

Mason Greenwood transferiyle birlikte yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükselen Fenerbahçe'de yönetim, TFF'nin yabancı oyuncu kuralına uyum sağlamak için en az 7 isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde bu doğrultuda 14 isim listeye alındı. Ayrılıkların netleşmesinin ardından transfer çalışmalarına yeniden hız verilmesi planlanıyor.

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Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

Mason Greenwood transferini tamamlayan Fenerbahçe'de gözler şimdi yabancı oyuncu kontenjanına çevrildi.

Kadrosundaki yabancı sayısı 17'ye çıkan sarı-lacivertli ekipte, yeni sezon öncesinde en az 7 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

AYRILIKLAR TRANSFER PLANLAMASINI BELİRLEYECEK

Fenerbahçe yönetimi, yabancı oyuncu kuralına uyum sağlamak için kadroda önemli bir revizyona hazırlanıyor.

Özellikle Becao, Diego Carlos, Livakovic, Amrabat ve Musaba gibi isimlerin ayrılığı öncelikli seçenekler arasında yer alırken, genç futbolcular Fall, Fayed ve Diouf için de farklı planlamalar yapılıyor.

Bazı oyuncuların bonservisleriyle gönderilmesi, bazılarının ise kiralık olarak takımdan ayrılması gündemde bulunuyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

YENİ TRANSFERLER İÇİN KONTENJAN AÇILACAK

Sarı-lacivertli yönetim, ayrılık sürecini tamamladıktan sonra yeni transfer hamlelerine ağırlık vermeyi hedefliyor.

Fred, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca ve N'Golo Kante gibi önemli isimler için ise yalnızca kulübün beklentilerini karşılayan bonservis teklifleri değerlendirmeye alınacak.

Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

Yönetim, hem kadro planlamasını tamamlamak hem de yeni transferlere yer açmak amacıyla 14 oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

İşte o isimler...

Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

Abdou Aziz Fall – Genç oyuncunun kesin olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

Omar Fayed – Yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor.

Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

Amara Diouf – U19 takımında devam etmesi veya gelişimini sürdürmesi için kiralık gönderilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

Rodrigo Becao – Gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek, ayrılığı gündemde.

Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

Diego Carlos – Beklenen performansı veremediği için yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

Dominik Livakovic – Bonservisiyle ayrılması hedefleniyor. Dinamo Zagreb başta olmak üzere transfer görüşmeleri sürüyor.

Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

Anthony Musaba – Yabancı kontenjanında yer açılması amacıyla ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

Sofyan Amrabat – Beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle gelecek teklifler değerlendirilecek.

Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

Ognjen Mimovic – Kamptaki performansına rağmen ayrılık listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

Nelson Semedo – Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen isimlerden biri.

Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

Fred – Yüksek bonservis tekliflerinin gelmesi halinde transferine onay verilebilir.

Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

Jayden Oosterwolde – Tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda satılabilecek oyuncular arasında bulunuyor.

Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

Anderson Talisca – Yönetim ayrılığı planlamıyor ancak beklentileri karşılayan bir teklif gelirse transferine izin verilebilir.

Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

N'Golo Kante – Cazip bir bonservis teklifi gelmesi halinde satış seçeneği değerlendirilecek.

Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor