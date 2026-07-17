Fenerbahçe’de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde!

AYRILIKLAR TRANSFER PLANLAMASINI BELİRLEYECEK

Fenerbahçe yönetimi, yabancı oyuncu kuralına uyum sağlamak için kadroda önemli bir revizyona hazırlanıyor.

Özellikle Becao, Diego Carlos, Livakovic, Amrabat ve Musaba gibi isimlerin ayrılığı öncelikli seçenekler arasında yer alırken, genç futbolcular Fall, Fayed ve Diouf için de farklı planlamalar yapılıyor.

Bazı oyuncuların bonservisleriyle gönderilmesi, bazılarının ise kiralık olarak takımdan ayrılması gündemde bulunuyor.