Fenerbahçe'de yabancı operasyonu: 14 isim ayrılık listesinde! Kararı İsmail Kartal verecek
Mason Greenwood transferiyle birlikte yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükselen Fenerbahçe'de yönetim, TFF'nin yabancı oyuncu kuralına uyum sağlamak için en az 7 isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde bu doğrultuda 14 isim listeye alındı. Ayrılıkların netleşmesinin ardından transfer çalışmalarına yeniden hız verilmesi planlanıyor.
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