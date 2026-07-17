Haluk Levent’in o sözleri yeniden gündemde: Bana fazla güvenmeyin

Haluk Levent’in yıllar önceki sözleri gündem oldu: “Ben her an satarım hepinizi” (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır)

"TÜRKİYE'NİN EN GÜVENDİĞİ ADAMI" VURGUSU

Okan Bayülgen, programına katılan Haluk Levent'e, "Fenomensin şu anda. Üç partiden teklif geldiğini ancak kesinlikle siyasete girmeyeceğini söyledin. Niçin? Bütün siyasi kesimler senin peşinden koşuyor" sözleriyle seslendi.

Levent'in kamuoyunda güvenilir bir isim olarak öne çıktığını belirten Bayülgen, "Çok acayip bir şekilde güvenilir bir adamsın. Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü de geçerek Türkiye'nin en güvendiği adamı seçildin. Nedir bu en güvenilir adamlık? Mesela senden borç alabilir miyiz?" dedi.

Levent'in "Hayır, ben böyle bir şey düşünmüyorum" yanıtı üzerine Bayülgen bu kez, "Ya da borç verebilir miyiz?" diye sordu.