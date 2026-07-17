Haluk Levent’in o sözleri yeniden gündemde: Bana fazla güvenmeyin
Ahbap Derneğine yönelik soruşturmada tutuklanan Haluk Levent’in, yıllar önce Okan Bayülgen’in programında söylediği “Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi” sözleri yeniden gündeme geldi.
Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan derneğin kurucusu Haluk Levent'in, yıllar önce katıldığı programlarda söylediği sözler yeniden gündeme geldi.
"TÜRKİYE'NİN EN GÜVENDİĞİ ADAMI" VURGUSU
Okan Bayülgen, programına katılan Haluk Levent'e, "Fenomensin şu anda. Üç partiden teklif geldiğini ancak kesinlikle siyasete girmeyeceğini söyledin. Niçin? Bütün siyasi kesimler senin peşinden koşuyor" sözleriyle seslendi.
Levent'in kamuoyunda güvenilir bir isim olarak öne çıktığını belirten Bayülgen, "Çok acayip bir şekilde güvenilir bir adamsın. Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü de geçerek Türkiye'nin en güvendiği adamı seçildin. Nedir bu en güvenilir adamlık? Mesela senden borç alabilir miyiz?" dedi.
Levent'in "Hayır, ben böyle bir şey düşünmüyorum" yanıtı üzerine Bayülgen bu kez, "Ya da borç verebilir miyiz?" diye sordu.
"BANA FAZLA GÜVENMEYİN"
Haluk Levent ise kendisine yönelik güvenin abartıldığını belirterek, "Bana fazla güvenmeyin diyorum. Ben her an satarım hepinizi. Onu her zaman söyledim. Bu güvenilme olayı bence abartılıyor" ifadelerini kullandı.
"50 MİLYON DOLARA, 100 MİLYON DOLARA…"
Haluk Levent'in başka bir programda kullandığı ifadeler de yeniden gündeme geldi. Levent, "Her an satarım. Belki ben bir adamı 50 milyon dolara satarım, o 100 milyon dolara satar" dedi.
AHBAP DERNEĞİNE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilere ait hesaplara aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma yürütüyor.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları ve hesap hareketlerine ilişkin incelemelerde, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu iddia edildi.
Şüpheliler arasında yüklü miktarda para transferi gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve zincirleme tapu devirleri yapıldığı öne sürüldü.
HALUK LEVENT DAHİL 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı.