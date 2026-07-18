Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan açıklaması: “Gerçek ilişkiler orada yaşanmıyor”

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Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan ayrıldı mı?

Hayır, Kubilay Aka yaptığı açıklamada Hafsanur Sancaktutan ile ilişkilerinin gayet güzel bir şekilde devam ettiğini ve ayrılık iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtmiştir.

Kubilay Aka Yeniköy'de neden görüntülendi?

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, Yeniköy'de yeni bir proje için iş görüşmesine katıldığını ve görüşmenin çok olumlu geçtiğini ifade etmiştir.

Hafsanur Sancaktutan yeni sezonda hangi dizide oynayacak?

Hafsanur Sancaktutan, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan "Mercan Köşk" dizisinde cesur Cemre karakterine hayat verecektir.

Mercan Köşk dizisi hangi kanalda yayınlanacak, başrol oyuncuları kim?

Mercan Köşk, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, dizinin merkezinde yer alan Aras ve Cemre karakterlerine hayat verecek.