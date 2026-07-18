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Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan açıklaması: “Gerçek ilişkiler orada yaşanmıyor”

Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak "Mercan Köşk" dizisinin başrol oyuncusu Kubilay Aka, rol arkadaşı ve sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile ayrıldıkları yönündeki iddialara Yeniköy'de net bir dille yanıt verdi.

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Kubilay Aka’dan Hafsanur Sancaktutan açıklaması

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; ATV ekranlarının yeni sezonda iddialı yapımları arasında yer alan "Mercan Köşk" dizisinin başrol oyuncusu Kubilay Aka, önceki gün Yeniköy'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Kubilay Aka: Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Mekanda bulunma sebebinin yeni bir proje olduğunu belirten Aka, "Bugün bir iş görüşmesinden çıktık, her şey çok olumlu geçti. Yeni sezon hazırlıklarımız ve işlerimiz tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı mı?

Muhabirlerin soruları, kısa süre sonra başarılı oyuncunun özel hayatına ve meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile olan birlikteliğine geldi. Magazin gündeminden düşmeyen ikilinin, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Kubilay Aka ayrılık dedikodularına son noktayı koydu

AÇIK VE NET KONUŞTU

Hakkında çıkan bu söylentilere ilk kez bu kadar net bir dille yanıt veren ünlü oyuncu, adeta dedikodulara son noktayı koydu.

Kubilay Aka: Bizim ilişkimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor.

Sosyal medyadaki hareketlilik üzerinden yapılan yorumlara tepki gösteren Aka, "Açıkçası hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadaki dedikodulardan çok haberimiz yok, bunları takip etmiyoruz. Bizim ilişkimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor. İnsanların sadece dijital platformlardaki paylaşımlara bakarak ilişki analizi yapması ve böyle düşünmesi gerçekten üzücü." şeklinde konuştu.

Kubilay Aka: Gerçek ilişkiler sosyal medyada yaşanmıyor.

Meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile ayrıldıkları yönündeki dedikoduları tamamen bitiren Kubilay Aka, "Gerçek ilişkiler sosyal medyada yaşanmıyor." dedi.

Değeri yaklaşık 10 milyon TL olan aracıyla mekandan ayrıldı

Salaş giyim tarzı ve enerjik tavırları ile dikkat çeken Kubilay Aka, açıklamalarının ardından değeri yaklaşık 10 milyon TL olan aracıyla mekandan ayrıldı.

Kubilay Aka hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan ayrıldı mı?

Hayır, Kubilay Aka yaptığı açıklamada Hafsanur Sancaktutan ile ilişkilerinin gayet güzel bir şekilde devam ettiğini ve ayrılık iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtmiştir.

Kubilay Aka Yeniköy'de neden görüntülendi?

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, Yeniköy'de yeni bir proje için iş görüşmesine katıldığını ve görüşmenin çok olumlu geçtiğini ifade etmiştir.

Hafsanur Sancaktutan yeni sezonda hangi dizide oynayacak?

Hafsanur Sancaktutan, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan "Mercan Köşk" dizisinde cesur Cemre karakterine hayat verecektir.

Mercan Köşk dizisi hangi kanalda yayınlanacak, başrol oyuncuları kim?

Mercan Köşk, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, dizinin merkezinde yer alan Aras ve Cemre karakterlerine hayat verecek.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

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