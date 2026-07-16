Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında çarpıcı iddia: Ortadan kaldırın

KAZADAN ÖNCE MALATYA'DA BULUŞMA

Soruşturmada, kazadan hemen önce Malatya'da FETÖ'nün hava mahrem imamlarının buluştuğu belirlendi.

Ortak irtibatlı isimlerden Cağfer Sarıkaya'nın ise Adil Öksüz ve Harun Biniş ile kazadan iki gün önce ABD'ye gittiği tespit edildi.

KEMAL BATMAZ İLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ

Kazanın ardından Malatya Hava Mahrem İmamı Ali Cingitaş'ın, daha önce irtibatı bulunmadığı belirtilen Kemal Batmaz ile İstanbul'da görüştüğü tespiti de dosyaya girdi.

"TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ İŞ HALLEDİLDİ"

ByLock incelemelerinde de dikkat çeken bir yazışmaya ulaşıldı.

FETÖ'nün mülki idare mahrem yapılanmasındaki isimler arasında geçtiği değerlendirilen yazışmada, "Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu yazışma soruşturma kapsamında mercek altına alındı.