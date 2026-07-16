Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında çarpıcı iddia: Ortadan kaldırın
Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni ve çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Kaza sırasında bölgede bulunan 2 F-16 ile radar kayıtlarından bir süre kaybolduğu belirlenen F-4’ün hareketleri incelenirken FETÖ’nün hava mahrem yapılanmasıyla bağlantılı isimler, ByLock’taki “Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi” mesajı ve “Ortadan kaldırın” talimatı iddiası dosyaya girdi.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada, FETÖ'nün hava mahrem yapılanması, ByLock yazışmaları ve örgüt içinden gelen ifadeler dosyaya girdi.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Dosyada, FETÖ'nün hava mahrem yapılanmasına ilişkin tespitler, ByLock yazışmaları ve örgüt içinden gelen ifadeler yer aldı.
KAZA SIRASINDA BÖLGEDE 3 SAVAŞ UÇAĞI VARDI
İncelemelerde, kaza sırasında bölgede 2 F-16 ve 1 F-4 savaş uçağının bulunduğu tespit edildi.
F-4 uçağının ise bir süre radar kayıtlarından kaybolduğu belirlendi.
Güvenlik birimleri, savaş uçaklarının helikopteri etkilemiş olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.
F-4 PİLOTUNUN FETÖ BAĞLANTISI DOSYAYA GİRDİ
Dosyada, olay günü bölgede görev yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'a ilişkin tespitler de yer aldı.
Armağan'ın daha sonra FETÖ üyeliğinden hüküm giydiği, örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması ve Adil Öksüz ile irtibatının bulunduğu belirtildi.
KAZADAN ÖNCE MALATYA'DA BULUŞMA
Soruşturmada, kazadan hemen önce Malatya'da FETÖ'nün hava mahrem imamlarının buluştuğu belirlendi.
Ortak irtibatlı isimlerden Cağfer Sarıkaya'nın ise Adil Öksüz ve Harun Biniş ile kazadan iki gün önce ABD'ye gittiği tespit edildi.
KEMAL BATMAZ İLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ
Kazanın ardından Malatya Hava Mahrem İmamı Ali Cingitaş'ın, daha önce irtibatı bulunmadığı belirtilen Kemal Batmaz ile İstanbul'da görüştüğü tespiti de dosyaya girdi.
"TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ İŞ HALLEDİLDİ"
ByLock incelemelerinde de dikkat çeken bir yazışmaya ulaşıldı.
FETÖ'nün mülki idare mahrem yapılanmasındaki isimler arasında geçtiği değerlendirilen yazışmada, "Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.
Söz konusu yazışma soruşturma kapsamında mercek altına alındı.
"ORTADAN KALDIRIN" İDDİASI
Dosyaya giren bir diğer dikkat çekici beyan ise örgütten ayrılan Abuzer Dilekçi'nin ifadesi oldu.
Dilekçi, Fetullah Gülen'in önce Muhsin Yazıcıoğlu hakkında açık araştırılması talimatı verdiğini öne sürdü.
Dilekçi, sonuç alınamayınca Gülen'in "Ortadan kaldırın" talimatını verdiğini duyduğunu iddia etti.
BAĞLANTILAR BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLİYOR
Soruşturma kapsamında savaş uçaklarının hareketleri, FETÖ'nün hava mahrem yapılanmasının faaliyetleri, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz bağlantıları ile ByLock yazışmaları birlikte değerlendiriliyor.
29 ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR
Öte yandan soruşturmada gözaltına alınan 27'si mevcutlu, 2'si tutuklu toplam 29 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.