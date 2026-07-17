Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.



GÖZLER KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'İN ÜZERİNDEYDİ



Siyaset dünyasının geniş katılım gösterdiği törende gözler ise CHP'deki "mutlak butlan" sürecinin ardından partinin iki önemli ismi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'in üzerindeydi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ayaküstü tokalaştı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)



İKİNCİ KEZ AYNI SAFTA YER ALDILAR



CHP eski Milletvekili Orhan Sür için 25 Haziran'da TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde ilk kez karşı karşıya gelen Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, bu kez Olcay Baykal'ın cenazesinde yeniden aynı safta yer aldı.