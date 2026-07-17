CANLI YAYIN
Geri

CHP'de mutlak butlan sonrası ikinci buluşma: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Olcay Baykal'ın cenazesinde tokalaştı

Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreni, CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası dikkat çeken bir buluşmaya sahne oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel, Orhan Sür'ün ardından ikinci kez cenaze törende bir araya geldi. İki isim tokalaşırken herhangi bir sohbet gerçekleştirmedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CHP'de mutlak butlan sonrası ikinci buluşma: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Olcay Baykal'ın cenazesinde tokalaştı

Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'İN ÜZERİNDEYDİ

Siyaset dünyasının geniş katılım gösterdiği törende gözler ise CHP'deki "mutlak butlan" sürecinin ardından partinin iki önemli ismi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'in üzerindeydi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ayaküstü tokalaştı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ayaküstü tokalaştı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

İKİNCİ KEZ AYNI SAFTA YER ALDILAR

CHP eski Milletvekili Orhan Sür için 25 Haziran'da TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde ilk kez karşı karşıya gelen Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, bu kez Olcay Baykal'ın cenazesinde yeniden aynı safta yer aldı.

CHP'de mutlak butlan sonrası ikinci buluşma: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Olcay Baykal'ın cenazesinde tokalaştı-3

Video Oynatma İkonu Olcay Baykal'ın cenazesinde Özel ve Kılıçdaroğlu tokalaştı

TOKALAŞTILAR KONUŞMADILAR

Özgür Özel'in tören alanına gelmesinin ardından iki isim kısa süreliğine tokalaştı. Ancak tokalaşma sırasında herhangi bir diyalog yaşanmadı. Sadece başlarıyla birbirlerini selamlayan Kılıçdaroğlu ve Özel'in mesafeli tavrı kameralara yansıdı. Cenaze namazında ise iki ismin arasında DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yer aldı.

CHP'de mutlak butlan sonrası ikinci buluşma: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Olcay Baykal'ın cenazesinde tokalaştı-4

CHP'DE TEK SAFTA İKİ KANAT: ARINMA VE BÖLÜNME

Cenazedeki soğuk görüntü, CHP'de devam eden siyasi tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mutlak butlan kararının ardından parti teşkilatında kapsamlı bir "arınma" süreci yürütürken Özgür Özel cephesi "Yeni Parti" hamlesiyle resmen bölünme aşamasına geldi.

CHPde mutlak butlan sonrası ilk! Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yan yana: Ali Mahir Başarır ile zoraki temasCHPde mutlak butlan sonrası ilk! Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yan yana: Ali Mahir Başarır ile zoraki temas
CHP'de "mutlak butlan" sonrası ilk! Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yan yana: Ali Mahir Başarır ile zoraki temas

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı! İsim isim liste TAKVİM'de
SONRAKİ HABER

19 şüpheli tutuklandı

 İstanbul merkezli 12 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: Gözaltına alınan 103 şüpheli adliyeye sevk edildi
ÖNCEKİ HABER

İstanbul merkezli operasyon: 103 kişi adliyede
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler