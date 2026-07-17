CHP'de mutlak butlan sonrası ikinci buluşma: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Olcay Baykal'ın cenazesinde tokalaştı
Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreni, CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası dikkat çeken bir buluşmaya sahne oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel, Orhan Sür'ün ardından ikinci kez cenaze törende bir araya geldi. İki isim tokalaşırken herhangi bir sohbet gerçekleştirmedi.
Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
GÖZLER KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'İN ÜZERİNDEYDİ
Siyaset dünyasının geniş katılım gösterdiği törende gözler ise CHP'deki "mutlak butlan" sürecinin ardından partinin iki önemli ismi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'in üzerindeydi.
İKİNCİ KEZ AYNI SAFTA YER ALDILAR
CHP eski Milletvekili Orhan Sür için 25 Haziran'da TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde ilk kez karşı karşıya gelen Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel, bu kez Olcay Baykal'ın cenazesinde yeniden aynı safta yer aldı.
TOKALAŞTILAR KONUŞMADILAR
Özgür Özel'in tören alanına gelmesinin ardından iki isim kısa süreliğine tokalaştı. Ancak tokalaşma sırasında herhangi bir diyalog yaşanmadı. Sadece başlarıyla birbirlerini selamlayan Kılıçdaroğlu ve Özel'in mesafeli tavrı kameralara yansıdı. Cenaze namazında ise iki ismin arasında DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yer aldı.
CHP'DE TEK SAFTA İKİ KANAT: ARINMA VE BÖLÜNME
Cenazedeki soğuk görüntü, CHP'de devam eden siyasi tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mutlak butlan kararının ardından parti teşkilatında kapsamlı bir "arınma" süreci yürütürken Özgür Özel cephesi "Yeni Parti" hamlesiyle resmen bölünme aşamasına geldi.