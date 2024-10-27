Trabzonspor, Göztepe’ye mağlup oldu!

Trabzonspor İzmir'de ağır yaralı... Bordo-Mavililer, Göztepe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olarak Süper Lig'de ilk yenilgisini aldı. Maçın ilk atağı Göztepe'den geldi. 21'de Solet'in vuruşunda Uğurcan topu ayakları ile çeldi. Topa yeniden yetişen Solet topu boş kale yerine auta attı. 28'de Banza, Dennis'in müdahalesiyle yerde kalınca Dennis kırmızı gördü. 39'da Tijanic'in köşeye yaptığı vuruşta Uğurcan topu kornere çeldi.

90+2'DE YIKIM YAŞANDI

İkinci yarının 51. dakikasında Cham'ın vuruşunda top az farkla dışarı gitti. 60'da Juan'ın ortasında Solet kafa vuruşuyla Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. 62'de top Bokele'nin eline çarpınca kazanılan penaltıyı 64'te Banza gole çevirdi: 1-1. 84'te Tijanic'in vuruşunda top direkten döndü. 90+2'de Tijanic attığı golle Trabzonspor'u yıktı. Böylece Fırtına ligde ilk mağlubiyetini almış oldu.

GÜNEŞ: BUNDAN KÖTÜSÜ OLAMAZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe maçından sonra yetersiz performans gösterdiklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Maçın sonucuna bakınca bizim için büyük hayal kırıklığı. Bundan kötüsü olamaz. Rakip çok istedi, çok koştu. Biz eksik kaldık. Ne ofansif ne de defansif olarak başarılı olamadık. Sorumlusu benim" dedi. Taraftarlardan özür dileyen Güneş, "Rakibin istekli oyununa cevap veremedik. 2. yarı 3 değişiklik yaptık. Ona rağmen rakip her çıktığı pozisyonda bize atak yaptı. Daha çok çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

EREN ELMALI 100. MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eren Elmalı, Bordo-Mavili formayla 100. resmi maçına çıktı. Karadeniz ekibine 2022 yaz ayında transfer olan 24 yaşındaki oyuncu 3. sezonunda 100. kez Trabzonspor forması giyerken 1 kez de ağları sarstı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN HAKEMLERE VERYANSIN

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maçtan önce yaptığı açıklamada hakemlere yüklendi. Doğan, "Bize operasyon yapıyorlar. Son 9 haftadır hakem kararları yüzünden mağdur olduğumuzu düşünüyorum. TFF ile bu konuyu paylaştım" diye konuştu.