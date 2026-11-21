AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat mensuplarına hitap etti. Konuşmasında fon soruşturmasında atılan adımları, Özgür Özel'in kendisine yönelik açtığı davaları, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne ilişkin Özgür Özel'e çağrısını ve milletvekili dokunulmazlıklarını gündeme getiren İnan, İzmir yatırımları ve teşkilat çalışmalarına ilişkin mesajlar verdi. İl ve ilçe teşkilatlarına, kadın ve gençlik kollarına, mahalle başkanlarına seslenen İnan, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Erdoğan'ın İzmir'e ve Karşıyaka'ya duyduğu sevgiyi vurguladı. İNAN'DAN DOKUNULMAZLIK ÇIKIŞI: "RÜŞVET İDDİALARINI VE MALİ SKANDALLARI ÖRTMEK İÇİN DOKUNULMAZLIKLAR BİR KALKAN OLAMAZ" Milletvekilliğinin millete hizmet sorumluluğu taşıdığını vurgulayan İnan, dokunulmazlığın milletin emanetini taşıyanların ülke ve vatandaşların yararına özgürce söz söyleyebilmesi için bulunduğunu ifade etti. İnan, "Milletin malına uzanan kirli elleri korumak, rüşvet iddialarını ve mali skandalları örtmek için dokunulmazlıklar bir kalkan olamaz" dedi. Özel ve yakın ekibini, haklarındaki rüşvet ve usulsüzlük iddialarına yanıt vermek yerine dokunulmazlıklarının arkasına saklanmakla suçladı. Yolsuzluk soruşturmalarında tutuklu bulunan kişilere konuşmamaları ve itirafçı olmamaları karşılığında milletvekilliği ile dokunulmazlık vaat edildiğini de ileri süren İnan, "Bunların gözünde milletvekilliği millete hizmet makamı değil; suçu örtmenin, yargıdan kaçmanın ve hırsızlığa zırh bulmanın aracıdır!" ifadelerini kullandı. Şeffaflık söylemiyle bu tutumun bağdaşmadığını belirten İnan, milletin Meclis çatısının hangi amaçlarla kullanılmaya çalışıldığını gördüğünü söyledi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan (Foto: Takvim Foto Arşiv) ÖZEL'E MANİSA ÇAĞRISI "Özgür özel yolsuzluk düzeninin iddia edilen mimarıyla kurultayda Silivri'den canlı bağlantı yaptı! ama ben Özgür Özel'den yüreği yetiyorsa Manisa'ya canlı bağlantı yapmasını beklerdim! manisa büyükşehir belediye spor kulübüne bir bağlantı aç, oradaki eski dostlarına bir mikrofon tut bakalım senin Manisa'da çevirdiklerinle ilgili neler anlatacaklar!" Özgür Özel'in önceki hafta gerçekleştirdiği kurultayı ve Silivri'den yapılan canlı bağlantıyı eleştiren İnan, bağlantı kurulan kişinin İstanbul'daki yolsuzluk düzeninin mimarı olduğunu ileri sürdü. Özel'i Manisa'ya ilişkin iddialara da yanıt vermeye çağırdı: Özel'in bir sonraki toplantısında Manisa'ya canlı bağlantı yapmasını istediğini belirten İnan, baş aktörü Özgür Özel yeni bir kurultayla milletin karşısına çıktı; İstanbul'daki yolsuzluk düzeninin iddia edilen mimarıyla Silivri'den canlı bağlantı yaptı! Ama ben Özgür Özel'den yüreği yetiyorsa bir sonraki toplantısında Manisa'ya canlı bağlantı yapmasını beklerdim! Manisa büyükşehir belediye spor kulübüne bir bağlantı aç, oradaki eski dostlarına bir mikrofon tut bakalım senin Manisa'da çevirdiklerinle ilgili neler anlatacaklar! Delikanlıysan İzmir'de yapamadıklarını, Aydın'da yapamadıklarını şehzadeler şehri Manisa'da nasıl yaptığını anlat! Sen anlatmazsan biz tek tek millete anlatacağız! ifadelerini kullandı. ÖZEL'İN AÇTIĞI DAVALARA YANIT: "İki değil yirmi iki tane dava açmazsan hatırım kalır. senin davalarından korkup bir milim geri adım atarsak namerdiz!" Özgür Özel'in kendisine ikinci tazminat davasını açtığını söyleyen İnan, teşkilat toplantılarında yaptığı açıklamaların ardından avukatlarına tebligatlar geldiğini belirtti. Özel'in dava açma hakkına saygı duyduğunu ifade eden İnan, "Ben ne zaman sizinle buluşup özgür özel'in bu gerçeklerini açıklasam, ertesi gün avukatlarımıza bir tebligat geliyor; Bana ikinci tazminat davasını açmış! Özgür özel'in dava açma hakkına saygımız var; Ama buradan söylüyorum, iki değil yirmi iki tane dava açmazsan hatırım kalır,Senin davalarından korkup bir milim geri adım atarsak namerdiz! Sabahtan akşama kadar türk yargısına hakaret edip, bizim her sözümüzden sonra koşa koşa adliye koridorlarına sığınmasındaki ikiyüzlülüğü de milletimizin takdirine bırakıyorum! Konak'ta söylediğim ve davaya konu ettiği sözleri tek harfini değiştirmeden buradan yüzüne çarpıyorum: Özgür özel izmir'den uzak dur! Manisa'dan ve manisa büyükşehir belediye spor kulübünden uzak dur! O kirli ilişkilerine manisa'yı alet etme!" dedi. Özel'in yargıya yönelik açıklamalarıyla kendisine karşı mahkemeye başvurması arasında çelişki bulunduğunu savunan İnan, bu tutumu milletin takdirine bıraktığını söyledi. Özel'i dava açmak yerine gündeme getirilen iddialara yanıt vermeye çağırdı.