Naim Süleymanoğlu'nun annesi yıllar sonra ilk kez A Haber'e konuştu: "Özlemez olur muyum?"
Olimpiyat ve dünya şampiyonu efsane halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının 9. yıl dönümünde rahmetle anılırken, yıllardır basından uzak bir yaşam süren annesi Hatice Süleymanoğlu uzun zaman sonra ilk kez evinin kapılarını A Haber’e açtı. Yaşlılığın getirdiği zorluklarla mücadele eden ve yatağının baş ucundan oğlunun fotoğrafını bir an olsun eksik etmeyen anne Süleymanoğlu, derin bir özlem ve gözyaşları içinde "Özlemez olur muyum? Bütün gece hep uyumadım hiç" sözleriyle oğluna duyduğu hasreti paylaştı.
"Cep Herkülü" lakaplı efsane halterci Naim Süleymanoğlu, aramızdan ayrılışının 9. yıl dönümünde rahmet ve özlemle anılıyor. Vefatının yıl dönümünde A Haber ekibine kapılarını açan anne Hatice Süleymanoğlu, yıllar sonra ilk kez A Haber'e konuştu. Hatice Süleymanoğlu, oğlunun 30 yıl göğsünde taşıdığı o özel fotoğrafı gösterdi.
YILLAR SONRA KAPILARINI İLK KEZ A HABER'E AÇTI
Olimpiyat ve dünya şampiyonu, "Cep Herkülü" lakaplı efsane halterci Naim Süleymanoğlu, aramızdan ayrılışının 9. yıl dönümünde (18 Kasım 2017) rahmetle anılıyor.
Vefatının yıl dönümünde efsane sporcunun annesi Hatice Süleymanoğlu, A Haber'e konuştu. Uzun zaman sonra ilk defa evinin kapılarını basına açan Hatice Süleymanoğlu, derin bir özlem ve gözyaşları içinde oğlu Naim'e dair hatıralarını paylaştı.
A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, Naim Süleymanoğlu'nun vefatının yıl dönümünde annesi Hatice Süleymanoğlu'na misafir oldu.
İlerleyen yaşının getirdiği rahatsızlıklarla mücadele eden Hatice Süleymanoğlu, Naim Süleymanoğlu'nu anlatırken duygulandı. Oğlunun spor yapmayı çok sevdiğini ve ailesinin ona engel olmadığını belirten Hatice Süleymanoğlu, "Hiç karışmazdık biz hiç" sözleriyle aktardı. Oğluyla gurur duyup duymadığı sorusunu da yanıtlayan Hatice Süleymanoğlu, "Gurur duyduk" ifadelerini kullandı.
30 YIL GÖĞSÜNDE TAŞIDIĞI FOTOĞRAF
En sevdiği fotoğrafın evin dış kapısının hemen yanında duran ve Türkiye'de çekilen bir fotoğraf olduğunu belirten Hatice Süleymanoğlu, "20 yaşında, ya 18 ya 20 yaşındaydı. Türkiye'ye vardığında babası çektirdi onu" sözleriyle aktardı. Fotoğrafın çerçevelenip saklanma hikayesini de paylaşan Hatice Süleymanoğlu, "30 sene onu göğsünde tutmuş, getirmiş" ifadelerini kullandı.
ALBÜMLER AÇILDI: "ÖZLEMEZ OLUR MUYUM?"
Ziyaretin devamında ise evdeki eski fotoğraf albümleri açıldı. Fotoğraflara bakarken Naim'in henüz 13-14 yaşlarında şampiyon olduğunu ve çok uzaklara gittiğini hatırlatan Hatice Süleymanoğlu, "Küçükmüştü oğlum" ifadelerini kullandı. Oğlunu ne kadar özlediğini dile getiren Hatice Süleymanoğlu, "Özlemez olur muyum? Bütün gece hep uyumadım hiç" ifadelerini kullandı.
Yatağının yanı başında da bir fotoğraf bulunan Hatice Süleymanoğlu, her sabah gözünü Naim ile açıyor. Kimseyle konuşmamasına rağmen A Haber ekibini kabul eden ve ziyaretten büyük mutluluk duyan Hatice Süleymanoğlu, Sevda Dükkancı'ya sarılarak ömrünün sağ salim geçmesi temennisinde bulundu.
DOĞDUĞU KÖYDE ADI YAŞATILIYOR
Naim Süleymanoğlu'nun yaşadığı ev ise bugün müzeye dönüştürüldü. Akrabaları ve arkadaşları da doğup büyüdüğü köyde Naim'in adını yaşatıyor.
Naim Süleymanoğlu hakkında topladığı kupaları ve takdir belgelerini gösteren arkadaşı "Naim ağabeyi yıllardır tanıyorum, arkadaşıyım. Elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.
Naim Süleymanoğlu ile aynı yerde doğduklarını anlatan amcasının oğlu ise, "Amcamın oğlu Naim. Bir yerde doğduk. Çok iyi insandı ama maalesef erken kaybettik" şeklinde konuştu.