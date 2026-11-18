İlerleyen yaşının getirdiği rahatsızlıklarla mücadele eden Hatice Süleymanoğlu, Naim Süleymanoğlu'nu anlatırken duygulandı. Oğlunun spor yapmayı çok sevdiğini ve ailesinin ona engel olmadığını belirten Hatice Süleymanoğlu, "Hiç karışmazdık biz hiç" sözleriyle aktardı. Oğluyla gurur duyup duymadığı sorusunu da yanıtlayan Hatice Süleymanoğlu, "Gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

En sevdiği fotoğrafın evin dış kapısının hemen yanında duran ve Türkiye'de çekilen bir fotoğraf olduğunu belirten Hatice Süleymanoğlu, "20 yaşında, ya 18 ya 20 yaşındaydı. Türkiye'ye vardığında babası çektirdi onu" sözleriyle aktardı. Fotoğrafın çerçevelenip saklanma hikayesini de paylaşan Hatice Süleymanoğlu, "30 sene onu göğsünde tutmuş, getirmiş" ifadelerini kullandı.

ALBÜMLER AÇILDI: "ÖZLEMEZ OLUR MUYUM?"

Ziyaretin devamında ise evdeki eski fotoğraf albümleri açıldı. Fotoğraflara bakarken Naim'in henüz 13-14 yaşlarında şampiyon olduğunu ve çok uzaklara gittiğini hatırlatan Hatice Süleymanoğlu, "Küçükmüştü oğlum" ifadelerini kullandı. Oğlunu ne kadar özlediğini dile getiren Hatice Süleymanoğlu, "Özlemez olur muyum? Bütün gece hep uyumadım hiç" ifadelerini kullandı.

Yatağının yanı başında da bir fotoğraf bulunan Hatice Süleymanoğlu, her sabah gözünü Naim ile açıyor. Kimseyle konuşmamasına rağmen A Haber ekibini kabul eden ve ziyaretten büyük mutluluk duyan Hatice Süleymanoğlu, Sevda Dükkancı'ya sarılarak ömrünün sağ salim geçmesi temennisinde bulundu.