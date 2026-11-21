Beykoz'da makas atan sürücü kamyona çarptı: Ehliyeti iptal edildi
İstanbul Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde makas atarak ilerleyen sürücü, seyir halindeki kamyona çarptı. Güvenlik ve trafik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri sürücüyü tespit ederek yakaladı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken, aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti iptal edildi. Araç ise 2 ay süreyle trafikten menedildi.
Trafikte tehlikeli manevralar her geçen gün bir başka kazaya neden oluyor. Dehşetin adresi bu kez İstanbul Beykoz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz Riva Kavşağı mevkisinde ilerleyen sürücü trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek manevralarda bulundu.
MAKAS ATTI KAMYONA ÇARPTI
Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü bu esnada seyir halindeki kamyona çarptı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri güvenlik ve trafik kamerası kayıtları üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda kaza yapan sürücüyü belirledi.
SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİ
Yakalanan sürücü hakkında işlem başlatıldı. Sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken, aday sürücü statüsünde olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Kazaya karışan araç ise 2 ay süreyle trafikten menedildi.