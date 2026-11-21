Trafikte tehlikeli manevralar her geçen gün bir başka kazaya neden oluyor. Dehşetin adresi bu kez İstanbul Beykoz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz Riva Kavşağı mevkisinde ilerleyen sürücü trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek manevralarda bulundu.

MAKAS ATTI KAMYONA ÇARPTI Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü bu esnada seyir halindeki kamyona çarptı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri güvenlik ve trafik kamerası kayıtları üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda kaza yapan sürücüyü belirledi. Beykoz Riva Kavşağı'nda makas atan otomobil, seyir halindeki kamyona çarptı. (Fotoğraflar: DHA)