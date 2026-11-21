Matematik dünyası bu haberi konuşuyor: Türk matematikçi Levent Alpöge yapay zekayla 167 yıllık bilmeceyi bitirdi
Matematik dünyası, 167 yıldır çözülemeyen ve alanın en önemli problemi olarak kabul edilen Riemann hipotezinin kanıtlandığı iddiasıyla çalkalanıyor. ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic’te görev yapan Türk kökenli matematikçi Levent Alpöge, şirketin yapay zeka modeli Claude’un yardımıyla tarihi hipotezi çözdüğünü duyurdu. 17 milyon satırlık doğrulama koduyla paylaşılan ispat bilim camiasının incelemesini beklerken, uzmanlar gelişmeyi "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendiriyor.
Yapay zekanın insanlığın 167 yıldır kanıtlayamadığı bir matematik hipotezini çözmüş olabileceği iddia ediliyor. Matematik dünyasını sarsan bu çıkışa, yapay zeka şirketi Anthropic'te görev yapan Türk kökenli matematikçi Levent Alpöge imza attı.
167 YILLIK HİPOTEZİ KANITLAYAN TÜRK
ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in 19 Kasım'da tarihin en büyük halka arzını gerçekleştirmesinin ardından, finans piyasalarındaki dalgalanmalara karşın teknolojinin gücünü gösteren dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 20 Kasım'da Anthropic bünyesinde görev yapan matematikçi Levent Alpöge, şirketin yapay zeka modeli Claude'un yardımıyla matematiğin çözülmemiş en önemli problemi olarak kabul edilen Riemann hipotezini kanıtladığını duyurdu.
"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"
Oxford Üniversitesi matematikçilerinden James Maynard gelişme ile ilgili "Tam olarak doğrulanırsa bu açıkça tarihi bir dönüm noktasıdır." şeklinde konuştu.
Matematikçiler 167 yıldır kanıtlamaya çalışıyordu
Hipotez, adını Alman matematikçi Bernhard Riemann'dan alıyor. Riemann 1859 yılında, yalnızca bire ve kendisine bölünebilen asal sayıların dağılımıyla yakından ilişkili olduğuna inandığı Riemann zeta fonksiyonunu ortaya koydu. Hipotezin doğruluğu, asal sayıların görünürdeki kaotik yapısının ardında gizli bir düzen ilkesi yattığı anlamına geliyor.
Matematikçiler geçen 167 yıl boyunca bu hipotezi kanıtlamaya çalıştı. Yalnızca asal sayıların anlaşılması açısından değil, birbirinden kopuk görünen birçok matematik alt dalı arasında köprü kurması nedeniyle de kritik öneme sahip olan Riemann hipotezinin doğru kabul edilmesi şartıyla ortaya atılmış çok sayıda başka ispat ve varsayım bulunuyor.
17 MİLYON SATIRLIK LEAN KODU
Öte yandan Dr. Alpöge'nin internet sitesinde remark.pdf adlı dosyada paylaştığı ispatın matematik camiası tarafından doğrulanmasının gerektiği belirtiliyor. Ancak iddialara ağırlık kazandıran unsur, Alpöge'nin son aylarda matematik dünyasını sarsan ve yapay zeka destekli gerçekleşen ses getirici atılımlarda yer almış olması olarak belirtiliyor. Eylül ayından bu yana uzun süredir açık olan yüzlerce problemin çözülmesi, matematikçileri binlerce sayfalık yapay zeka üretimi ispatı incelemekle karşı karşıya bıraktı.
ALPÖGE "CLAUDE UÇTU" DİYEREK DUYURDU
Alpöge paylaşımında Claude için, "Bitiş çizgisine yaklaşırken Claude benden çok öne geçti. Hayır, Claude bitiş çizgisine yakın yerde uçtu, dans etti ve parıldadı." ifadelerini kullandı. İspatın geçerliliği kanıtlanırsa Dr. Alpöge ve Claude yalnızca Riemann hipotezini çözmekle kalmayacak, problemin daha geniş bir matematiksel fonksiyon ailesine yayılan genelleştirilmiş biçiminin de çözüldüğü öne sürülüyor.
OPENAI DE DENEMİŞTİ
Matematikçilerin hafta sonunu ispatı satır satır inceleyerek geçirmesi bekleniyor. Yapay zekanın bu sonuca nasıl ulaştığı da merak ediliyor. Öte yandan gelişmenin tamamen beklenmedik bir boşluktan doğmadığı belirtiliyor. Rakip yapay zeka laboratuvarlarından OpenAI da 6 Ekim'de modellerinden birinin, tam Riemann hipotezine giden yolda önemli bir ara basamak olan yarı-Riemann hipotezini çözdüğünü açıklamıştı.
Buna karşın Oxford Üniversitesi'nden bir diğer matematikçi Jonathan Keating, bu hafta paylaşılan sonucu "çok büyük bir sıçrama" olarak nitelendirdi. Keating, "Yarı-Riemann'ın çözülmesi bile devasa bir şoktu ve bunun kendi ömrümde kanıtlandığını göreceğimi hiç düşünmezdim. Ancak bu, birkaç kat daha şoke edici." dedi.