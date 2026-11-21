Anthropic. Fotoğraf: AFP

ALPÖGE "CLAUDE UÇTU" DİYEREK DUYURDU

Alpöge paylaşımında Claude için, "Bitiş çizgisine yaklaşırken Claude benden çok öne geçti. Hayır, Claude bitiş çizgisine yakın yerde uçtu, dans etti ve parıldadı." ifadelerini kullandı. İspatın geçerliliği kanıtlanırsa Dr. Alpöge ve Claude yalnızca Riemann hipotezini çözmekle kalmayacak, problemin daha geniş bir matematiksel fonksiyon ailesine yayılan genelleştirilmiş biçiminin de çözüldüğü öne sürülüyor.

OPENAI DE DENEMİŞTİ

Matematikçilerin hafta sonunu ispatı satır satır inceleyerek geçirmesi bekleniyor. Yapay zekanın bu sonuca nasıl ulaştığı da merak ediliyor. Öte yandan gelişmenin tamamen beklenmedik bir boşluktan doğmadığı belirtiliyor. Rakip yapay zeka laboratuvarlarından OpenAI da 6 Ekim'de modellerinden birinin, tam Riemann hipotezine giden yolda önemli bir ara basamak olan yarı-Riemann hipotezini çözdüğünü açıklamıştı.

Buna karşın Oxford Üniversitesi'nden bir diğer matematikçi Jonathan Keating, bu hafta paylaşılan sonucu "çok büyük bir sıçrama" olarak nitelendirdi. Keating, "Yarı-Riemann'ın çözülmesi bile devasa bir şoktu ve bunun kendi ömrümde kanıtlandığını göreceğimi hiç düşünmezdim. Ancak bu, birkaç kat daha şoke edici." dedi.

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Anthropic

Claude

Levent Alpöge