100 bin liralık soruda coğrafya bilgisi sınanan Özel, liseden beri kurduğu hayali gerçekleştirmek için telefon jokerini istedi. Lisedeki coğrafya öğretmeni Mehmet Sal'a bağlanan yarışmacı, hocasından aldığı net cevapla 100 bin lirayı kaptı.

200 bin liralık soruda sinema bilgisi devreye girdi. Erkek arkadaşı Alperen ile kısa süre önce serinin filmlerini izlediklerini belirten Özel, doğru şıkkı tereddütsüz söyleyerek 300 bin liralık barajın kapısına dayandı.

KULİSTEKİ TESADÜF VE 200 BİN LİRALIK KARAR

300 bin liralık 10. soru açıldığında stüdyoda şaşkınlık yaşandı. Özel, yarışma öncesi kuliste bir arkadaşının "Osmanlı tarihinden kesin soru çıkar" diyerek Sultan Abdülmecid örneğini verdiğini anlattı. Ancak doğru sayıdan emin olamayınca son joker hakkı olan yarı yarıyayı kullandı.

Milyoner'de Sultan Abdülmecid sorusu! Yarışmacı çekildi

300 BİN LİRA 10. SORU Osmanlı Devleti'nde en fazla çocuğu padişah olan Sultan Abdülmecid'in kaç çocuğu padişah olarak tahta çıkmıştır? YARI YARIYA JOKER A 4 B 6 C 8 D 10 DOĞRU CEVAP: A

Ekranda sadece 4 ve 6 seçenekleri kalınca tansiyon yükseldi. Yanlış cevapta 20 bin liraya düşme riskini göze almayan Çağla Özel çekildi ve 200 bin lirayı kazandı. Yarışma sonrası "Devam etseydim kesin 4 derdim" diyen Özel, doğru cevabın A olduğunu görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşasa da stüdyodan alkışlarla uğurlandı.