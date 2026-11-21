Milyoner'de 300 bin TL'lik soru: Sultan Abdülmecid'in kaç çocuğu tahta çıktı?
24 yaşındaki üniversite öğrencisi Çağla Özel, Kim Milyoner Olmak İster koltuğunda hem joker hamleleri hem de sinema ve dil bilgisi sorularındaki başarısıyla öne çıktı. Örümcek Adam sorusunu tereddütsüz bilerek 10. soruya yükselen yarışmacı, Sultan Abdülmecid'in tahta çıkan çocuklarının sorulduğu 300 bin liralık barajda kritik bir karar verdi. Genç yarışmacının stüdyodan ayrılırken yaptığı itiraf dikkat çekti.
Milyoner'de 200 bin liraya kadar çıkan Çağla Özel, son iki seçenek arasında kalınca nefesler tutuldu. Genç yarışmacının verdiği karar geceye damga vurdu.
ATV'de Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde ODTÜ Psikoloji öğrencisi 24 yaşındaki Çağla Özel yarıştı.
İLK DÖRT SORUYU JOKERSİZ GEÇTİ
Yarışmaya hızlı başlayan Çağla Özel, ilk dört soruda hiç zorlanmadı. Çocukluk oyunlarından günlük hayatın popüler terimlerine uzanan soruları peş peşe bilerek 10 bin liraya ulaştı.
1. Soru: Hangi adda geleneksel bir çocuk oyunu vardır?
- A: Tiramisu satarım, trileçe satarım
- B: Moka satarım, kapuçino satarım
- C: Yağ satarım, bal satarım
- D: Şırdan satarım, mumbar satarım
Önceki sorunun doğru cevabı: D
3. SORU: TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ VE "LÜTFEN DİĞER YOLCULARI RAHATSIZ EDECEK ŞEKİLDE OTURMAYINIZ" ŞEKLİNDE DEVAM EDEN UYARI YAZISININ BAŞI NASILDIR?
- A: "Ghosting"den uzak durunuz
- B: "Gaslighting"e kanmayınız
- C: "Mansplaining" yapmayınız
- D: Yayılarak oturmayınız
Önceki sorunun doğru cevabı: D
4. SORU: SAAT 23.00'TE ÇALIŞMAYA BAŞLAYIP DA MOLA VERMEDEN ERTESİ GÜN SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞAN BİRİ TOPLAM 4 SAAT ÇALIŞMIŞ OLUR?
- A: 01.00
- B: 02.00
- C: 03.00
- D: 04.00
Önceki sorunun doğru cevabı: C
KORKTUĞU SESLİ SORUDA SEYİRCİ YETİŞTİ
20 bin liralık ilk barajda Özel'in en çok çekindiği sesli soru geldi. Aklından geçen yanıtı riske atmayan genç yarışmacı, seyirci jokerini kullandı. Stüdyodan gelen yüzde 83'lük destekle ilk barajı geçti.
5. SORU (SESLİ SORU): DİNLEDİĞİNİZ "BÖYLE AYRILIK OLMAZ" ADLI ŞARKIYI SESLENDİREN KİMDİR?
- A: Muazzez Ersoy
- B: Emel Sayın
- C: Gülay
- D: Nalan
Doğru Cevap: A
RİSK ALDI, 50 BİN LİRAYA ÇIKTI
Süre sınırının kalktığı bölümde Özel, 30 bin liralık yazım sorusunu dil bilgisi kurallarını hatırlayarak çözdü. 50 bin liralık deyim sorusunda tereddüt etse de "Burada risk almayacaksam ne zaman alacağım" diyerek yanıtını verdi ve kasasını 50 bin liraya taşıdı.
6. SORU: HANGİSİNİ YAZARSANIZ YAZIM YANLIŞI YAPMIŞ OLMAZSINIZ?
- A: 2.'nci
- B: 2'nci
- C: 2'inci
- D: 2.'inci
Doğru Cevap: B
7. SORU: HANGİSİ KARARSIZ, HUYSUZ KİŞİLER İÇİN KULLANILAN BİR DEYİMDİR?
- A: Ocak yağmuru gibi
- B: Şubat soğuğu gibi
- C: Mart havası gibi
- D: Temmuz sıcağı gibi
Doğru Cevap: C
LİSEDEKİ COĞRAFYA HOCASINI ARADI
100 bin liralık soruda coğrafya bilgisi sınanan Özel, liseden beri kurduğu hayali gerçekleştirmek için telefon jokerini istedi. Lisedeki coğrafya öğretmeni Mehmet Sal'a bağlanan yarışmacı, hocasından aldığı net cevapla 100 bin lirayı kaptı.
8. SORU: HANGİ NEHİR TÜRKİYE TOPRAKLARINDAN DOĞMAZ?
- A: Fırat
- B: Dicle
- C: Aras
- D: Tuna
Doğru Cevap: D
200 bin liralık soruda sinema bilgisi devreye girdi. Erkek arkadaşı Alperen ile kısa süre önce serinin filmlerini izlediklerini belirten Özel, doğru şıkkı tereddütsüz söyleyerek 300 bin liralık barajın kapısına dayandı.
9. SORU: HANGİSİ SİNEMADA "ÖRÜMCEK ADAM"I CANLANDIRMIŞ OYUNCULARDAN BİRİ DEĞİLDİR?
- A: Christian Bale
- B: Tom Holland
- C: Andrew Garfield
- D: Tobey Maguire
Doğru Cevap: A
KULİSTEKİ TESADÜF VE 200 BİN LİRALIK KARAR
300 bin liralık 10. soru açıldığında stüdyoda şaşkınlık yaşandı. Özel, yarışma öncesi kuliste bir arkadaşının "Osmanlı tarihinden kesin soru çıkar" diyerek Sultan Abdülmecid örneğini verdiğini anlattı. Ancak doğru sayıdan emin olamayınca son joker hakkı olan yarı yarıyayı kullandı.Milyoner'de Sultan Abdülmecid sorusu! Yarışmacı çekildi
Ekranda sadece 4 ve 6 seçenekleri kalınca tansiyon yükseldi. Yanlış cevapta 20 bin liraya düşme riskini göze almayan Çağla Özel çekildi ve 200 bin lirayı kazandı. Yarışma sonrası "Devam etseydim kesin 4 derdim" diyen Özel, doğru cevabın A olduğunu görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşasa da stüdyodan alkışlarla uğurlandı.