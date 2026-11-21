Okan Buruk Beşiktaş derbisinde yok! Kaç maç cezalı olacak?
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 yenerek iç sahada üst üste 43. kez kazanan Aslan, puanını 31'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından iki sarı kart gören teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde saha kenarında olamayacak. Peki deneyimli çalıştırıcı kaç maç cezalı? İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaştığı maçta 2-1'lik galibiyet elde etti. Aslan'ın 43 maç üst üste iç saha galibiyet serisi yakalayrak rekor kırdığı maçın ardından karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a itirazda bulunan başarılı çalıştırıcı, iki sarı kart görerek ihraç edildi.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Okan Buruk, gördüğü iki sarı kartla birlikte derbiye çıkma fırsatını tepti. Cezalı duruma düşen deneyimli çalıştırıcı zorlu randevuda takınını tribünden yönetmek zorunda kalacak. Saha kenarında ise İrfan Sarıalioğlu yer alacak.
OKAN BURUK HANGİ MAÇLARDA CEZALI?
Samsunspor'u yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart sonrasında Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçına çıkabilecek. Ancak Beşiktaş karşılaşmasında görev yapamayacak. 4 Aralık 2026 tarihinde oynanacak Rizespor mücadelesinde saha kenarına geri dönecek.
"SANKİ MECBURİYET VARMIŞ GİBİ"
Galatasaray'ın yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu mücadelenin ardından Okan Buruk'un kırmızı kart için şu ifadeleri sarf etti:
"Maç sonu hocamız, oyuncuları kutlamak için sahaya gitti ve oyuncularına doğru yürümeye başladı. Sanki mecburiyet, kural varmış gibi benim elimi sıkmadı diye... Yakın olan hakem arkadaşımızın elini sıktı ve oyuncularına doğru yürümeye başladı hocamız fakat kırmızı kart! Burada olmak benim için keyifli değil. Bu konuşmayı yapmak istemiyorum! Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var, ona odaklandık. Tüm konsantrasyonumuzla bu maça çıkmamız gerekiyor. Bu davranış ve kart bizi üzdü ama aldığımız 3 puanla yolumuza devam edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz! Şampiyon olacağız!"
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Maç sonu yayıncı kuruluş ve basın toplantısına katılamayan Okan Buruk, stadyumdan ayrılırken basın mensuplarına veda ederken tek cümlelik açıklama yaptı.
Basın mensuplarının tek tek ellerini sıkan Okan Buruk, "El sıkmamız serbest herhalde!" dedi.
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