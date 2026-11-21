Okan Buruk Beşiktaş maçında takımını yönetemeyecek. (Fotoğraf: AA)

OKAN BURUK HANGİ MAÇLARDA CEZALI?

Samsunspor'u yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart sonrasında Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçına çıkabilecek. Ancak Beşiktaş karşılaşmasında görev yapamayacak. 4 Aralık 2026 tarihinde oynanacak Rizespor mücadelesinde saha kenarına geri dönecek.

"SANKİ MECBURİYET VARMIŞ GİBİ"

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu mücadelenin ardından Okan Buruk'un kırmızı kart için şu ifadeleri sarf etti:

"Maç sonu hocamız, oyuncuları kutlamak için sahaya gitti ve oyuncularına doğru yürümeye başladı. Sanki mecburiyet, kural varmış gibi benim elimi sıkmadı diye... Yakın olan hakem arkadaşımızın elini sıktı ve oyuncularına doğru yürümeye başladı hocamız fakat kırmızı kart! Burada olmak benim için keyifli değil. Bu konuşmayı yapmak istemiyorum! Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var, ona odaklandık. Tüm konsantrasyonumuzla bu maça çıkmamız gerekiyor. Bu davranış ve kart bizi üzdü ama aldığımız 3 puanla yolumuza devam edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz! Şampiyon olacağız!"

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Maç sonu yayıncı kuruluş ve basın toplantısına katılamayan Okan Buruk, stadyumdan ayrılırken basın mensuplarına veda ederken tek cümlelik açıklama yaptı.

Basın mensuplarının tek tek ellerini sıkan Okan Buruk, "El sıkmamız serbest herhalde!" dedi.