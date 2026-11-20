Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi merakla hem enflasyon zammını hem ek iyileştirmeyi bekliyor. 4 aylık TÜFE'ye göre yüzde 8,29 zammı kesinleşen emekliler enflasyon zammı için kalan 2 aylık veriyi beklerken ipuçları da birbiri ardına geliyor.

Merkez Bankası, 2026 yılı için enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncellediğini duyurmuş, buna göre yılın ikinci yarısındaki TÜFE'nin, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9,97 olabileceği ortaya çıkmıştı. Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin 2026 enflasyon tahmini yüzde 30,04 çıkmış, buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,43 zam beklentisi oluşmuştu.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN YENİ İPUCU

Finansal Kurumlar Birliği de kasım ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankette kasım ayı enflasyon tahmini yüzde 1,88, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,79 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10,22 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 10,22 oranında enflasyon zammı alacak. Bu artışın taban aylığa yansıtılması halinde de en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 959 liraya yükselecek.