Emekliye ocak zammında yeni ipucu: Yüzde 10,22 tahminiyle 25 bin 959 TL senaryosu
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, ocak ayında yapılacak zamla birlikte emekli maaşı tutarlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Dört aylık enflasyonla yüzde 8,29'luk artış kesinleşirken Finansal Kurumlar Birliğinin son anketi, zam oranının yüzde 10,22'ye ulaşabileceğine işaret etti. Bu tahmin gerçekleşir ve artış taban aylığa yansıtılırsa en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 959 liraya yükselecek. Refah payı ve seyyanen zam formülleri de gündemdeki yerini korurken Takvim yeni oranlara göre maaşları hesapladı.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi merakla hem enflasyon zammını hem ek iyileştirmeyi bekliyor. 4 aylık TÜFE'ye göre yüzde 8,29 zammı kesinleşen emekliler enflasyon zammı için kalan 2 aylık veriyi beklerken ipuçları da birbiri ardına geliyor.
Merkez Bankası, 2026 yılı için enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak güncellediğini duyurmuş, buna göre yılın ikinci yarısındaki TÜFE'nin, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9,97 olabileceği ortaya çıkmıştı. Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin 2026 enflasyon tahmini yüzde 30,04 çıkmış, buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,43 zam beklentisi oluşmuştu.
EMEKLİ ZAMMI İÇİN YENİ İPUCU
Finansal Kurumlar Birliği de kasım ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankette kasım ayı enflasyon tahmini yüzde 1,88, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,79 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10,22 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 10,22 oranında enflasyon zammı alacak. Bu artışın taban aylığa yansıtılması halinde de en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 959 liraya yükselecek.
EMEKLİYE İYİLEŞTİRME FORMÜLÜ
Emekliler için ek iyileştirme hazırlıkları da sürüyor. Refah payı ve seyyanen zam gibi formüller öne çıkarken bu imkânla emeklilerin zam oranı yükselecek. Ek iyileştirmenin de ocak ayında enflasyon zammıyla birlikte emeklilere yansıtılması bekleniyor.
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