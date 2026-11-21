Altı Üstü İstanbul 22. bölümden ipuçları: Hasan ve Uzay’ı bekleyen büyük hesaplaşma!
atv’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 22.bölümü ile pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul’un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.
Hasan ölümle burun buruna gelirken Uzay, bencilliğine rağmen kaçmayı başaramaz. Uzay'dan hesap sormaya hazırlanan Emir ve arkadaşları büyük bir duvara toslar. İzledikleri görüntülerden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ne çiftler için ne de Hasan için.
Rami'nin yaralanması ise Fahriye'yi duygularıyla yüzleşmeye zorlarken Gülten ve Soner'in varlığı işleri iyice karıştırır. Melek ise ailesiyle bağları kopma noktasına gelirken henüz son sözünü söylemeye niyeti yoktur.
Cezaevinde yaşananlar Hasan'ın geçmişteki yaralarını yeniden açarken; Emir, kardeşi için kendisini feda etmeye hazırdır. Naz ise çırpınıyordur Emir için. Ne kadar kırgın olsa da Emir, Naz onu yalnız bırakmamaya kararlıdır.
Tüm bunlar olurken zafer kazandığını zanneden Uzay'ı da büyük bir sürpriz bekliyordur. Hiç ummadığı anda Hasan'la aynı cezaevine düşerler…İkisinin de bilmediği şey ise kaderin ikisi için de başka bir planı olduğudur.
Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle pazartesi saat 20.00'de atv'de!