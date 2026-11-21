Hasan ölümle burun buruna gelirken Uzay, bencilliğine rağmen kaçmayı başaramaz. Uzay'dan hesap sormaya hazırlanan Emir ve arkadaşları büyük bir duvara toslar. İzledikleri görüntülerden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ne çiftler için ne de Hasan için.

Rami'nin yaralanması ise Fahriye'yi duygularıyla yüzleşmeye zorlarken Gülten ve Soner'in varlığı işleri iyice karıştırır. Melek ise ailesiyle bağları kopma noktasına gelirken henüz son sözünü söylemeye niyeti yoktur.