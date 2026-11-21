Washington'daki Umatilla Ulusal Ormanı ve Mill Creek havzasında görevlilerin 17 Haziran 1982'de iki ayrı noktada yaptığı incelemelere ilişkin notlar yer alıyor. Patikalarda yaklaşık 15 inç uzunluğunda izler ve bataklık kenarında yoğun bitki örtüsüne uzanan ayak izleri saptandığı, alçı kalıplar alındığı aktarılıyor. Ancak daha sonraki bir Sınır Devriyesi notunda, bu izlerin devlet görevlilerini sürece dahil etmek amacıyla hazırlanmış bir şaka (alçı veya kauçuk kaplı ayak aparatıyla oluşturulmuş iz) olabileceği değerlendirmesine yer veriliyor.

ABD basınında geniş yankı uyandıran dosyalar efsane meraklıları arasında hem heyecan hem de zamanlamaya dair soru işaretlerine yol açtı.

Montana'nın Petty Creek bölgesinde 1940'ların sonlarından itibaren av gezilerinde yaşanan sıra dışı olaylara dair Leo T. Kinney imzalı metin bulunuyor. Kayıtta iri ayak izleri, yalnızca iç organları kalmış halde kaybolan bir geyik leşi ve avcıların aktardığı keskin koku ile homurtu sesleri gibi ayrıntılar yer alıyor.

ABD'de Koca Ayak efsanesi.

NE YALANLADILAR NE DOĞRULADILAR

ABD Orman Hizmetleri, paylaşılan belgelerin yalnızca tarihi kayıtlar olduğunu vurguluyor ve yaratığın varlığını ne doğruluyor ne de yalanlıyor. Kurum yetkilileri, belgelerin kamuoyu ilgisi, medya görünürlüğü ve akademik araştırma değeri gibi ölçütlere göre erişime açıldığını belirtiyor.

KOCA AYAK EFSANESİ

Koca Ayak araştırmacıları ve efsane takipçileri, dosyaların sessizce erişime açılmasını memnuniyetle karşılarken zamanlamayı sorguluyor ve hükümetin elindeki diğer benzer kayıtların da şeffaflıkla paylaşılmasını umuyor. Öte yandan Kaliforniya'daki Stanislaus Ulusal Ormanı'nda düzenlenen "Koca Ayak" temalı etkinliğe yoğun katılım olması, konunun popüler kültür ve turizm açısından da ilgi çekmeye devam ettiğini gösteriyor.

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