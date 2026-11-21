ABD'de Koca Ayak efsanesi! 1940'lardan beri biriken dosyalar açıldı: Ormandaki devasa izlerin sırrı ne?
ABD Orman Hizmetleri, 1940'lardan 2000'li yıllara uzanan ve olası "Koca Ayak" izleri ile avcı anlatılarını içeren üç arşiv belgesini kamuoyuna açtı. Yaratığın varlığını ne doğrulayan ne de yalanlayan kurumun tarihi kayıtları sessizce erişime açması meraklılar arasında heyecan yaratırken zamanlamaya ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İri ayak izlerinden şaka ihtimaline ve sıra dışı orman anlatılarına uzanan dosyalar Koca Ayak efsanesini yeniden gündeme getirdi.
ABD Tarım Bakanlığına bağlı ABD Orman Hizmetleri (U.S. Forest Service), Montana, Washington ve Oregon bölgelerindeki olası "Koca Ayak" izlerine dair üç arşiv belgesini Bilgi Edinme Özgürlüğü (FOIA) okuma odasında kamuoyuyla paylaştı.
ABD basınında geniş yankı uyandıran dosyalar efsane meraklıları arasında hem heyecan hem de zamanlamaya dair soru işaretlerine yol açtı.
15 Ekim 2026 tarihinde çevrimiçi arşive eklenen kayıtlar, resmi bir bulgudan ziyade geçmiş yıllarda kaydedilmiş tanıklık ve inceleme notlarından oluşuyor.
AYAK İZİ Mİ ŞAKA MI?
Washington'daki Umatilla Ulusal Ormanı ve Mill Creek havzasında görevlilerin 17 Haziran 1982'de iki ayrı noktada yaptığı incelemelere ilişkin notlar yer alıyor. Patikalarda yaklaşık 15 inç uzunluğunda izler ve bataklık kenarında yoğun bitki örtüsüne uzanan ayak izleri saptandığı, alçı kalıplar alındığı aktarılıyor. Ancak daha sonraki bir Sınır Devriyesi notunda, bu izlerin devlet görevlilerini sürece dahil etmek amacıyla hazırlanmış bir şaka (alçı veya kauçuk kaplı ayak aparatıyla oluşturulmuş iz) olabileceği değerlendirmesine yer veriliyor.
BİR GEYİK LEŞİ, İRİ AYAK İZLERİ
Montana'nın Petty Creek bölgesinde 1940'ların sonlarından itibaren av gezilerinde yaşanan sıra dışı olaylara dair Leo T. Kinney imzalı metin bulunuyor. Kayıtta iri ayak izleri, yalnızca iç organları kalmış halde kaybolan bir geyik leşi ve avcıların aktardığı keskin koku ile homurtu sesleri gibi ayrıntılar yer alıyor.
Montana'da Plains yakınlarında karda görülen büyük ayak izlerine ilişkin Clark Fork Valley Press gazetesinde 2003 yılında yayımlanmış bir haber kupürü de dosyalarda bulunuyor.
NE YALANLADILAR NE DOĞRULADILAR
ABD Orman Hizmetleri, paylaşılan belgelerin yalnızca tarihi kayıtlar olduğunu vurguluyor ve yaratığın varlığını ne doğruluyor ne de yalanlıyor. Kurum yetkilileri, belgelerin kamuoyu ilgisi, medya görünürlüğü ve akademik araştırma değeri gibi ölçütlere göre erişime açıldığını belirtiyor.
KOCA AYAK EFSANESİ
Koca Ayak araştırmacıları ve efsane takipçileri, dosyaların sessizce erişime açılmasını memnuniyetle karşılarken zamanlamayı sorguluyor ve hükümetin elindeki diğer benzer kayıtların da şeffaflıkla paylaşılmasını umuyor. Öte yandan Kaliforniya'daki Stanislaus Ulusal Ormanı'nda düzenlenen "Koca Ayak" temalı etkinliğe yoğun katılım olması, konunun popüler kültür ve turizm açısından da ilgi çekmeye devam ettiğini gösteriyor.