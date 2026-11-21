A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş , yaşanan dalgalanmaları değerlendirdi. Memiş, fiziki altın ile ekran fiyatı arasındaki farktan yüksek fiyattan alım yapanların durumuna kadar birçok başlıkta yatırımcıları uyardı.

Küresel piyasalarda altın , gümüş, kripto para ve borsalarda yaşanan sert satışlar yatırımcıların gündemine oturdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile devam eden savaşa ilişkin açıklamaları belirsizliği artırırken, piyasalardaki düşüşün nedenleri merak konusu oldu.

Altın piyasasındaki dalgalanmalara dikkat çeken İslam Memiş, 2026'yı ʺmanipülasyon yılıʺ olarak nitelendirdi. (Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir)

PİYASALARDA SERT SATIŞ: "PARA NEREYE GİDİYOR?"

Programda altın, gümüş ve dünya borsalarındaki eş zamanlı düşüşlere dikkat çeken sunucu Haktan Uysal, "Hem gümüşün hem borsanın düştüğünde para nereye gider diye yapay zekaya sormuşlar, yapay zeka anlamlı bir yanıt verememiş" ifadelerini kullandı.

Gram altının 14 ayın dip seviyesine gerilediğini belirten Uysal, ons altının 3 bin 530 dolar, gram altının ise 5 bin 733 lira seviyelerinde bulunduğunu aktararak düşüşün nedenini sordu.

İslam Memiş, yayından önce ABD ve Avrupa borsalarında yüzde 3 ila 3,5 civarında satış yaşandığını belirtti. Trump'ın açıklamalarından önce başlayan düşüşlere dikkat çeken Memiş, "Aynı anda küresel piyasalarda dolar endeksinin bile satış yapıldığı bir ortamda para nereye gidiyor, bu ciddi bir soru işareti. Ancak bu akşam ben sevgili izleyenlerimize çok net kişisel öngörülerimi paylaşacağım" dedi.

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı