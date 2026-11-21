Altın neden düşüyor, yeniden yükselir mi, yüksek fiyattan alanlar ne yapmalı? İslam Memiş'ten uyarı: "40 yılda bir yaşanıyor"
Küresel piyasalarda altın, gümüş, kripto para ve borsalarda yaşanan sert düşüş yatırımcıları tedirgin etti. A Haber'de konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026'yı "manipülasyon yılı" olarak nitelendirerek, "40 yılda bir yaşanan bir piyasa" uyarısında bulundu. Kapalıçarşı ile ekran fiyatı arasındaki farkı açıklayan Memiş, yüksek fiyattan altın alanlara ve yeni alım yapmayı düşünenlere önemli mesajlar verdi.
Küresel piyasalarda altın, gümüş, kripto para ve borsalarda yaşanan sert satışlar yatırımcıların gündemine oturdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile devam eden savaşa ilişkin açıklamaları belirsizliği artırırken, piyasalardaki düşüşün nedenleri merak konusu oldu.
A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaşanan dalgalanmaları değerlendirdi. Memiş, fiziki altın ile ekran fiyatı arasındaki farktan yüksek fiyattan alım yapanların durumuna kadar birçok başlıkta yatırımcıları uyardı.
PİYASALARDA SERT SATIŞ: "PARA NEREYE GİDİYOR?"
Programda altın, gümüş ve dünya borsalarındaki eş zamanlı düşüşlere dikkat çeken sunucu Haktan Uysal, "Hem gümüşün hem borsanın düştüğünde para nereye gider diye yapay zekaya sormuşlar, yapay zeka anlamlı bir yanıt verememiş" ifadelerini kullandı.
Gram altının 14 ayın dip seviyesine gerilediğini belirten Uysal, ons altının 3 bin 530 dolar, gram altının ise 5 bin 733 lira seviyelerinde bulunduğunu aktararak düşüşün nedenini sordu.
İslam Memiş, yayından önce ABD ve Avrupa borsalarında yüzde 3 ila 3,5 civarında satış yaşandığını belirtti. Trump'ın açıklamalarından önce başlayan düşüşlere dikkat çeken Memiş, "Aynı anda küresel piyasalarda dolar endeksinin bile satış yapıldığı bir ortamda para nereye gidiyor, bu ciddi bir soru işareti. Ancak bu akşam ben sevgili izleyenlerimize çok net kişisel öngörülerimi paylaşacağım" dedi.
"2026 MANİPÜLASYON YILI, 40 YILDA BİR YAŞANIYOR"
Piyasalardaki hareketliliğin yalnızca altınla sınırlı olmadığını vurgulayan İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Söz konusu burada konu aslında altın değil. Altın gibi birçok yatırım aracı yıl içinde ciddi bir manipülasyona uğradı. Ocak ayında bu stüdyolarda yapmış olduğumuz yayınlarda bu yıla ilişkin net öngörülerimi paylaştım. 2026 yılı manipülasyon yılı, kazanma yılı değil. Bugüne baktığımız zaman 11'inci ayı bitireceğiz. Bütün yatırım araçlarında hiç kimsenin kazanmadığı bir piyasayı geride bırakıyoruz"
Dünya genelinde borsa, değerli metaller ve kripto para piyasalarında yatırımcıların kazanç sağlayamadığını belirten Memiş, yılın başındaki yükseliş beklentilerinin yerini düşüş endişesine bıraktığını söyledi.
Programda yaşanan sürecin geçmişte benzerinin olup olmadığı sorulunca Memiş, "40 yılda bir. 40 yılda bir yaşanan bir manipülasyon piyasası var karşımızda" sözleriyle uyarısını yineledi.
KAPALIÇARŞI İLE EKRAN FİYATI ARASINDAKİ FARK NEDEN?
2021 yılından bu yana altının seyrini ve yapay zeka hisseleriyle ilişkisini değerlendiren sunucu Haktan Uysal, 2025 sonundan 20 Kasım 2026'ya kadar yaşanan geri çekilmeye dikkat çekti.
Grafiği yorumlayan İslam Memiş, ekran fiyatlarının fiziki piyasayı tam olarak yansıtmadığını belirterek, "Bu grafik yatırımcısıyla konuşuyor. Ben sana hiç kaybettirdim mi diyor, kaybettirmedim diyor. Ekranda görmüş olduğumuz 5 bin 760 lira seviyesi geçerli değil. Geçerli olan rakam şu an fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 20, 6 bin 30, hatta bugün 6 bin 100 liraya kadar sert bir şekilde yükseldi. Bu rakam bize diyor ki; ben enflasyona karşı yatırımcıyı koruyan değerli bir madenim" ifadelerini kullandı.
Uzun vadeli yatırımcılar açısından tabloyu değerlendiren Memiş, geçen yıl aynı tarihte gram altının 5 bin 780 lira olduğunu, Kapalıçarşı'da ise fiyatın 6 bin liranın üzerine çıktığını belirtti.
"Uzun vadeli yatırımcılar için problem yok. Sadece rakamsal değerlerde büyük bir manipülasyon piyasası var" diyen Memiş, fiziki altın ile ekran fiyatı arasındaki farkın dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? TRUMP VE DOLAR DETAYI
Altın ve diğer yatırım araçlarındaki düşüşün nedenlerini teknik gelişmeler ve piyasanın genel görünümü üzerinden açıklayan İslam Memiş, Fed'in faiz artırımı beklentilerinin fiyatlandığını söyledi.
Memiş, savaşın, yüksek petrol fiyatlarının ve belirsizliğin enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Faizin ayarlarıyla istediğiniz kadar oynayın; bu savaş devam ettikçe, petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe, belirsizlik devam ettikçe siz bu dünyada ekonomiyi hiçbir zaman rayına oturtturamazsınız" uyarısında bulundu.
ABD tahvil faizlerinin yüzde 5,28 ile 19 yılın rekorunu gördüğünü, dolar endeksinin ise 100 seviyesinin üzerinde bulunduğunu belirten Memiş, yatırımcıların savaşın başlamasıyla altın, gümüş, kripto para ve borsalardan çıkarak dolara yöneldiğini ifade etti.
Asıl meselenin değerli metallerden çok dolar olduğunu savunan Memiş, Trump'ın doların alternatifi konusunda verdiği mesajlara ve merkez bankalarının altın alımlarına dikkat çekti. Memiş, Çin Merkez Bankası'nın 11 aylık süreçte 1.030 ton altın rezervini artırdığını söyledi.
7 BİN 500-8 BİN LİRADAN ALTIN ALANLAR NE YAPMALI?
Programda izleyicilerden gelen soruları aktaran Haktan Uysal, 7 bin 500-8 bin lira seviyelerinden altın alanların ne yapması gerektiğini ve yeni yatırım için alım zamanının gelip gelmediğini sordu.
İslam Memiş, yılın başındaki yükselişi hatırlatarak gram altının ocak ayında 6 bin 157 liradan başladığını, ay sonunda 8 bin 157 liraya yükseldiğini belirtti. 2025 yılında gram altının yüzde 110, ons altının ise yüzde 87 getiri sağladığını söyleyen Memiş, yüksek talebin Kapalıçarşı'da işçilik maliyetlerini de artırdığını ifade etti.
Yılın ilk çeyreğinde yaşanan yoğun talebin ardından savaşla birlikte fiyatlarda geri çekilme görüldüğünü belirten Memiş, haziran ayında işçilik farklarının eksi 1.000 dolara kadar gerilediğini söyledi.
YENİDEN ALIM ZAMANI MI? İŞÇİLİK FARKINA DİKKAT
Son günlerde panik alımlarının yeniden başladığını belirten İslam Memiş, Kapalıçarşı'da işçilik farklarının yükseldiğine dikkat çekti.
Memiş, "Yine son iki gündür panik alımları var. İnsanlar yine altına hücum ediyor. O eksi 1.000 dolar olan işçilikler bugün Kapalıçarşı'da 3 bin dolara kadar yükseldi. Ne diyorum burada; panik yok, panik yapmayın. O işçilik farklarını doğuran sizlersiniz. Panik yok, sakin" ifadeleriyle yatırımcıları uyardı.
Sunucu Haktan Uysal da ekran fiyatının 5 bin 760 lira, fiziki piyasa fiyatının ise 6 bin lira seviyesinde olmasının nedeninin işçilik farkı olduğunu belirtti.
YENİ ALIM YAPACAKLAR İÇİN KRİTİK SORU: "GELECEK RİSKLERİ Mİ, GERÇEKLEŞMİŞ FİYATI MI SATIN ALIRSINIZ?"
Altının yıl içindeki zirvesinin 8 bin 157 lira olduğunu hatırlatan İslam Memiş, fiyatın 6 bin lira seviyelerine kadar gerilediğini söyledi. Piyasadaki belirsizliğin ve Trump'ın açıklamalarının dalgalanmaları sürdürebileceğini belirten Memiş, yatırımcıların karar verirken riskleri değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.
Memiş, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Her ne kadar efektif kur 7.878 lira yılın zirvesi olsa da aslında yılın zirvesi 8.157 lira seviyesiydi. Bu seviyeden şu anda 6.000 liraya kadar geriledik. Önümüzde belirsiz bir süreç ve sürekli Trump'ın açıklamalarıyla piyasaları manipüle etmeye devam ettiği bir manipülasyon piyasası var. Gelecek riskleri mi satın alırsınız, gerçekleşmiş fiyatı mı satın alırsınız? Ben buna bakarım"