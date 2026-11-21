Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde savunma hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Ousmane Diomande'yi kadrosuna katmak için kiralama seçeneğini değerlendirdiği belirtildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun savunma bölgesine takviye yapılmasını istediği, yönetimin de bu doğrultuda transfer listesini şekillendirdiği kaydedildi. Beşiktaş'ın hedefindeki Diomande'nin henüz birkaç ay önce 40 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere'ye transfer edilmiş olması ise dikkat çekti.

Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların Nottingham Forest'ta forma giyen Ousmane Diomande'yi transfer gündemine aldığı iddia edildi. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

BEŞİKTAŞ'TAN DİOMANDE HAMLESİ

Beşiktaş yönetiminin, ocak ayında kadroya katılabilecek savunma oyuncuları üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Siyah-beyazlıların transfer gündemine aldığı son isim, Nottingham Forest'ın Fildişi Sahilli stoperi Ousmane Diomande oldu. 22 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de son haftalarda yeterli forma süresi bulamaması, Beşiktaş'ın değerlendirdiği transfer ihtimalinin öne çıkmasında etkili oldu. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, Diomande'nin mevcut durumunu ve transfer şartlarını araştırdığı iddia edildi. SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA PLANI Beşiktaş'ın Ousmane Diomande transferi için üzerinde durduğu formül belli oldu. Siyah-beyazlıların, genç savunmacıyı doğrudan bonservisiyle transfer etmek yerine satın alma opsiyonu içeren bir kiralık sözleşmeyle kadrosuna katmak istediği belirtildi. Böyle bir anlaşma yapılması durumunda Diomande, belirlenen kiralama süresi boyunca Beşiktaş forması giyecek. Siyah-beyazlıların oyuncunun bonservisini alıp almama seçeneği ise sözleşmenin şartlarına bağlı olacak.