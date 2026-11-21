Beşiktaş 42 milyon euroluk yıldızı istiyor! Transferde dev hamle
Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için Nottingham Forest forması giyen Ousmane Diomande'yi gündemine aldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlıların, İngiliz ekibinin sezon başında 40 milyon euroya transfer ettiği Fildişi Sahilli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği iddia edildi.
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde savunma hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Ousmane Diomande'yi kadrosuna katmak için kiralama seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun savunma bölgesine takviye yapılmasını istediği, yönetimin de bu doğrultuda transfer listesini şekillendirdiği kaydedildi. Beşiktaş'ın hedefindeki Diomande'nin henüz birkaç ay önce 40 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere'ye transfer edilmiş olması ise dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ'TAN DİOMANDE HAMLESİ
Beşiktaş yönetiminin, ocak ayında kadroya katılabilecek savunma oyuncuları üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Siyah-beyazlıların transfer gündemine aldığı son isim, Nottingham Forest'ın Fildişi Sahilli stoperi Ousmane Diomande oldu.
22 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de son haftalarda yeterli forma süresi bulamaması, Beşiktaş'ın değerlendirdiği transfer ihtimalinin öne çıkmasında etkili oldu.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, Diomande'nin mevcut durumunu ve transfer şartlarını araştırdığı iddia edildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA PLANI
Beşiktaş'ın Ousmane Diomande transferi için üzerinde durduğu formül belli oldu.
Siyah-beyazlıların, genç savunmacıyı doğrudan bonservisiyle transfer etmek yerine satın alma opsiyonu içeren bir kiralık sözleşmeyle kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Böyle bir anlaşma yapılması durumunda Diomande, belirlenen kiralama süresi boyunca Beşiktaş forması giyecek. Siyah-beyazlıların oyuncunun bonservisini alıp almama seçeneği ise sözleşmenin şartlarına bağlı olacak.
NOTTINGHAM FOREST 40 MİLYON EURO ÖDEDİ
Beşiktaş'ın transfer listesine aldığı Ousmane Diomande, 11 Ağustos 2026 tarihinde Sporting'den Nottingham Forest'a transfer oldu.
İngiliz kulübü, Fildişi Sahilli savunmacının bonservisi için Portekiz temsilcisine 40 milyon euro ödedi.
Yaz transfer döneminin önemli yatırımlarından biri olan Diomande'nin yalnızca birkaç ay sonra kiralık transfer ihtimaliyle gündeme gelmesi, Beşiktaş'ın ocak ayı planında dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.
Nottingham Forest'ın yaptığı yüksek yatırım ve futbolcunun uzun süreli sözleşmesi, olası görüşmelerde İngiliz kulübünün kararını önemli hale getiriyor.
SON ÜÇ LİG MAÇINDA SÜRE ALAMADI
Ousmane Diomande, Nottingham Forest kariyerine Premier Lig'de düzenli forma şansı bularak başladı.
İlk dört lig karşılaşmasına ilk 11'de çıkan genç stoper, ilerleyen haftalarda kadro rekabetinde geri plana düştü.
Fildişi Sahilli futbolcu, son üç Premier Lig karşılaşmasında yedek kulübesinde bulunmasına rağmen sahaya çıkmadı.
Diomande'nin bu durumdan memnun olmadığı ve düzenli oynayabileceği bir takıma gitme seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi.
Beşiktaş'ın ise genç oyuncunun forma süresindeki düşüşü transfer fırsatına dönüştürmek istediği belirtildi.
PREMIER LİG'DE 5 MAÇTA 343 DAKİKA
Nottingham Forest'ın 22 yaşındaki savunmacısı, 2026-2027 sezonunda Premier Lig'de 5 karşılaşmada görev aldı.
Bu mücadelelerin dördüne ilk 11'de başlayan Diomande, toplam 343 dakika sahada kaldı.
İngiliz ekibinin savunma rotasyonundaki rekabet, genç futbolcunun düzenli oynama fırsatı bulmasını zorlaştırdı.
Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği stoper için İngiltere'deki bu gelişmeleri takip ettiği kaydedildi.
SÖZLEŞMESİNDE 1 YILLIK OPSİYON VAR
Nottingham Forest, Ousmane Diomande ile Ağustos 2026'da dört yıllık sözleşme imzaladı.
İngiliz temsilcisiyle 30 Haziran 2030'a kadar kontratı bulunan Fildişi Sahilli futbolcunun anlaşmasında bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Bu nedenle oyuncunun olası kiralık transferi için Nottingham Forest'ın onayı gerekiyor.
Beşiktaş'ın istediği satın alma opsiyonunun sözleşmeye eklenip eklenmeyeceği de İngiliz kulübüyle yapılabilecek görüşmelere bağlı olacak.
SPORTING'DE 132 MAÇA ÇIKTI
Ousmane Diomande, Premier Lig'e transfer olmadan önce Sporting formasıyla önemli başarılar yaşadı.
Portekiz ekibinde 132 resmî karşılaşmada görev yapan genç savunmacı, 7 gol kaydetti.
Diomande, Sporting'in 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında kazandığı lig şampiyonluklarında kadroda yer aldı.
Fildişi Sahilli futbolcu, Portekiz temsilcisiyle bir de Portekiz Kupası kazanarak toplam üç kupa sevinci yaşadı.
Genç yaşta Portekiz ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi deneyimi edinen Diomande, Ağustos 2026'da Nottingham Forest'ın yolunu tuttu.
FİLDİŞİ SAHİLİ MİLLİ TAKIMI'NDA DA OYNADI
Ousmane Diomande, kulüp kariyerinin yanı sıra Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da görev yaptı.
Savunmacı, ülkesinin 2023 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan kadrosunda yer aldı.
2026 Dünya Kupası'nda da milli takım kadrosuna dahil edilen Diomande, turnuvada bir karşılaşmada forma giydi.
Sporting'deki şampiyonlukları ve milli takım deneyimi, oyuncunun kariyerindeki önemli başarılar arasında bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirme hedefi doğrultusunda Ousmane Diomande'yi gündemine aldığı iddia ediliyor.
22 yaşındaki futbolcu için düşünülen satın alma opsiyonlu kiralama formülünde Nottingham Forest'ın yaklaşımı belirleyici olacak.
Diomande'nin İngiliz kulübünde yeniden düzenli forma şansı bulup bulamayacağı da ocak ayı öncesinde önem taşıyor.