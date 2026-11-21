2027 asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki 5 farklı zam senaryosuna göre rakamlar!
Yılın sonuna doğru çalışanların gözü ocak zammına çevrildi. Kamu çalışanlarının zammı için ipuçları enflasyon tahminleriyle gelirken, özel sektördekiler ise asgari ücret artışına kilitlendi. Aralıkta belirlenecek yeni asgari ücret için enflasyona ve bütçeye bağlı formüller öne çıkıyor...
2027 yılına tüm çalışanlar yeni gelirlerle başlayacak. Kamu işçilerinin ve memurların ocak zammı için ipuçları enflasyon tahminleriyle gelirken, özel sektördekilerin gözü ise asgari ücrette yapılacak artışa çevrildi. Hem işverenlerin hem çalışanların merakla beklediği yeni asgari ücret için çalışmalar aralık ayının gelmesiyle başlayacak.
Ay sonuna kadar da artış karara bağlanacak. Yapılacak artış asgari ücretlileri doğrudan etkilerken, diğer özel sektör çalışanlarının zam oranları için de referans olacak.
GÖZLER ENFLASYONDA
Asgari ücret belirlenirken dikkate alınan en önemli gösterge enflasyon oluyor. Bu yıl da aynı yolun izlenerek hem gerçekleşen hem beklenen enflasyon verileri ışığında bir karar verilmesi bekleniyor.
Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yapılır ve bu tahmin yansıtılırsa, çalışanların geliri yaklaşık 7 bin 973 lira artarak 36 bin 48 lira 94 kuruşa çıkacak.
Asgari ücretin brütü de 42 bin 410 lira 52 kuruşa ulaşırken, işverene maliyeti de (indirimsiz) 40 bin 874 liradan 52 bin 483 liraya yükselecek. Asgari ücrete Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde güncellediği yüzde 29.5'lik 2026 enflasyon tahmini yansıtılırsa, en düşük maaş net 35 bin 357 lira 77 kuruşa, brüt 42 bin 773 lira 85 kuruşa yükselecek.
REFAH PAYI EKLENEBİLİR
Asgari ücretin enflasyon oranının üzerine refah payı eklenerek belirlenmesi de mümkün. Eğer asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net ücret 36 bin 498 lirayı bulacak. 2027 bütçe kanunu teklifinde vergi istisnası desteği için ayrılan kaynaktaki yüzde 33.7 artış dikkate alınarak zam yapılırsa, çalışanların eline geçecek para 9 bin 461 lira artacak. Net asgari ücret 28 bin 75 liradan 37 bin 536 liraya yükselecek. Asgari ücretin brütü 33 bin 30 liradan 44 bin 161 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise asgari ücretin netini 37 bin 902, brütünü 44 bin 590 liraya taşıyacak.
KAMU ÇALIŞANLARI NE ALACAK?
Memurlara ocak ayında yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre memurların zammı yüzde 8 seviyesinde bekleniyor.
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yüzde 7.91 artış olabileceğini gösterirken, anketler de bu oranın yüzde 8.37'ye kadar ulaşabileceğini ortaya koyuyor. Kamu işçilerinin ise 2027-2028 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmeleri 2027'de imzalanacak. Yani ocak zammı sözleşme ile belirlenecek. Bu nedenle kamu işçileri toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar ocak ayında sadece enflasyon farkını alacak. Bu da 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. 2026 enflasyonu yüzde 29.5 olursa yüzde 3.97, yüzde 30.04 olursa yüzde 4.43 fark verilecek.
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