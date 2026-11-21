2027 yılına tüm çalışanlar yeni gelirlerle başlayacak. Kamu işçilerinin ve memurların ocak zammı için ipuçları enflasyon tahminleriyle gelirken, özel sektördekilerin gözü ise asgari ücrette yapılacak artışa çevrildi. Hem işverenlerin hem çalışanların merakla beklediği yeni asgari ücret için çalışmalar aralık ayının gelmesiyle başlayacak. Ay sonuna kadar da artış karara bağlanacak. Yapılacak artış asgari ücretlileri doğrudan etkilerken, diğer özel sektör çalışanlarının zam oranları için de referans olacak.

2027 asgari ücret ve ocak zammı hesabı netleşiyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi) GÖZLER ENFLASYONDA Asgari ücret belirlenirken dikkate alınan en önemli gösterge enflasyon oluyor. Bu yıl da aynı yolun izlenerek hem gerçekleşen hem beklenen enflasyon verileri ışığında bir karar verilmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yapılır ve bu tahmin yansıtılırsa, çalışanların geliri yaklaşık 7 bin 973 lira artarak 36 bin 48 lira 94 kuruşa çıkacak. Asgari ücretin brütü de 42 bin 410 lira 52 kuruşa ulaşırken, işverene maliyeti de (indirimsiz) 40 bin 874 liradan 52 bin 483 liraya yükselecek. Asgari ücrete Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde güncellediği yüzde 29.5'lik 2026 enflasyon tahmini yansıtılırsa, en düşük maaş net 35 bin 357 lira 77 kuruşa, brüt 42 bin 773 lira 85 kuruşa yükselecek.