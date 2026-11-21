Türkiye ile AB arasındaki Vize Serbestisi Diyaloğu 16 Aralık 2013'te başladı. Türkiye ilk üç yılda 65 kriteri karşıladı. Avrupa Komisyonunun 2018'de bir kriterin daha karşılandığını teyit etmesiyle geriye altı kriter kaldı. Yol haritası belge güvenliği, göç yönetimi, kamu düzeni ve güvenliği, temel haklar ve düzensiz göçmenlerin geri kabulü olmak üzere beş alandan oluşuyor.

Ankara’daki Türkiye-AB görüşmesinde Gümrük Birliği ve Kıbrıs masadaydı. (Foto: AA)

ANKARA'DAKİ AB GÖRÜŞMESİNDE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE KIBRIS GÜNDEMİ

Avrupa Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Bakanlık kaynaklarına göre Fidan, Fitto'nun Türkiye-AB iş birliğini güçlendirmeye yönelik çabalarını ve yapıcı rolünü takdir ettiğini belirtti. Türkiye ile AB'nin ortak çıkarlar doğrultusunda önemli adımlar atabileceğini söyledi.

Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından rehin alınmasına izin verilmesini yanlış bir strateji olarak değerlendirdi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki tarafın ekonomik çıkarlarına hizmet edeceğini belirten Fidan, konunun Kıbrıs meselesinden bağımsız ele alınması gerektiğini ifade etti.

Europol

Vize

Schengen