Schengen vize muafiyeti için 6 kriter kaldı! Taslak bütçe sonrası Meclis yolunda
Schengen vizesi muafiyeti için belirlenen 72 kriterden 66’sını karşılayan Türkiye, kalan 6 kritere ilişkin taslakta sona yaklaştı. Bütçe görüşmelerinin ardından TBMM’ye sunulması beklenen taslak, terörle mücadele mevzuatından kişisel verilerin korunmasına uzanan başlıkları kapsıyor. Vize muafiyeti için Avrupa Komisyonunun olumlu değerlendirmesinin ardından Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyinin de onayı gerekiyor.
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorununa kalıcı çözümün Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanmasıyla sağlanacağını belirtti.
Fidan, "Bu konudaki nihai taslak çalışmaları bitirme aşamasına geldik. Tam Meclis'e sunacaktık, 'Şu bütçeyi bir atlatalım, ondan sonra bunu yapalım' dediler. İnşallah bütçeden sonra önünüze bu gelecek" dedi.
EUROPOL'DEN GERİ KABULE MASADAKİ 6 KRİTER
- Türkiye'nin Vize Serbestisi Yol Haritası kapsamında karşılaması gereken altı kriter şöyle sıralanıyor.
- Terörle mücadele mevzuatının AB standartlarına uyarlanması
- Europol ile operasyonel iş birliği anlaşmasının imzalanması
- Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubunun (GRECO) tavsiyelerinin uygulanması
- Suçla bağlantılı konularda tüm AB üyesi ülkelerle adli iş birliği sağlanması
- Geri Kabul Anlaşması'nın tüm unsurlarıyla uygulanması
- Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın AB standartlarına uyarlanması
İLK SOMUT ADIM KİŞİSEL VERİLERDE ATILDI
Kalan kriterler için ağustosta bakanlıklar arasında başlatılan çalışmada ilk somut adım, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta atıldı. Mevzuat taslağı üzerinde yürütülen çalışmanın ardından Avrupa Komisyonuyla ilk teknik görüşme yapıldı. Bu alandaki düzenlemeler, yol haritasındaki birden fazla kriteri ilgilendiriyor.
BRÜKSEL'DE ÖNCE DEĞERLENDİRME, ARDINDAN İKİ ONAY
Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin kalan kriterleri yol haritasına uygun biçimde karşılayıp karşılamadığını değerlendirecek. Komisyonun olumlu görüş bildirmesi hâlinde süreç Avrupa Parlamentosu ve üye devletlerden oluşan AB Konseyine taşınacak. Türk vatandaşlarına Schengen vizesi muafiyeti sağlanabilmesi için iki kurumun da onayı gerekecek.
2013'TE BAŞLAYAN SÜREÇTE KRİTER SAYISI NASIL ALTIYA İNDİ?
Türkiye ile AB arasındaki Vize Serbestisi Diyaloğu 16 Aralık 2013'te başladı. Türkiye ilk üç yılda 65 kriteri karşıladı. Avrupa Komisyonunun 2018'de bir kriterin daha karşılandığını teyit etmesiyle geriye altı kriter kaldı. Yol haritası belge güvenliği, göç yönetimi, kamu düzeni ve güvenliği, temel haklar ve düzensiz göçmenlerin geri kabulü olmak üzere beş alandan oluşuyor.
ANKARA'DAKİ AB GÖRÜŞMESİNDE GÜMRÜK BİRLİĞİ VE KIBRIS GÜNDEMİ
Avrupa Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Bakanlık kaynaklarına göre Fidan, Fitto'nun Türkiye-AB iş birliğini güçlendirmeye yönelik çabalarını ve yapıcı rolünü takdir ettiğini belirtti. Türkiye ile AB'nin ortak çıkarlar doğrultusunda önemli adımlar atabileceğini söyledi.
Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından rehin alınmasına izin verilmesini yanlış bir strateji olarak değerlendirdi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki tarafın ekonomik çıkarlarına hizmet edeceğini belirten Fidan, konunun Kıbrıs meselesinden bağımsız ele alınması gerektiğini ifade etti.
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