

Bir diğer ayrılık ihtimali ise Marco Asensio. Geçirdiği ameliyat nedeniyle sahalara dönüşünün şubat ayını bulacağı belirtilen İspanyol futbolcuyla Real Betis, Villarreal ve Sevilla ilgileniyor. Fenerbahçe yönetimi, uygun şartların oluşması durumunda Asensio'nun transferine onay verebilir.



Bu dört oyuncuyla yolların ayrılması halinde sarı-lacivertliler, ikisi 23 yaş altı oyuncular için kullanılmak üzere toplam dört yabancı kontenjanı açabilecek.



ARCHIE BROWN VE OOSTERWOLDE'NİN DURUMU PLANI DEĞİŞTİREBİLİR Fenerbahçe'nin transfer stratejisindeki bir diğer önemli konu ise Archie Brown'un geleceği. Premier Lig'den birçok kulübün ilgilendiği İngiliz sol bekin sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.



Bu bedelin ödenmesi ve oyuncunun transfer şartlarında anlaşması durumunda Fenerbahçe, Brown'un ayrılığına engel olamayacak. Böyle bir gelişme yaşanırsa yönetimin golcü, stoper ve orta saha transferi planlarına sol bek takviyesini de eklemesi gerekecek.