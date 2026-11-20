Fenerbahçe'de 5 ayrılık yolda! Taraftarın sevgilisi de listede
Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yarışında kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene ve Ognjen Mimovic'in yanı sıra Romelu Lukaku ve Marco Asensio'nun ayrılık ihtimallerini değerlendiriyor. Archie Brown ve Jayden Oosterwolde'nin geleceği de transfer planlamasında belirleyici olacak.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu, Samandıra'daki oyuncuların performansını artırmaya odaklanırken yönetim, yeni transferler için yabancı kontenjanında yer açmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertli ekipte birden fazla oyuncuyla yolların ayrılması ihtimali üzerinde duruluyor.
LUKAKU VE ASENSIO İÇİN AYRILIK İHTİMALİ
Fenerbahçe yönetimi, kadroda düşünülmeyen Dorgeles Nene ve Ognjen Mimovic için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
İki oyuncunun ayrılması halinde boşalacak yerlerin 23 yaş altı yabancı futbolcularla doldurulması planlanıyor.
Takımdaki geleceği belirsiz olan isimler arasında Romelu Lukaku da bulunuyor.
MLS ekipleri ve Anderlecht'ten teklif aldığı belirtilen Belçikalı golcünün ayrılığı, Başkan Aziz Yıldırım'ın öncelikli tercihleri arasında yer almasa da seçenekler arasında tutuluyor.
Bir diğer ayrılık ihtimali ise Marco Asensio.
Geçirdiği ameliyat nedeniyle sahalara dönüşünün şubat ayını bulacağı belirtilen İspanyol futbolcuyla Real Betis, Villarreal ve Sevilla ilgileniyor.
Fenerbahçe yönetimi, uygun şartların oluşması durumunda Asensio'nun transferine onay verebilir.
Bu dört oyuncuyla yolların ayrılması halinde sarı-lacivertliler, ikisi 23 yaş altı oyuncular için kullanılmak üzere toplam dört yabancı kontenjanı açabilecek.
ARCHIE BROWN VE OOSTERWOLDE'NİN DURUMU PLANI DEĞİŞTİREBİLİR
Fenerbahçe'nin transfer stratejisindeki bir diğer önemli konu ise Archie Brown'un geleceği.
Premier Lig'den birçok kulübün ilgilendiği İngiliz sol bekin sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Bu bedelin ödenmesi ve oyuncunun transfer şartlarında anlaşması durumunda Fenerbahçe, Brown'un ayrılığına engel olamayacak.
Böyle bir gelişme yaşanırsa yönetimin golcü, stoper ve orta saha transferi planlarına sol bek takviyesini de eklemesi gerekecek.
Jayden Oosterwolde'nin durumu da kadro planlamasında önemli bir yer tutuyor.
Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle Roma'ya transferi gerçekleşmeyen Hollandalı savunmacıya İtalyan ekibinin ilgisi devam ediyor.
Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun satışı konusunda henüz kesin bir karar vermiş değil.
Mevcut durumda yalnızca Avrupa ve kupa maçlarında forma giyebilen Oosterwolde hakkında verilecek karar, yabancı kontenjanındaki değişikliklere göre şekillenecek.
Sarı-lacivertli yönetim, ayrılık görüşmelerinin sonucuna göre forvet, stoper, orta saha ve ihtiyaç oluşması halinde sol bek transferleri için harekete geçecek.