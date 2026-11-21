Fenerbahçe Kocaeli'de seri peşinde! Belözoğlu'dan ilk 11'de orta saha kararı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligdeki ikinci maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu forma giyemeyecek. İşte karşılaşma öncesi yaşanan son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
CANLI ANLATIM
EN GOLLÜ MAÇTA 7 GOL ATILDI
Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynadığı lig maçlarında rakibini 6 kez dört farklı skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, 1992-1993 ve 1995-1996 sezonlarının yanı sıra 2000-2001 sezonundaki iki karşılaşmada da rakibini 4-0 yendi. Fenerbahçe, 1981-1982 ve 1994-1995 sezonlarında ise 5-1'lik galibiyetler aldı.
İki takım arasındaki en gollü lig mücadelesi 1981-1982 sezonunda Kocaeli'de oynandı. Toplam 7 golün atıldığı karşılaşmayı Fenerbahçe 4-3 kazandı.
43. RANDEVUDA FENERBAHÇE ÜSTÜN
Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında daha önce oynanan 42 lig maçının 22'sini Fenerbahçe kazanırken, Kocaelispor 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar arasındaki 13 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.
Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 76 gol kaydederken, Kocaelispor 33 kez rakip fileleri havalandırdı.
Kocaeli'de oynanan 21 lig maçında da Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler deplasmandaki mücadelelerin 9'unu kazanırken, ev sahibi ekip 7 galibiyet elde etti. Diğer 5 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.
Fenerbahçe, Kocaeli'de oynadığı bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde 24 gol gördü. İki takım arasında geçen sezon aynı statta oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.
KOCAELİSPOR EVİNDE 2 GOL YEDİ
Ligde Fenerbahçe ile aynı puana sahip olan Kocaelispor, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.
Son lig maçında Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden yeşil-siyahlılar, bu sezon iç sahada oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kocaeli temsilcisi, söz konusu müsabakalarda kalesinde yalnızca 2 gol gördü.
Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Petkovic, Haidara ve Show'un Fenerbahçe karşısında forma giymesi öngörülmüyor. Zoukrou'nun oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde netleşecek.
FENERBAHÇE 6. SIRADA
Göztepe mağlubiyetinin ardından teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, yeni çalıştırıcısıyla çıktığı ilk karşılaşmada Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Kocaelispor karşısında ligde yeni teknik direktörüyle ikinci sınavını verecek.
Geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe, topladığı 19 puanla 6. sırada yer alıyor.
KOCAELİSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Serhat, Uğur, Dijksteel, Emir, Rivas, Berkan, Sissoho, Tayfur, Agyei, Baku, Aye.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.
FENERBAHÇE'DE 3 FUTBOLCU YOK
Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake ile kart cezalısı Archie Brown, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Portekizli futbolcu, Kocaelispor karşısında kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Erzurumspor FK mücadelesinde görev alamayacak.
FENERBAHÇE KOCAELİ DEPLASMANINDA
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.
Kocaeli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Altan üstlenecek. Karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.