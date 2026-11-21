EN GOLLÜ MAÇTA 7 GOL ATILDI

Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynadığı lig maçlarında rakibini 6 kez dört farklı skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, 1992-1993 ve 1995-1996 sezonlarının yanı sıra 2000-2001 sezonundaki iki karşılaşmada da rakibini 4-0 yendi. Fenerbahçe, 1981-1982 ve 1994-1995 sezonlarında ise 5-1'lik galibiyetler aldı.

İki takım arasındaki en gollü lig mücadelesi 1981-1982 sezonunda Kocaeli'de oynandı. Toplam 7 golün atıldığı karşılaşmayı Fenerbahçe 4-3 kazandı.