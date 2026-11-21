"Temiz enerjiye geçişin hızlandırılması, gelecekteki refahımız ve güvenliğimiz için vazgeçilmez olacaktır. Şimdi; metan ve diğer güçlü kirleticileri sınırlamak, tüm yaşamın bağlı olduğu ormanları, okyanusları ve diğer ekosistemleri korumak ve eski haline getirmek, yeşil elektrifikasyonu ilerletmek ve kırılgan toplulukların halihazırda yaşanan değişikliklere dayanabilmelerine yardımcı olmak için hızla harekete geçme zamanıdır. Bunların hiçbiri gereken ölçekte finansman olmadan başarılamaz. Hükümetler, iş dünyası, yatırımcılar, kurumlar ve hayırseverler, sermayenin dayanıklı ve sürdürülebilir bir geleceği baltalamak yerine desteklemesini sağlamak için birlikte çalışmalıdır. Deneyimler, yenilikçi finansman, yatırım ve sigorta modellerinin gerçek bir fark yaratabileceğini göstermektedir. İnsanlığın doğa ile uyum içinde yaşama biçiminde kalıcı bir değişim, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki hayati bir ortaklık aracılığıyla gerçek anlamda sürdürülebilir piyasalar oluşturmak üzere özel sektörün yaratıcılığının ve gücünün harekete geçirilmesine bağlıdır."

COP31 Liderler Zirvesi. Fotoğraf: AA

İKLİM İÇİN ACİL VE ORTAK EYLEM VURGUSU

"Yine de umut için bazı nedenler var" ifadesini kullanan Kral Charles mektubuna şöyle devam etti:

"Bu yıl Londra İklim Eylemi Haftası'nda, iddiayı şimdiden somut bir değişime dönüştüren pek çok insanı görmek beni son derece cesaretlendirdi. Antigua ve Barbuda'da yakın zamanda gerçekleştirilen Commonwealth Hükümet Başkanları Toplantısı da hem iklim sorununun aciliyetini hem de birlikte çalışmaktan doğan gücü etkili bir biçimde hatırlattı. Liderlerin iklim değişikliğine karşı acil ve ortak eyleme, değerli doğal dünyamızı korumaya ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı en kırılgan toplulukların dayanıklılığını artırmaya yönelik taahhütlerini yenilemeleri beni yüreklendirdi."

"İLHAM VERMESİNİ UMUT EDİYORUM"

Kral Charles, mektubunda tüm ülke liderlerine 'eyleme' geçmek için ortak irade çağrısı yaptı ve "Dünya COP31 için bir araya gelirken, aynı ortaklık ve ortak amaç ruhunun, gezegenimizin – ve gelecek kuşakların – acilen ihtiyaç duyduğu ortak eyleme ilham vermesini umut ediyorum. Bu nedenle sizi ve Antalya'da size katılan herkesi, bu ana yalnızca iddiayla değil, bu iddiayı eyleme dönüştürme kararlılığıyla karşılık vermeye çağırıyorum. COP31'in mirası bu olmalıdır. Çocuklarımız ve torunlarımız bizi verdiğimiz sözlerle değil, yapmayı seçtiklerimizle yargılayacaktır." ifadelerini kullandı.

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