Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Eser ve hizmet siyasetimize yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içerisinde sizlerin huzurundayız. Tek bir çatı altında burada birleştirdik. Adalet hizmetlerinin daha hızlı, hizmetlerin daha iyi bir şekilde verilmesini hedefledik. Taşınma işlemlerinin sona ermesiyle birlikte yeni hizmet binası faaliyete geçti. 90 bin metrekare kapalı alana sahip bu bina 29 kattan oluşuyor. 160 adet Cumhuriyet savcısı, 136 adet hakim odası var. 2 büyük duruşma salonumuz bulunuyor. Sağlık ünitesinden market ve mağazaya, postane ve banka şubesine kadar her bölüm yüksek kalite standardında hizmet sunacak. Adalet Bakanlığımızı ve emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum.

Başkan Erdoğan: Geç gelen adalet vicdanları karartır

ADALETSİZ SİSTEM YAŞAYAMAZ

Toplumları ve devletleri güçlü kılan, her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem, yaşama imkânı bulamaz. Kanunların uygulanmadığı; zalimin, zorbanın, suçlunun işlediği suçun cezasını çekmediği düzende birlik sağlanamaz, huzur olmaz. Geç gelen adaletin vicdanları karartmakla kalmayıp devlet ile vatandaş arasındaki bağın da yıpranmasına neden olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.