Başkan Erdoğan'dan "Adalet ertelenemez" mesajı: Doğru işleyen bir yargı sistemi toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve adaletin gecikmeden tecelli etmesi gerektiğini vurguladı. "Geç gelen adaletin vicdanları karartmakla kalmayıp devlet ile vatandaş arasındaki bağın da yıpranmasına neden olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz." diyen Erdoğan, "Toplumun bütün kesimlerine güven veren, adil işleyen yargı sistemi barışın anahtarıdır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, yargılama sürelerinin kısaltılması için kanun değişiklikleri, dijital dönüşüm ve hedef süre uygulamalarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'ne katıldı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Eser ve hizmet siyasetimize yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içerisinde sizlerin huzurundayız. Tek bir çatı altında burada birleştirdik. Adalet hizmetlerinin daha hızlı, hizmetlerin daha iyi bir şekilde verilmesini hedefledik. Taşınma işlemlerinin sona ermesiyle birlikte yeni hizmet binası faaliyete geçti. 90 bin metrekare kapalı alana sahip bu bina 29 kattan oluşuyor. 160 adet Cumhuriyet savcısı, 136 adet hakim odası var. 2 büyük duruşma salonumuz bulunuyor. Sağlık ünitesinden market ve mağazaya, postane ve banka şubesine kadar her bölüm yüksek kalite standardında hizmet sunacak. Adalet Bakanlığımızı ve emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum.
ADALETSİZ SİSTEM YAŞAYAMAZ
Toplumları ve devletleri güçlü kılan, her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem, yaşama imkânı bulamaz. Kanunların uygulanmadığı; zalimin, zorbanın, suçlunun işlediği suçun cezasını çekmediği düzende birlik sağlanamaz, huzur olmaz. Geç gelen adaletin vicdanları karartmakla kalmayıp devlet ile vatandaş arasındaki bağın da yıpranmasına neden olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.
ADALET GECİKMEDEN TECELLİ ETMELİ
Bizim tüm çabamız, tüm gayemiz, bugün burada olduğu gibi bütün yatırımlarımız adaletin gecikmeden tecelli etmesi içindir. Kanun değişikliklerinin ve dijital dönüşümlerin odağında, diğer birçok hedefte yargılanma sürelerinin kısalması vardır. Hedef süre uygulamalarının sıkı takibine yönelik adımlar yine buna yöneliktir. Yargı faaliyetlerinin yerine getirildiği binaların yeterli şartlara sahip olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Adalet hizmet binalarımızı çağın ihtiyaçlarını karşılayan bir yapıya kavuşturduk. Toplumun bütün kesimlerine güven veren, adil işleyen yargı sistemi barışın anahtarıdır.
Rakamlar bu konudaki hassasiyetimizi çok net bir şekilde ortaya koyuyor.
Modern, geniş, konforlu mekânlar kuşkusuz hizmetin verilmesi için önemlidir. Ama binalar insanla anlam kazanır. Cam, çelik ve betondan oluşan bu yapıyı gerçek anlamda adalet sarayına çevirecek olan sizlerin gayretidir."