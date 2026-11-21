İSTANBUL'DA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

Galatasaray, Samsunspor ile İstanbul'da oynadığı lig karşılaşmalarında 30 galibiyet elde etti. Karadeniz temsilcisi bu müsabakaların 2'sini kazanırken 1 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Samsunspor'u İstanbul'da ağırladığı son 9 lig maçının tamamından galibiyetle ayrıldı.

İki ekip arasındaki son 10 Süper Lig karşılaşmasında ise Galatasaray 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Samsunspor, bu süreçteki tek galibiyetini geçen sezonun 32. haftasında 4-1'lik skorla elde etti.

Karadeniz temsilcisinin Galatasaray karşısındaki son deplasman galibiyeti ise 9 Eylül 2000'de oynanan ve Samsunspor'un 2-1 kazandığı lig maçında gerçekleşti.