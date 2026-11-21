Galatasaray yuvadan uzak rekor peşinde! Okan Buruk'tan ilk 11'de mecburi rotasyon
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u konuk edecek. RAMS Park'taki zemin çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinin iç saha yenilmezlik rekorunu kırmayı hedefliyor. Galatasaray'da karşılaşma öncesi 7 futbolcunun sağlık durumu da netlik kazandı. Okan Buruk, Samsunspor karşısına mecburi rotasyon ile çıkacak. İşte maç öncesi son detaylar ve muhtemel 11'ler...
CANLI ANLATIM
İSTANBUL'DA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ
Galatasaray, Samsunspor ile İstanbul'da oynadığı lig karşılaşmalarında 30 galibiyet elde etti. Karadeniz temsilcisi bu müsabakaların 2'sini kazanırken 1 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Samsunspor'u İstanbul'da ağırladığı son 9 lig maçının tamamından galibiyetle ayrıldı.
İki ekip arasındaki son 10 Süper Lig karşılaşmasında ise Galatasaray 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Samsunspor, bu süreçteki tek galibiyetini geçen sezonun 32. haftasında 4-1'lik skorla elde etti.
Karadeniz temsilcisinin Galatasaray karşısındaki son deplasman galibiyeti ise 9 Eylül 2000'de oynanan ve Samsunspor'un 2-1 kazandığı lig maçında gerçekleşti.
GALATASARAY İLE SAMSUNSPOR 67. KEZ KARŞILAŞACAK
Galatasaray ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde 67. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 66 lig maçında Galatasaray 44, Samsunspor ise 8 galibiyet elde etti. Taraflar 14 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılı ekip 142 gol atarken Samsunspor 54 kez fileleri havalandırdı.
BATRAKOV SON 7 MAÇTA 6 GOL ATTI
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, son haftalarda gösterdiği gol performansıyla takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu.
Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 olmak üzere son 7 resmi karşılaşmada forma giyen Batrakov, bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
42 MAÇLIK YENİLMEZLİK REKORUNU HEDEFLİYOR
Galatasaray, Samsunspor karşısında kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kırma fırsatı yakalayacak.
Süper Lig'de ev sahibi olduğu son 41 karşılaşmada 33 galibiyet ve 8 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, Samsunspor'a yenilmemesi halinde serisini 42 maça çıkararak yeni bir kulüp rekoruna imza atacak.
Galatasaray ayrıca çıktığı son 6 resmi müsabakayı kazanarak karşılaşma öncesinde galibiyet serisi yakaladı.
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 4-0 ve Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Lille'i 4-2, Stuttgart'ı 2-0 yendi.
RAMS PARK YERİNE BAŞAKŞEHİR'DE OYNANACAK
Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasına kendi stadı RAMS Park'ta çıkamayacak.
RAMS Park'ın zemininde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'na alındı.
ÜÇ FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'da Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Bu sezon ligde üçer sarı kart gören futbolculardan Sanchez ve Sallai, Samsunspor karşısında forma giymeleri ve kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.
SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Bilal, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Watt, Yalçın, Coulibaly, Sekongo, Sousa, Bayo.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Barış Alper.
GALATASARAY'DA 7 FUTBOLCUNUN SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI
Galatasaray'da Samsunspor karşılaşması öncesinde sakatlık yaşayan futbolcuların son durumlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Milli takımda sağ dizine darbe alan Aleksey Batrakov, tedavisinin ardından takımla çalışmalara katıldı. Sol omzunda bağ gerilmesi ve kanama tespit edilen Davinson Sanchez de son iki antrenmanda takımla birlikte yer aldı.
Macaristan Milli Takımı'nda sol üst arka adalesinden sakatlanan Roland Sallai'nin MR incelemesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama belirlendi. Oyuncunun tedavisine başlandı.
A Milli Takım'da sağ omzundan sakatlanan Uğurcan Çakır ise tedavisinin ardından son iki antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Ismail Jakobs'un MR sonucunda orta düzeyde kasık adalesi zorlanması ve kanama tespit edildi.
Cerrahi operasyon geçiren Victor Osimhen, fizyoterapistler eşliğinde salonda çalışmalarını sürdürdü. Rafael Leao'nun ise tedavisine devam etmek amacıyla kulüp fizyoterapisti eşliğinde 10 gün boyunca Katar'da bulunacağı açıklandı.
ASLAN LİDER KONUMDA
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Samsunspor ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgiyle topladığı 7 puan sonucunda 17. sırada bulunuyor.
GALATASARAY SAMSUNSPOR KARŞISINDA
Trendyol Süper Lig'de 11 maçta topladığı 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 12. haftada Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.