Üretici ile tüketici arasındaki aracı zincirini kısaltmayı, fahiş fiyat artışlarını önlemeyi ve yerli üretimi desteklemeyi hedefleyen yeni Hal Yasası'nda sona yaklaşıldı. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2018 yılında komisyonculuğun kaldırılması ve üreticilerin satış imkanlarının artırılması hedefleriyle gündeme getirdiği düzenleme, 9 maddelik yeni taslakla yeniden Meclis gündemine taşınıyor. AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, yasanın 2027 yılında görüşülmesinin daha olası olduğunu belirtti.

Bütçe görüşmelerinin 21 Aralık'a kadar devam edeceğini belirten Özboyacı, kanun teklifinin hazırlanması ve komisyon aşamasının da zaman alacağını vurguladı.

YENİ HAL YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK? Yeni Hal Yasası çalışmalarında gözler Meclisin yasama takvimine çevrilirken, AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, A Haber ekranlarında düzenlemenin ne zaman ele alınabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hal kurmak isteyen üretici örgütlerine bedelsiz Hazine arazisi tahsis edilmesi ve mali destek sağlanması planlanıyor.

Yeni Hal Yasası taslağında öne çıkan dokuz düzenleme şöyle:

HAL YASASI'NDA 9 MADDELİK YENİ DÜZENLEME Yeni Hal Yasası taslağında öne çıkan dokuz düzenleme şöyle:

Yeni sistemde ürünlerin sevkiyatından stok durumuna, satış işlemlerinden ödeme süreçlerine kadar birçok aşamanın denetim altına alınması öngörülüyor.

Yeni Hal Yasası için gözler Meclis'e çevrildi (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

YENİ HAL YASASI İLE SEBZE VE MEYVE TİCARETİ YENİDEN DÜZENLENECEK Uzun süredir üzerinde çalışılan Hal Yasası'nda yeni düzenlemelerin ayrıntıları ortaya çıktı. AK Parti Grubu ile ilgili bakanlıkların bürokratları tarafından yürütülen çalışmalarda, tarım ürünlerinin üreticiden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen sürecin yeniden yapılandırılması hedefleniyor.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, yasanın takvimine ilişkin bilgi verdi

ÜRETİCİ, ARACI VE TÜKETİCİNİN TALEPLERİ DİKKATE ALINIYOR

Hal Yasası'nın hazırlanmasında yalnızca üreticilerin değil, aracılar ve tüketiciler dahil sektörün bütün taraflarının beklentilerinin değerlendirildiğini anlatan Özboyacı, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının saha ve anket çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kalıcı bir çözüm için bütün paydaşların görüşlerine başvurulması gerektiğini belirten Özboyacı, kısa vadeli adımlar yerine uzun yıllar uygulanabilecek sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.