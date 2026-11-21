Yeni Hal Yasası için 2027 işaret edildi: Aracısız satış, stokçuluğa ceza artışı!
Üretici ile tüketici arasındaki aracı zincirini kısaltmayı, fahiş fiyat artışlarını önlemeyi ve gıda enflasyonuyla mücadeleyi hedefleyen yeni Hal Yasası'nda 9 maddelik taslak şekillendi. Üreticilere doğrudan satış imkanı, aracılara sınırlama ve dijital denetim gibi düzenlemeler öne çıkarken, 2018 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gündeme getirdiği hedefler yeniden gündemde. AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, düzenleme için Meclis'teki bütçe görüşmelerini işaret ederek tarih verdi.
Üretici ile tüketici arasındaki aracı zincirini kısaltmayı, fahiş fiyat artışlarını önlemeyi ve yerli üretimi desteklemeyi hedefleyen yeni Hal Yasası'nda sona yaklaşıldı. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2018 yılında komisyonculuğun kaldırılması ve üreticilerin satış imkanlarının artırılması hedefleriyle gündeme getirdiği düzenleme, 9 maddelik yeni taslakla yeniden Meclis gündemine taşınıyor. AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, yasanın 2027 yılında görüşülmesinin daha olası olduğunu belirtti.
YENİ HAL YASASI İLE SEBZE VE MEYVE TİCARETİ YENİDEN DÜZENLENECEK
Uzun süredir üzerinde çalışılan Hal Yasası'nda yeni düzenlemelerin ayrıntıları ortaya çıktı. AK Parti Grubu ile ilgili bakanlıkların bürokratları tarafından yürütülen çalışmalarda, tarım ürünlerinin üreticiden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen sürecin yeniden yapılandırılması hedefleniyor.
Hazırlanan taslakla üretici örgütlerinin pazardaki etkinliğinin artırılması, aracılık faaliyetlerinin sınırlandırılması ve sebze-meyve ticaretinde şeffaflığın sağlanması amaçlanıyor.
Yeni sistemde ürünlerin sevkiyatından stok durumuna, satış işlemlerinden ödeme süreçlerine kadar birçok aşamanın denetim altına alınması öngörülüyor.
Yeni Hal Yasası taslağında öne çıkan dokuz düzenleme şöyle:
YENİ HAL YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yeni Hal Yasası çalışmalarında gözler Meclisin yasama takvimine çevrilirken, AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, A Haber ekranlarında düzenlemenin ne zaman ele alınabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Meclis Genel Kurulunun yoğun bütçe gündemine işaret eden Özboyacı, düzenlemenin 2026 yılı içerisinde yasalaşmasını beklemediğini söyledi.
Bütçe görüşmelerinin 21 Aralık'a kadar devam edeceğini belirten Özboyacı, kanun teklifinin hazırlanması ve komisyon aşamasının da zaman alacağını vurguladı.
Özboyacı, "2026 yılına yetişeceğini açıkçası düşünmüyorum. Düzenlemenin 2027'de görüşülmesi daha olası görünüyor" dedi.
ÜRETİCİ, ARACI VE TÜKETİCİNİN TALEPLERİ DİKKATE ALINIYOR
Hal Yasası'nın hazırlanmasında yalnızca üreticilerin değil, aracılar ve tüketiciler dahil sektörün bütün taraflarının beklentilerinin değerlendirildiğini anlatan Özboyacı, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının saha ve anket çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Kalıcı bir çözüm için bütün paydaşların görüşlerine başvurulması gerektiğini belirten Özboyacı, kısa vadeli adımlar yerine uzun yıllar uygulanabilecek sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Özboyacı, "Biz istiyoruz ki sürdürülebilir ve sürekli bir sistem kuralım. Umarım 2027 yılında bütün tarafların beklentilerinin karşılandığı güzel bir yasa çıkarabilir ve vatandaşımızın bu konudaki sıkıntısını çözebiliriz" ifadelerini kullandı.
GIDA ENFLASYONUYLA MÜCADELEDE DİJİTAL MODEL VURGUSU
Türkiye'nin insansız hava araçları ve e-Devlet alanlarındaki başarılarını örnek gösteren Özboyacı, geleceğin teknolojilerini içeren ve dünyaya örnek olabilecek bir ticaret sistemi kurulabileceğini ifade etti.
Düzenlemenin gıda enflasyonuyla mücadeleye katkı sağlaması gerektiğini de belirten Özboyacı, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmaların dengelenmesini ve uzun vadede istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulmasını hedeflediklerini aktardı.
HAL YASASI'NI BERAT ALBAYRAK 2018'DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Yeni Hal Yasası'na ilişkin çalışmalar sürerken, sebze ve meyve ticaretinde aracılık sisteminin değiştirilmesine yönelik düzenlemeler 2018 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından da gündeme getirilmişti.
Albayrak, "Enflasyonla Topyekün Mücadele" programı kapsamında yaptığı açıklamalarda, gıda fiyatlarını doğrudan etkileyen aracılık sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.
Komisyonculuğun sona erdirilmesi, üreticilerin satış imkanlarının genişletilmesi ve lojistik kayıpların azaltılması hedeflerini açıklayan Albayrak, düzenlemenin TBMM'ye getirileceğini duyurmuştu.
Albayrak, üzerinde çalışılan modele ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yeni haller kurularak satıcı sayısının ve rekabetin artırılması, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması öncelikli hedef olacak. Ürünlerin bozulmasını engellemek için depolama, ambalaj, nakliyat konularında yeni standartlar uygulamaya konulacak. Çok özgün bir modeli Tarım Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve biz çok detay şekilde çalışmaya başladık. Yasal düzenleme sonrası Türkiye'ye özgün yeni bir stratejik model üzerinde eş zamanlı da çalışıyoruz. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması için çalışmalar başladı."
"İNŞALLAH ARTIK KOMİSYONCULUK TARİHE KARIŞACAK"
Berat Albayrak, 15 Ekim 2018'de düzenlenen "Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi"nin açılışında da Hal Yasası'na ilişkin hedefleri kamuoyuyla paylaşmıştı.
Albayrak, konuşmasında komisyonculuğun kaldırılması, yeni satış alanlarının oluşturulması ve üreticilerin pazara doğrudan erişiminin artırılması gerektiğini vurgulamıştı.
Albayrak, şu değerlendirmede bulunmuştu:
"İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması sağlanacak. Soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçilecek. Çünkü Türkiye'de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil aynı zamanda gıda ürünlerine çok daha makul fiyatlarla erişilmesi açısından da önemli."
TARLADAN ÇATALA YENİ SİSTEM HEDEFİ
Albayrak, 2018'deki açıklamalarında sebze ve meyve ticaretinin yalnızca satış aşamasının değil, üretimden tüketiciye uzanan bütün sürecin yeniden ele alınması gerektiğini de belirtti.
Albayrak, "Çok başarılı bir modelle diyoruz ki; Tarladan çatala kadar çok güçlü bir ekosistem oluşturularak, çok profesyonel ve yetkin bir alt yapı oluşturularak hem ürün kalitesi, hem maliyeti, hem zamanlaması, hem de israfı noktasında çok kritik bir ekosistem oluşturacağız." ifadelerini kullanmıştı.
2018 yılında gündeme getirilen üreticilerin satış imkânlarının artırılması, aracı zincirinin azaltılması ve dijital denetimin güçlendirilmesi gibi hedefler, bugün üzerinde çalışılan dokuz maddelik yeni Hal Yasası taslağında da öne çıkıyor.