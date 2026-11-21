Devre arası transfer dönemi için takviye arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, mevcut kadrodaki önemli isimlerin sözleşme durumlarını da değerlendirmeye aldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray 'da kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



İKİ FUTBOLCUYLA SÖZLEŞME UZATILACAK

Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs ile yola devam etme kararı aldığı belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un performanslarından memnun olduğu iki savunma oyuncusunun da yeni sezon planlamasında yer aldığı ifade edildi.