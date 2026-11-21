Galatasaray'dan çifte imza! Ocak'ta açıklanacak
Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde iç transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs ile ocak ayında yeni sözleşme imzalamayı planladığı öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray'da kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Devre arası transfer dönemi için takviye arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, mevcut kadrodaki önemli isimlerin sözleşme durumlarını da değerlendirmeye aldı.
İKİ FUTBOLCUYLA SÖZLEŞME UZATILACAK
Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs ile yola devam etme kararı aldığı belirtildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un performanslarından memnun olduğu iki savunma oyuncusunun da yeni sezon planlamasında yer aldığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Abdülkerim ve Jakobs ile ocak ayında yeni kontrat imzalamak için hazırlıklara başladığı aktarıldı.
Her iki futbolcunun da kariyerlerini Galatasaray'da sürdürmek istediği kaydedildi.
ABDÜLKERİM'DEN 11 MAÇTA 2 GOL
Galatasaray savunmasının önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 karşılaşmada görev yaptı.
Toplam 881 dakika sahada kalan 32 yaşındaki milli stoper, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Abdülkerim, Galatasaray kariyerinde toplam 6 kupa kazanma başarısı gösterdi.
Sol bekte görev yapan Ismail Jakobs ise bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 1 asistlik katkı sağladı.
Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
OCAK AYINDA İMZALAR ATILACAK
Galatasaray yönetiminin, ara transfer döneminde iki futbolcunun sözleşme yenileme sürecini tamamlamayı hedeflediği bildirildi.
Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olarak gösterilen Abdülkerim Bardakcı ile 8 milyon euro değer biçilen Ismail Jakobs'un yeni kontratlarının ocak ayında resmiyete kavuşturulması planlanıyor.