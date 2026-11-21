Hüseyin Yayman A Haber’de konuştu: Terörsüz Türkiye’de izleme komisyonu gündemde
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında Terörsüz Türkiye sürecinde silahların bırakıldığının ve mağaraların boşaltıldığının teyit edilmesinin önemini vurgulayarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e destek çağrısı yaptı. Fon soruşturmalarında mağdurlara ödemelerin başladığını ve paranın fona karışan kişilerden tahsil edildiğini belirten Yayman, çocukların korunması için sosyal medyada 15 yaş kuralını savunduklarını söyledi.
A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, fon soruşturmalarının yanı sıra belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasını, sosyal medyada 15 yaş düzenlemesini ve Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi.
Bugüne kadar 90'a yakın belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını belirten Yayman, bu isimlerin partide umut gördüklerini ve şehirlerine daha iyi hizmet etmek istediklerini söyledi. Çocukları ve toplumu korumak için sosyal medyada 15 yaş kuralını savunduklarını kaydeden Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de 467 oyla kabul edilen düzenlemenin ardından izleme komisyonu ile teyit ve tespit mekanizmasının gündemde olduğunu belirtti. Yayman, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de sürece destek verme çağrısında bulundu.
FON SORUŞTURMALARINDA ÜÇ AŞAMALI EYLEM PLANI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmasına ilişkin açıklamaları sorulan Yayman, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin bu konuda net bir tutum sergilediğini söyledi. Sürecin üç aşamalı bir eylem planı çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Yayman, ilk aşamayı şöyle anlattı:
"Birincisi bu meselenin araştırılması, incelenmesi, soruşturulması. Bu aşamalar aynı zamanda devam ediyor ve Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Bu konuda çalışmaları Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir komisyon çalışmalarına devam ediyor"
MAĞDURLARA ÖDEMELER BAŞLADI
Planın ikinci aşamasının fondan zarar gören vatandaşların kayıplarının karşılanması olduğunu belirten Yayman, ödemelerin başladığını ve sürdüğünü bildirdi. Yayman, ödemelerin kaynağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Burada şu hususun özellikle altını çizmemiz gerekiyor; bu devletin hazinesinden, devletin maliyesinden ve vatandaşlarımızın vergilerinden ödenecek bir meblağdan bahsetmiyoruz. Bu, fona karışan ve bu noktada gerçekten beytülmala dokunan, milletin parasına dokunan fon şeytanlarından bu paralar tahsil edilmek suretiyle vatandaşlarımıza ödemeler başladı, devam ediyor"
MALİYE, BORSA VE BANKACILIK SİSTEMLERİ GÜÇLENDİRİLECEK
Eylem planının üçüncü aşamasında maliye, borsa ve bankacılık sistemlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Yayman, yol haritasını şöyle anlattı:
"Burada eğer maliye sistemimizle ve borsa sistemimizle ve bankacılık sistemimizle ilgili süreci güçlendirmek ve burada ayıklamak suretiyle daha güçlü bir sermaye piyasası kurulu oluşturmak suretiyle, sermaye piyasaları oluşturmak suretiyle AK Parti böyle bir yol haritası çıkarttı Cumhurbaşkanımız"
Tutuklamaların, incelemelerin, değerlendirmelerin ve ödemelerin sürdüğünü belirten Yayman, AK Parti'nin süreçteki tutumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Haramla helali birbirine karıştıranlarla AK Parti ismi gibi ak bir partidir. Bunlarla mutlaka yolunu ayırır, ayırmıştır ve burada gerçekten çok net bir duruşu var AK Parti'nin. Yanlışa bulaşan hiç kimse AK Parti'nin üstünde değildir, Cumhurbaşkanımızın üstünde değildir ve Türkiye'nin üstünde değildir, milletimizin üstünde değildir"
Uluslararası piyasa derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerine de değinen Yayman, şunları söyledi:
"Zaten uluslararası piyasa derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili yaptığı mütalaalarda, değerlendirmelerde bunun Türk ekonomisini majör bir probleme yol açmayacağı ve Türk ekonomisinin bu süreçten güçlenerek yoluna devam edeceğini bir kez daha vurgulamak isteriz"
Sistemde açık tespit edilmesi hâlinde bu açıkların daha güçlü önlemlerle kapatılacağını söyleyen Yayman, 2001'de kurulan AK Parti'nin daha büyük krizlerle mücadele ettiğini hatırlattı. Yayman, "Milletimizin Cumhurbaşkanımıza olan güveni tamdır ve bu noktada inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz bu krizi de aşarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.
YAYMAN, AK PARTİ'YE 90'A YAKIN BELEDİYE BAŞKANININ KATILDIĞINI SÖYLEDİ
Son dönemde belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasına ilişkin soruları yanıtlayan Yayman, "Anadolu'da söylenen çok güzel bir söz vardır; kavgalı eve kimse kız vermez. Şimdi burada iki temel yaklaşım var. Birincisi AK Parti'mize gelen insanlar burada bir umut görüyorlar, burada siyaset yapmanın daha rasyonel olduğunu görüyorlar ve Cumhurbaşkanımızla beraber yol yürümenin ne kadar doğru olduğunu ifade ediyorlar" dedi.
Yayman, bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti ve Demokrat Partiden 90'a yakın belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını söyledi. Antalya, Tekirdağ, Aydın ve İzmir'den örnekler veren Yayman, katılan belediye başkanlarının açıklamalarındaki ortak noktayı şu sözlerle anlattı:
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız katıldı. Yine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız katıldı. Daha önce Aydın katılmıştı biliyorsunuz. Antalya katıldı, İzmir katıldı ve bunların tüm açıklamalarında altını çizdiğimiz temel nokta, ortak nokta; 'Ben şehrime daha iyi hizmet etmek istiyorum, ben şehrimin yapısal sorunlarını çözmek istiyorum, ben şehrime daha iyi hizmet etmenin yolunun AK Parti olduğunu görüyorum' diyerek geldiler"
Belediye başkanlarının kendi partilerindeki mutsuzluk ve kaos nedeniyle umut gördükleri yere yöneldiklerini savunan Yayman, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımlara tepkisini şu sözlerle eleştirdi:
"Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Siz dün 'sütte leke var, benim belediye başkanımda leke yok' derken bu kişi hizmet etmek maksadıyla, şehrinin sorunlarını çözmek amacıyla AK Parti'ye katıldığında siz buna en ağır iftiraları söylüyorsunuz"
Yeni katılımlar olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Yayman, açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili belediye başkanlarının yapacağını belirtti. Yayman, "Ama başkaları da gelecektir" dedi.
SOSYAL MEDYADA 15 YAŞ KURALI
Sosyal medyadaki algı operasyonlarının gerçek hayattaki tabloyu yansıtmadığını savunan Yayman, A Haber yayınında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ve Yeni Partide siyaset yapanlara seslendi:
"Siyaset açığı halkla ilişkiler yaparak kapatılamaz. Siyaset açığı algı operasyonları yaparak kapatılamaz. Siyaset açığı iftira siyasetiyle kapatılamaz"
Türkiye'deki muhalefet açığının bir millî güvenlik sorununa dönüştüğünü ileri süren Yayman, sosyal medyadaki yasaklamalara karşı olduklarını söyledi. Kadınların, çocukların ve kamu düzeninin korunmasını öncelik olarak gördüklerini belirten Yayman, 15 yaş düzenlemesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Eğer kadının şiddetten korunması önemliyse bu bizim kırmızı çizgimiz, çocukların korunması bizim kırmızı çizgimiz, kamu düzeninin korunması bizim kırmızı çizgimiz ve bu noktada kesinlikle 15 yaş kuralı dünyada da uygulandı, Türkiye'de de uygulamaya başladı. Bunu sonuna kadar savunuyoruz"
Bir önceki dönemde Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Yayman, sosyal medyaya sınırlama getirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:
"Sosyal medya, dijital mecralar kendini devletin üzerinde görüyor. Kendini yasamanın üstünde görüyor, yargının üstünde görüyor ve yürütmenin üstünde görüyor. Biz çocuklarımızı sosyal medyanın esiri, toplumumuzu sosyal medyanın oyun alanı, algı operasyonlarının alanı olmaktan çıkarılmasını istiyoruz"
Yayman, Gazze'de yaşanan dram ve soykırımla ilgili paylaşımların algoritmalar aracılığıyla sansürlendiğini ve bu paylaşımları yapan hesapların askıya alındığını öne sürdü. Kadına şiddet, çocuk istismarı ve LGBT savunuculuğunun ise öne çıkarıldığını iddia eden Yayman, şu ifadeleri kullandı:
"Dolayısıyla geldiğimiz noktada sosyal medya meselesi sadece bir partinin meselesi değil, milletimizin meselesidir, Türk milletinin meselesidir ve bu noktada hep birlikte bizim burada toplumu korumamız, aileyi korumamız, çocuğu korumamız, kadını korumamız gerekmektedir"
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE İZLEME KOMİSYONU GÜNDEMDE
Programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle görüşmeleri ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Batman'ın ardından Tunceli'de sekiz ilin valisiyle yaptığı toplantılar hatırlatıldı. Yayman'a Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama soruldu.
Yayman, sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'taki konuşmasında dile getirdiği "iç cepheyi güçlendirme" sözü ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin açılışında DEM Partililerle tokalaşmasıyla başladığını söyledi. Yayman, sürecin kazanımlarını şu sözlerle anlattı:
"Türkiye'de yaklaşık uzun zamandır Allah'a çok şükür ki şehitlerimiz gelmiyor. Bir terör saldırısı olmuyor. Bu aslında bu sürecin en büyük kazanımlarının başında geliyor"
Sürecin bir devlet politikası olarak devam ettiğini belirten Hüseyin Yayman, üyesi olduğu komisyonda görüş bildirmek isteyenlerin dinlendiğini söyledi. Komisyon raporu, 50 üyeden 47'sinin oyuyla kabul edildi. İmralı Adası'na yapılan ziyaretin tutanaklarının yayımlandığını hatırlatan Yayman, görüşmede Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini ve beraberliğini zedeleyen bir husus bulunmadığını ifade etti.
Yayman, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanunun TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilmesini, sürece verilen desteğin göstergesi olarak değerlendirdi. Yayman, "Tüm kamuoyu araştırmalarında Terörsüz Türkiye sürecine destek yüzde 75 dolaylarında ölçülmektedir" dedi.
İzleme komisyonunun kurulmasının gündemde olduğunu belirten Yayman, "Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit ve tespit mekanizması dediğimiz yani silahlar bırakıldı mı, mağaralar boşaltıldı mı bu çok önemlidir. Terörsüz Türkiye sürecinin temel gündemi silahların bırakılması, mağaraların boşaltılması ve terörsüz bölge, terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesidir" ifadelerini kullandı.
YAYMAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK ÇAĞRISI
Başkan Erdoğan'ın liderliğini ve TBMM'deki 467 kabul oyunu sürecin güvencesi olarak niteleyen Yayman, Devlet Bahçeli'nin stratejik adımlarıyla sürecin devlet politikasına dönüştüğünü söyledi. Yayman, AK Parti'nin 24 yıllık iktidarı döneminde TRT Kürdi'nin açılmasını, isim ve yayla yasaklarının sona ermesini, olağanüstü hâl uygulamasının ve devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılmasını sessiz devrimler olarak niteledi.
Kürt, Türk, Arap, Çerkes, Süryani ve Hristiyan tüm vatandaşlarla birlikte Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yayman, "Biz meseleyi Türkiye'nin demokratikleşmesi projesi olarak görüyoruz" dedi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in izleme komisyonuna üye vermeyecekleri yönündeki açıklaması da Yayman'a soruldu. Yayman, Özel'e şu çağrıda bulundu:
"Sayın Özgür Özel, sizin Terörsüz Türkiye sürecine vereceğiniz destek AK Parti'ye vereceğiniz bir destek değildir, 86 milyona vereceğiniz bir destektir. Sizden biz AK Parti gibi aynı cümleleri kurmanızı istemiyoruz. Sizden terörün son bulması, silahların bırakılması noktasında partinizin görüşlerini açıklamanızı bekliyoruz"
Yeni Partinin kendi içinde aldığı kararlardan farklı açıklamaları kamuoyu önünde yaptığını savunan Yayman, "Özgür Özel yine tarihin yanlış tarafında duruyor ve buradaki meseleyi bir parti meselesi olarak görüyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin stratejik bir devlet politikasıdır" dedi.
Yayman, sürece verilecek desteğin Cumhur İttifakı'nı aşan bir anlam taşıdığını, 86 milyonun hedeflerine ve Türkiye'nin birlik ve beraberliğine yönelik olduğunu vurguladı. Yayman, "Millet burada kimin nerede durduğunu görür, bilir ve yanlış yapanı not eder, sandıkta da gereğini yapar" ifadelerini kullandı.
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