Bugüne kadar 90'a yakın belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını belirten Yayman, bu isimlerin partide umut gördüklerini ve şehirlerine daha iyi hizmet etmek istediklerini söyledi. Çocukları ve toplumu korumak için sosyal medyada 15 yaş kuralını savunduklarını kaydeden Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM'de 467 oyla kabul edilen düzenlemenin ardından izleme komisyonu ile teyit ve tespit mekanizmasının gündemde olduğunu belirtti. Yayman, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de sürece destek verme çağrısında bulundu.

A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman , fon soruşturmalarının yanı sıra belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasını, sosyal medyada 15 yaş düzenlemesini ve Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi.

Hüseyin Yayman A Haber’de gündemi değerlendirdi.

FON SORUŞTURMALARINDA ÜÇ AŞAMALI EYLEM PLANI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmasına ilişkin açıklamaları sorulan Yayman, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin bu konuda net bir tutum sergilediğini söyledi. Sürecin üç aşamalı bir eylem planı çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Yayman, ilk aşamayı şöyle anlattı:

"Birincisi bu meselenin araştırılması, incelenmesi, soruşturulması. Bu aşamalar aynı zamanda devam ediyor ve Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Bu konuda çalışmaları Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir komisyon çalışmalarına devam ediyor"

MAĞDURLARA ÖDEMELER BAŞLADI

Planın ikinci aşamasının fondan zarar gören vatandaşların kayıplarının karşılanması olduğunu belirten Yayman, ödemelerin başladığını ve sürdüğünü bildirdi. Yayman, ödemelerin kaynağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Burada şu hususun özellikle altını çizmemiz gerekiyor; bu devletin hazinesinden, devletin maliyesinden ve vatandaşlarımızın vergilerinden ödenecek bir meblağdan bahsetmiyoruz. Bu, fona karışan ve bu noktada gerçekten beytülmala dokunan, milletin parasına dokunan fon şeytanlarından bu paralar tahsil edilmek suretiyle vatandaşlarımıza ödemeler başladı, devam ediyor"