Fransa 'da Sarı Yelekliler, sendikalar ve öğrenciler hayat pahalılığına karşı üst üste altıncı cumartesi sokağa çıktı. 21 Kasım'daki gösterilere ülke genelinde resmî verilere göre 82 bin 500 kişi katıldı. Paris 'te binlerce kişi ücret artışı ve barınma desteği talebiyle yürürken polis Marsilya, Lyon ve Grenoble'da göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Nantes'ta da kortejin yürüyüşü sırasında gerilim yaşandı.

Grenoble'da Foch Bulvarı'ndaki köprüde polisle göstericiler arasında arbede çıktı. Gustave-Rivet Meydanı'nda bazı eylemciler polise havai fişek attı. Polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Nantes'ta ise yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşte, kortej Île de Nantes bölgesine ulaştığında gerilim yaşandı.

Polis, Marsilya, Lyon ve Grenoble’da göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. (Foto: AA)

PARİS'TE GÜZERGÂH DAYATMASI, NICE'TA GÖSTERİ YASAĞI

Paris'te göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndan Nation Meydanı'na yürüdü. Paris Emniyeti, üç Sarı Yelekli grubuna sendikalar için belirlenen bu güzergâhı zorunlu tuttu. Başkentin bazı bölgelerinde bildirimsiz gösteriler 21 ve 22 Kasım için yasaklandı. Nice'ta ise valilik, kent merkezinin belirli bölgelerinde gösteri ve yürüyüşleri saat 08.00 ile 19.00 arasında yasakladı.

Sarı Yelekliler Ulusal Koordinasyonu Sözcüsü Azelma Signaux, gösteri yasaklarına ve polis müdahalelerine tepki gösterdi. Signaux, yüz binlerce kişinin imzaladığı dilekçelerin de görmezden gelindiğini söyledi.