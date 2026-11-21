Fransa’da geçim isyanı dinmedi! Sarı Yelekliler altıncı kez sokakta
Fransa’da hayat pahalılığına karşı protestolar üst üste altıncı cumartesi devam etti. Paris’te Sarı Yelekliler, sendikalar ve öğrenci örgütlerinin katıldığı yürüyüşte binlerce kişi sokağa çıktı. Öğrenci temsilcisi Manon Moret, gençlerin barınmak, tedavi olmak ve karnını doyurmak arasında seçim yapmak zorunda kaldığını söyledi.
Fransa'da Sarı Yelekliler, sendikalar ve öğrenciler hayat pahalılığına karşı üst üste altıncı cumartesi sokağa çıktı. 21 Kasım'daki gösterilere ülke genelinde resmî verilere göre 82 bin 500 kişi katıldı. Paris'te binlerce kişi ücret artışı ve barınma desteği talebiyle yürürken polis Marsilya, Lyon ve Grenoble'da göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Nantes'ta da kortejin yürüyüşü sırasında gerilim yaşandı.
MARSİLYA, LYON VE GRENOBLE'DA GAZLI MÜDAHALE
Marsilya'da Réformés'den yürüyüşe geçen göstericilerin güzergâhını değiştiren polis, öğleden sonra göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler saat 16.30 sıralarında Eugène-Pierre çevresinde polisle karşı karşıya geldi. Lyon'da polis, Garibaldi'deki korteji gazla dağıttı. Valilik, saat 18.00 itibarıyla kentte sekiz kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Grenoble'da Foch Bulvarı'ndaki köprüde polisle göstericiler arasında arbede çıktı. Gustave-Rivet Meydanı'nda bazı eylemciler polise havai fişek attı. Polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Nantes'ta ise yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşte, kortej Île de Nantes bölgesine ulaştığında gerilim yaşandı.
PARİS'TE GÜZERGÂH DAYATMASI, NICE'TA GÖSTERİ YASAĞI
Paris'te göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndan Nation Meydanı'na yürüdü. Paris Emniyeti, üç Sarı Yelekli grubuna sendikalar için belirlenen bu güzergâhı zorunlu tuttu. Başkentin bazı bölgelerinde bildirimsiz gösteriler 21 ve 22 Kasım için yasaklandı. Nice'ta ise valilik, kent merkezinin belirli bölgelerinde gösteri ve yürüyüşleri saat 08.00 ile 19.00 arasında yasakladı.
Sarı Yelekliler Ulusal Koordinasyonu Sözcüsü Azelma Signaux, gösteri yasaklarına ve polis müdahalelerine tepki gösterdi. Signaux, yüz binlerce kişinin imzaladığı dilekçelerin de görmezden gelindiğini söyledi.
GENÇLER KİRA, SAĞLIK VE GIDA GİDERLERİ ARASINDA SIKIŞTI
Fransa Ulusal Öğrenci Birliği Genel Sekreteri Manon Moret, gençlerin barınmak, tedavi olmak ve karnını doyurmak arasında seçim yapmak zorunda kaldığını söyledi. Moret, kira yardımlarının ve bursların artırılmasını, üniversitelerde daha fazla kontenjan açılmasını istedi. Öğrenci Birliği Sözcüsü Sabrine Kharbach da gençlerin sorunlarına çözüm bulmak için cumhurbaşkanlığı seçiminin beklenmesine tepki gösterdi.
ÜLKE GENELİNDE KATILIM 82 BİN 500'E GERİLEDİ
Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 82 bin 500, Paris'te ise 21 bin 500 kişinin gösterilere katıldığını açıkladı. Organizatörler ülke genelinde 150 bin, başkentte 45 bin katılımcı olduğunu duyurdu. Bakanlık bir önceki cumartesi ülke genelinde 106 bin, Paris'te 24 bin gösterici kaydetmişti.