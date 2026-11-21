Özgür Özel'in Yeni Parti'de kuracağı A takımında, CHP'de görev verdiği ve açıklamalarıyla tepki çeken bazı isimlere yeniden yer vermesi bekleniyor. Dış politika ve eğitim için eski kadrosundan isimleri değerlendiren Özel'in önündeki en sert görüş ayrılığı ise dış politika ile savunma kulisinde ortaya çıktı. CHP'de Türkiye'nin denizlerdeki hakları konusunda karşı karşıya gelen iki isim, şimdi aynı yönetim için konuşuluyor.

Yeni Parti'nin kurultayda seçilen 160 asıl üyeli Parti Meclisinin 25 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de toplanması bekleniyor. Özel'in yeni Merkez Yönetim Kurulunu da aynı gün açıklaması öngörülüyor. Parti yönetimi için Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Gül Çiftci ve Zeynel Emre'nin adı geçerken, dış politikada Namık Tan, savunmada Yankı Bağcıoğlu, eğitimde ise Suat Özçağdaş kulislerde öne çıktı.