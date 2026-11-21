Özgür Özel'in A takımı kulislerde! Mavi Vatan'a masal diyen de Kur'an kurslarını hedef alan da listede!
Özgür Özel’in 25 Kasım’da açıklaması beklenen Yeni Parti A takımında, CHP’deyken skandallara imza atan eski kadrolar yeniden öne çıktı. TBMM kürsüsünde Mavi Vatan’a “masal” diyen ve Süleymaniye’de PYD’li Salih Müslim’in Türkiye’ye yönelttiği suçlamalara itiraz etmeyen Namık Tan’ın adı dış politika için geçiyor. Tan’ın Mavi Vatan sözlerine CHP’de karşı çıkan Yankı Bağcıoğlu ise aynı yönetimde savunma için konuşuluyor. 4-6 yaş Kur’an kurslarını “ne idüğü belirsiz yapılar” diye niteleyen Suat Özçağdaş eğitim için, CHP’li bir milletvekilinin “Ferrero’nun sözcülüğünü yapmakla” suçladığı Sencer Solakoğlu da tarım için kulislerde öne çıktı.
Özgür Özel'in Yeni Parti'de kuracağı A takımında, CHP'de görev verdiği ve açıklamalarıyla tepki çeken bazı isimlere yeniden yer vermesi bekleniyor. Dış politika ve eğitim için eski kadrosundan isimleri değerlendiren Özel'in önündeki en sert görüş ayrılığı ise dış politika ile savunma kulisinde ortaya çıktı. CHP'de Türkiye'nin denizlerdeki hakları konusunda karşı karşıya gelen iki isim, şimdi aynı yönetim için konuşuluyor.
Yeni Parti'nin kurultayda seçilen 160 asıl üyeli Parti Meclisinin 25 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de toplanması bekleniyor. Özel'in yeni Merkez Yönetim Kurulunu da aynı gün açıklaması öngörülüyor. Parti yönetimi için Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Gül Çiftci ve Zeynel Emre'nin adı geçerken, dış politikada Namık Tan, savunmada Yankı Bağcıoğlu, eğitimde ise Suat Özçağdaş kulislerde öne çıktı.
BİRİ "MASAL" DEDİ, DİĞERİ KARŞI ÇIKTI! ŞİMDİ AYNI YÖNETİM İÇİN KONUŞULUYORLAR
Özel'in dış politika ve savunma için değerlendirdiği iki isim, CHP'de Mavi Vatan konusunda açıkça ters düşmüştü. Namık Tan, 27 Temmuz 2024'te TBMM Genel Kurulunda Mavi Vatan'a "masal" dedi. Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise Mavi Vatan'ın Türkiye'nin denizlerdeki hak ve çıkarlarının ifadesi olduğunu vurgulayarak Tan'a karşı çıktı.
Özel, CHP içinden yükselen itiraza rağmen Nisan 2025'te dış politikayı Tan'a emanet etti. Şimdi Yeni Parti'de dış politika için yine Tan'ın, savunma için ise Tan'ın sözlerine itiraz eden Bağcıoğlu'nun adı geçiyor. Kulis gerçekleşirse Mavi Vatan'a "masal" diyen isim dış politikayı, o söze karşı çıkan isim ise savunmayı üstlenecek.
SÜLEYMANİYE'DE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI! TAN'DAN TEK KELİME İTİRAZ GELMEDİ
Özgür Özel'in dış politika görevini verdiği Namık Tan, dört ay sonra CHP'yi temsilen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Süleymaniye'ye gitti. Talabanilerin yönetimindeki kentte düzenlenen "Arap Dünyasında Sosyal Demokratik İttifak Konferansı"nın ana gündemi Suriye'deki yeni süreçti. Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Tan'ın katıldığı konferansta PYD'li Salih Müslim de kürsüye çıktı.
MÜSLİM TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI, ÖZERKLİK TALEP ETTİ
Müslim, Türkiye'yi "saldırı ve ambargo" uygulamakla suçladı. "Ülkemizin yarınlarını inşa ederken ortak bir paydaş olmayı istiyoruz" diyen Müslim, Suriye'de özerklik talebini gündeme taşıdı. Türkiye'yi hedef alan suçlamalara CHP'yi temsilen salonda bulunan Tan'dan tek kelime itiraz gelmedi.
MÜSLİM "ORTAK PAYDAŞ" DEDİ, TAN "EŞİT BİR YER" İSTEDİ
Aynı konferansta söz alan Tan, "Barış adımının başarıya ulaşması için Suriye halkına eşit bir yer tanınmalıdır" dedi. Süleymaniye'de Türkiye'ye yöneltilen suçlamalara sessiz kalan Tan, aynı günlerde Türkiye'nin Suriye'ye olası bir askerî harekâtını ise "vurdumduymazlık" diye nitelemişti.
KUR'AN KURSLARINA "NE İDÜĞÜ BELİRSİZ" DEDİ, EĞİTİM İÇİN YİNE GÜNDEMDE
Özel'in CHP'de görev verdiği kadrodan Yeni Parti'de de adı geçen bir diğer isim Suat Özçağdaş oldu. Kasım 2023'te CHP'nin gölge Millî Eğitim Bakanı olarak görevlendirilen Özçağdaş, 17 Şubat 2026'da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 4-6 yaş Kur'an kurslarını "ne idüğü belirsiz yapılar" diye niteledi. İktidarın anaokulu açmak yerine Kur'an kursu açmayı tercih ettiği hezeyanlarını öne sürdü. Kursların ruhsatını ve personelini valilik ile Millî Eğitim Bakanlığının denetleyip denetlemediğini sorgulayan Özçağdaş'ın adı, Yeni Parti'de de eğitim için öne çıktı.
ÖZEL'İN ÖNE ÇIKARDIĞI ÖNHON'DAN ANKARA'YA "FETİH HAVALARI" SÖZÜ
Dış politika kulisinde Tan'la birlikte eski Şam Büyükelçisi Ömer Önhon'un da adı geçti. Önhon, Ankara ile Şam arasındaki ilişkiler koparken görevdeydi. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin Mart 2012'de durdurulduğu dönemi, 2021'de yayımlanan Büyükelçinin Gözünden Suriye kitabında anlattı.
Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Önhon, Aralık 2024'te Cumhuriyet'e verdiği söyleşide Ankara'nın yeni Şam yönetimine yardım ederken "fetih havaları estirmeden" hareket etmesi gerektiğini savundu. Özel, kurultayda Önhon'u adıyla anarak Orta Doğu uzmanlığını öne çıkardı. Dış politika için konuşulan üçüncü isim ise CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde Dışişleri Politika Kurulu Başkanlığı yapan Ömer Kaya Türkmen oldu.
CHP'DE "FERRERO'NUN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR" SUÇLAMASI, YENİ PARTİ'DE TARIM KULİSİ
Tarım için konuşulan Sencer Solakoğlu da CHP'de kendi partisinin milletvekillerinin hedefi olmuştu. Özel döneminde CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanlığı yapan Solakoğlu'nu Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sermayenin çıkarlarını öne çıkarmakla eleştirdi. Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise Solakoğlu'nu Karadeniz'de Ferrero'nun sözcülüğünü yapmakla suçladı. Fındık üzerinden CHP içinde sert eleştirilere hedef olan Solakoğlu, Yeni Parti'de tarım politikalarını üstlenmesi beklenen isimler arasına girdi.
ÖZEL BOĞAZİÇİ'NDE EYLEME KATILDI, CEM SAY MYK KULİSİNE GİRDİ
Bilim ve teknoloji için konuşulan Cem Say, Boğaziçi Üniversitesinde rektörlük binasına sırt dönerek üniversite yönetimini protesto eden akademisyenler arasındaydı. Özel, Şubat 2026'da kampüse gitti ve eyleme katıldı.
Üniversitedeki atamalara karşı çıkan Say, yönetimle anlaşmazlıklarını yargıya taşıdı. Mahkeme, hakkındaki disiplin cezalarından birini, kararı veren kurulun yetkili olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Yeni Parti'nin ilk kurultayında Parti Meclisine seçilen Say'ın adı, şimdi bilim ve teknoloji politikaları için geçiyor.
|Alan
|Kulislerde adı geçen isimler
|Parti yönetimi
|Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Gül Çiftci, Zeynel Emre
|Tarım
|Sencer Solakoğlu
|Eğitim
|Suat Özçağdaş
|Bilim ve teknoloji
|Cem Say
|Savunma
|Yankı Bağcıoğlu
|Dış politika
|Ömer Önhon, Namık Tan, Ömer Kaya Türkmen
|Ekonomi
|Ozan Bingöl, Kerim Rota, Güldem Atabay, Serkan Özcan, Yalçın Karatepe, Ümit Özlale
|Sağlık
|Kayıhan Pala, Sinan Adıyaman, Aylin Yaman, Arman Üney
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