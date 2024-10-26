Emekliye prim farkı

Orta Vadeli Programla birlikte gündeme gelen yeni emeklilik sistemi paketinin bu yıl içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Pakette hem maaş bağlama sistemi ile ilgili yenilikler yer alacak hem de bundan sonraki dönem için emekli olma şartları değişecek. Bu arada Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de devreye alınacak. Söz konusu paketin bütçe görüşmelerinden sonra TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Uzun süredir tartışılan emekli maaş bağlama sistemi ile ilgili yenilikler de netleşmeye başladı.

Orta Vadeli Programda da yer alan 'Emekliliği değil çalışmayı teşvik eden' sistemde prim ödeme gün sayısı öne çıkacak. Böylece sadece ödenen primler değil çalışılan gün sayısı da emekli aylık bağlamada etkili olacak ve çok çalışanın aylığı daha fazla olacak. Böylece özellikle asgari ücretten prim ödeyenlerle ilgili yapılan 'Çalıştıkça aylık düşüyor' tartışması da sona erecek. Kayıt dışılığı teşvik eden bu tartışma ortadan kalkmış olacak.

KÖK VE TABAN AYLIK FARKI

Bugün uygulanan üçlü aylık bağlama sisteminin de değişmesi gündemde. Üç dönem için farklı çarpanlarla hesaplanan aylıklar tek bir formülle ortaya çıkacak. Burada prim miktarları kadar gün sayısının da hesaba katılacak olması çok çalışan ile az prim günü olan arasında fark oluşturacak. Böylece 3600 gün ile emekli olan birisi ile 9000 gün ile emekli olan birisi arasında çok azalan maaş farkı değişecek.

Çok günü olanların maaşı yüksek olacak.Emekli aylığını yükseltmek isteyenler çalışma hayatında daha çok kalacak. Yeni dönem ile birlikte emekli olanlar için kök aylık taban aylık gibi farklar da bulunmayacak. Paketin içinde bundan sonraki emekli olma şartlarıyla ilgili yeniliklerin de bulunması bekleniyor. Üzerinden çalışılan konulardan birisi de ilk kez sigortalı olacak gençlerle ilgili emeklilik şartlarının belirlenmesi üzerinde duruluyor. Burada özellikle yaş şartının yeniden belirlenebileceği kadınlarda 60 erkeklerde 65 olarak tespit edilmesi bekleniyor. Yasa yürürlüğü girdikten sonra sigortalı olanlar bu yeni düzenlemeye tabi olacak. Böylece sosyal güvenlik sistemindeki aktif pasif dengesinin sağlanması da amaçlanıyor.



İKİNCİ EMEKLİLİK BAŞLAYACAK

Yine Orta Vadeli Programda yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de bu dönemde devreye girecek. Çalışanlar için sosyal güvenliğin dışında bir emeklilik imkanını getirilmesi sağlanacak. Burada ödenecek primlere işveren ve devlet de katkı yapacak. Tamamlayıcı emeklilikten mevcut sigortalılarla birlikte çalışma hayatına dönmüş olana emekliler de yararlanabilecek. Böylece mevcut emekliliklerinin yanında ikinci bir emekli maaşı alma imkanı doğacak.