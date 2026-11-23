İstanbul semalarında yağış ve yıldırım alarmı! Uçaklar havada tur attı
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve yıldırımlar hava trafiğini olumsuz etkiledi. Kümülonimbus bulutlarından kaçınan pilotlar havada tur atmak zorunda kalırken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına iniş yapacak bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.
İstanbul'da etkisini artıran şiddetli yağış ve yıldırımlar, hava ulaşımında aksamalara yol açtı. Uçuş güvenliğini tehdit eden kümülonimbus bulutlarından kaçınmaya çalışan pilotlar, havada tur atmak zorunda kaldı.
Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanan bazı uçaklar, başka havalimanlarına yönlendirildi.
İSTANBUL SEMALARINDA ZORLU SAATLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları, hava trafiğini olumsuz etkiledi.
Şiddetli yağış ve yıldırımlara neden olan kümülonimbus bulutları, uçakların inişlerini güçleştirdi. Riskli hava koşullarından uzak durmak isteyen pilotlar, güvenli uçuş rotalarını koruyabilmek için havada tur attı.
PİLOTLARDAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİNE KRİTİK BİLDİRİM
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerden kaçınmaya çalışan pilotlar, uçuş sırasında tespit ettikleri riskli alanların koordinatlarını hava trafik kontrolörlerine iletti.
Pilotların bildirimleriyle hava trafiğinde risk oluşturan bölgelerin konumları kontrolörlere aktarıldı.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ, UÇAKLARIN ROTASI DEĞİŞTİ
Şiddetli yağışın görüş mesafesini azaltması, İstanbul'daki iki havalimanına yapılacak bazı inişleri de etkiledi.
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanan bazı uçaklar, olumsuz hava koşulları nedeniyle başka havalimanlarına yönlendirildi. Böylece kentte etkili olan sağanak ve yıldırımlar, hava trafiğinde hem gecikmelere hem de rota değişikliklerine neden oldu.