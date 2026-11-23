Hava koşulları rota değişikliğine neden oldu (Foto: Takvim Foto Arşiv)

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ, UÇAKLARIN ROTASI DEĞİŞTİ

Şiddetli yağışın görüş mesafesini azaltması, İstanbul'daki iki havalimanına yapılacak bazı inişleri de etkiledi.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanan bazı uçaklar, olumsuz hava koşulları nedeniyle başka havalimanlarına yönlendirildi. Böylece kentte etkili olan sağanak ve yıldırımlar, hava trafiğinde hem gecikmelere hem de rota değişikliklerine neden oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN