Sarıyer'de aslan paniği sürüyor! Mahalle sakini yaşadıklarını anlattı: "Bu aslanı kim beslemiş?"
İstanbul Sarıyer'de güvenlik kamerasına yansıyan dişi aslanın bulunması için jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, hayvanın görüldüğü noktaya yakın bir evde yaşayan Asya Filiz Güneş, gece boyunca yaşadıkları korkuyu anlattı. Aslanın bir villada beslendiğini düşündüğünü belirten Güneş, "Hepimiz ağladık, sabahlara kadar uyuyamadık ve hâlâ bulunamadı" dedi.
İstanbul Sarıyer'de güvenlik kamerasına yansıyan dişi aslanın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri aslanı ararken, hayvanın görüldüğü noktaya yakın bir evde yaşayan Asya Filiz Güneş, gece boyunca yaşadıkları korkuyu anlattı.
Aslanın bir villada beslendiğini düşündüğünü belirten Güneş, "Hepimiz ağladık, sabahlara kadar uyuyamadık ve hâlâ bulunamadı" sözleriyle yaşadıkları endişeyi dile getirdi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI, JANDARMA HAREKETE GEÇTİ
Sarıyer'de dün akşam saatlerinde dişi bir aslanın güvenlik kamerası tarafından görüntülenmesi üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Bölgede başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edilirken, ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı. Henüz bulunamayan aslan nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşların endişesi sürüyor.
"EVİMİZE GİREMEDİK, KAPILAR KAPATILMIŞTI"
Evinin hemen yakınında bir aslan görüldüğünü belirten Asya Filiz Güneş, gece saatlerinde karşılaştıkları manzarayı anlattı.
Güneş, "Hepimize, ülkece geçmiş olsun. Burası benim evim. Aslan hemen burada görülüyor. Biz gece 00.00'da evimize geliyoruz. İnsan seli ve jandarma seli... Herkes evine girsin deniyor ama evimize giremiyoruz çünkü kapılar kapandı güvenlik açısından. Daha sonra biz içeri girdik ama hiç kimse gitmiyor ve aslan bulunamamış. Aslan geceden bu yana hâlâ burada" ifadelerini kullandı.
"BU ASLANI KİM BESLEMİŞ?"
Aslanın bölgede nasıl ortaya çıktığını sorgulayan Güneş, hayvanın birileri tarafından beslenmiş olabileceği yönündeki şüphesini dile getirdi.
Güneş, "Yani bu aslanı kim beslemiş? Evinde kim besliyor? Ve bu dişi bir aslan. Bunun eşi var, çocuğu var; onlar da çıkabilirler. Yani bir bağımlı mı attı gitti?" dedi.
"KESİNLİKLE BİR VİLLADA BAKILDIĞINA İNANIYORUM"
Aslanın bir villada beslendiğini düşündüğünü söyleyen Güneş, hayvanın Türkiye'ye nasıl getirildiğinin de sorgulanması gerektiğini belirtti.
Güneş, "Benim küçük Maltese'ime bile pasaport, vize istenirken koskoca, insan canına kıyabilecek, insan yiyen bir hayvan ülkemize nasıl girdiriliyor? Kesinlikle bir villada bakıldığına inanıyorum. Çünkü o nereden gelecek başka. İlk villadayım ben" diye konuştu.
"HEPİMİZ AĞLADIK, SABAHLARA KADAR UYUYAMADIK"
Gece boyunca büyük korku yaşadıklarını belirten Güneş, aslanın henüz bulunamamış olmasının endişelerini artırdığını ifade etti.
Güneş, "Ne yazık ki gerçekten çok korkunç. Hepimiz ağladık, sabahlara kadar uyuyamadık ve hâlâ bulunamadı" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.