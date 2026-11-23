Aslanın bir villada beslendiğini düşündüğünü belirten Güneş, "Hepimiz ağladık, sabahlara kadar uyuyamadık ve hâlâ bulunamadı" sözleriyle yaşadıkları endişeyi dile getirdi.

Güneş, "Hepimize, ülkece geçmiş olsun. Burası benim evim. Aslan hemen burada görülüyor. Biz gece 00.00'da evimize geliyoruz. İnsan seli ve jandarma seli... Herkes evine girsin deniyor ama evimize giremiyoruz çünkü kapılar kapandı güvenlik açısından. Daha sonra biz içeri girdik ama hiç kimse gitmiyor ve aslan bulunamamış. Aslan geceden bu yana hâlâ burada" ifadelerini kullandı.

Sarıyer'de dişi aslan için arama çalışmaları sürüyor. (Foto: İHA)

"BU ASLANI KİM BESLEMİŞ?"

Aslanın bölgede nasıl ortaya çıktığını sorgulayan Güneş, hayvanın birileri tarafından beslenmiş olabileceği yönündeki şüphesini dile getirdi.

Güneş, "Yani bu aslanı kim beslemiş? Evinde kim besliyor? Ve bu dişi bir aslan. Bunun eşi var, çocuğu var; onlar da çıkabilirler. Yani bir bağımlı mı attı gitti?" dedi.

"KESİNLİKLE BİR VİLLADA BAKILDIĞINA İNANIYORUM"

Aslanın bir villada beslendiğini düşündüğünü söyleyen Güneş, hayvanın Türkiye'ye nasıl getirildiğinin de sorgulanması gerektiğini belirtti.

Güneş, "Benim küçük Maltese'ime bile pasaport, vize istenirken koskoca, insan canına kıyabilecek, insan yiyen bir hayvan ülkemize nasıl girdiriliyor? Kesinlikle bir villada bakıldığına inanıyorum. Çünkü o nereden gelecek başka. İlk villadayım ben" diye konuştu.

"HEPİMİZ AĞLADIK, SABAHLARA KADAR UYUYAMADIK"

Gece boyunca büyük korku yaşadıklarını belirten Güneş, aslanın henüz bulunamamış olmasının endişelerini artırdığını ifade etti.

Güneş, "Ne yazık ki gerçekten çok korkunç. Hepimiz ağladık, sabahlara kadar uyuyamadık ve hâlâ bulunamadı" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

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