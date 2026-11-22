Milyonların ocak zammı için ipuçları birbiri ardına geliyor. Hem memurların hem emeklilerin enflasyona bağlı artışı için yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği, kasım ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ankette kasım ayı enflasyon tahmini yüzde 1.88, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29.79 oldu. Buna göre 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.22 çıkacak.

FARKLA ARTACAK

Her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışı da bu tahmine göre yüzde 10.22 olacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik oranı aşan kısmı üzerinden verilen fark da yüzde 3.01 olacak. Bu fark ile yüzde 5'lik ocak zammı yüzde 8.16'ya yükselecek.

KİM, NE ALACAK?

Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı, ocak zammı yüzde 8.16 olursa 75 bin 954 lirayı bulacak. Memur emeklilerinde de 31 bin 527 lira olan en düşük aylık, bu orana göre ocak ayında 34 bin 99 liraya çıkacak. Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması planlanıyor. Yüzde 10.22 artış yansıtılması halinde, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 959 liraya ulaşacak.