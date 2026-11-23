Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, rezerv yönetimi ve likidite araçları konusunda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini belirterek, "Türk lirasına olan talebin desteklenmesinin gerekmesi durumunda, başta temel aracımız olan politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarımızı kullanabiliriz. Eş güdüm içinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyecek başka adımlar da atılabilir." dedi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türk lirasını desteklemek için yeni para politikası adımlarının atılabileceğini açıkladı. (Foto: AA) Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve enflasyonla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Enflasyonda, ABD/İsrail-İran Savaşı döneminde yüzde 30'lar seviyesine yükselen ana eğilimin ekim ayı itibarıyla yüzde 24 seviyesine işaret ettiğini belirten Karahan, "Bu da mevcut yıllık enflasyonun 6 puan altında ve bize arz yönlü etkiler iyileştiği takdirde dezenflasyonun daha görünür olacağını söylüyor." diye konuştu.Karahan, gıda fiyatlarındaki baz etkisiyle yıllık enflasyonun kasımda yükselebileceğini, sıkı para politikasının savaş sonrası dönemde beklentilerdeki bozulmayı sınırladığını söyledi. Rezerv kompozisyonunu ayarlama ve likidite yönetimi açısından birçok enstrümana sahip olduklarını vurgulayan Karahan, bu konuda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini dile getirdi. Karahan, yaşanan çeşitli şoklara rağmen Türk lirasına talebin istikrarlı olarak devam etmesinin, uygulanan politikalara güveni yansıttığına dikkati çekerek, "Temel önceliğimiz, dezenflasyon sürecinin devamını güvence altına almak ve fiyat istikrarını sağlamak." dedi. Türk lirasına olan talebin desteklenmesinin gerekmesi durumunda, başta politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarını kullanabileceklerini bildiren Karahan, eş güdüm içinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyecek başka adımların da atılabileceğini anlattı.