Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri: "Özledim"
İngiltere Premier Lig'de Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Hull City karşılaşmasının ardından Fenerbahçeli bir taraftarın sorusunu yanıtladı. Milli futbolcunun eski takımına ilişkin sözleri amatör kameraya yansıdı.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Brighton, deplasmanda Hull City'ye 2-0 mağlup oldu.
Uzatma dakikalarına kadar golsüz devam eden mücadelede ev sahibi ekip, Oliver McBurnie'nin 90+2 ve 90+5. dakikalarda attığı gollerle üç puana ulaştı.
Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna dahil oldu.
MAÇ SONUNDA TARAFTARLARLA BULUŞTU
Karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında kendisini bekleyen taraftarların imza isteklerini geri çevirmeyen Ferdi Kadıoğlu, bu sırada Fenerbahçeli bir taraftarla kısa bir diyalog yaşadı.
Taraftarın eski takımına ilişkin yönelttiği soru ve milli futbolcunun verdiği yanıt kameraya kaydedildi.
FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT VERDİ
Görüntülerde Fenerbahçeli bir taraftarın, "Ferdi, Fenerbahçeliler seni çok özledi. Sen özlemedin mi bizi?" diye sorduğu duyuldu.
Ferdi Kadıoğlu ise bu soruya gülümseyerek "Evet, özledim" yanıtını verdi.
2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla geçirdiği altı sezonun ardından Ağustos 2024'te Brighton'a imza atmıştı.
İngiliz kulübüyle dört yıllık sözleşme yapan Kadıoğlu'nun mevcut kontratı Haziran 2028'e kadar devam ediyor.