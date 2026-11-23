İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Brighton, deplasmanda Hull City'ye 2-0 mağlup oldu. Uzatma dakikalarına kadar golsüz devam eden mücadelede ev sahibi ekip, Oliver McBurnie'nin 90+2 ve 90+5. dakikalarda attığı gollerle üç puana ulaştı. Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna dahil oldu.



MAÇ SONUNDA TARAFTARLARLA BULUŞTU Karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında kendisini bekleyen taraftarların imza isteklerini geri çevirmeyen Ferdi Kadıoğlu, bu sırada Fenerbahçeli bir taraftarla kısa bir diyalog yaşadı. Taraftarın eski takımına ilişkin yönelttiği soru ve milli futbolcunun verdiği yanıt kameraya kaydedildi.