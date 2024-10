Türkiye’nin parlayan yıldızı: A Milli Takım’da Arda Güler rüzgarı esti

A Milli Takım'ın Karadağ'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada etkili oynayan Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi. Arda'nın maçın 38. dakikasında Karadağlı oyuncu Marko Bakic'e attığı çalımlar izleyicilerin gözlerinin pasını sildi.

Bunun üzerine İspanyol basını; Real Madrid'in genç yıldızının performansına kayıtsız kalmadı. AS gazetesi milli futbolcu için "Arda Güler, rakibini gözlerini ovuşturmak zorunda bırakacak bir manevrayla yok etti. Türk futbolcu, fantastik çalımla maçın en göz kamaştırıcı hareketini yaptı. Her oynadığında büyülü bir şey yapıyor" ifadelerini kullandı. Relevo "Arda Güler, Karadağ galibiyetinde Türkiye adına parladı. Oyuncunun Türkiye'nin galibiyetinde muhteşem hareketleri vardı" derken; Mundo Deportivo ise "Real Madridli oyuncu, İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle Karadağ'ı mağlup eden takımının zorlu mücadelesine öncülük etti" sözlerini haberinde belirtti. Öte yandan Real Madrid taraftarlarının milli yıldızın performansından bir hayli etkilendiği de sosyal medyada konuşulan konular arasında.