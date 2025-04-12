Ekrem İmamoğlu’nun kasası yine devrede! İşte İstanbul’un en şaibeli olayı! Merkezinde Fatih Keleş var

İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu. (AA)

FATİH KELEŞ İSMİ ŞAİBELİ OLAYIN MERKEZİNDE

Bu konuyu irdeleyen Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bir süre önce İstanbul'un Sultangazi Belediyesi sınırları içindeki Cebeci Köyü'ne gittiğinden bahsederek, toprak tepeleriyle kuşatılan köyde yaşadıklarını anlattı.

Övür, Fatih Keleş isminin bu olayda da geçtiğini söyleyerek, "Dökümü yaptıran ise adı sanı pek bilinmese de bir mafya babasının ifşasıyla duyulan Murat Gülibrahimoğlu... İşin o boyutu da çok karışık ama asıl karışık olan bu işadamının pervasızca bölgeyi dolgu alanına dönüştürmesi ve köylüleri evlerinden çıkmaya zorlaması. Bu konuda dava da açılmış. Ancak beni asıl şaşırtan yargı tarafından İmamoğlu'nun "kasası" olarak nitelenen Keleş'in bu işin içinde de olması. Köylüler, çevrede iş yapanlar, Keleş'ten söz ediyor ve araba bagajlarında çantalar dolusu paraların ona taşındığını söylüyordu." dedi.