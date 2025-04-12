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İsviçre dergisinden çok konuşulacak manşet: Büyük Erdoğan

İsviçre’nin en önemli dergilerinden Die Weltwoche, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırdı. “Büyük Erdoğan” başlığını kullanan dergi, "Türkiye'nin en büyük yenileyicisi olarak tarihe geçebilir." ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan'ın, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Selim ve Mustafa Kemal Atatürk gibi isimlerle Türkiye'nin büyük tarihi liderleri listesinde yer alacağını vurgulayan dergi, hafife alınacak bir lider olmadığını belirtti.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 09:44
İsviçre dergisinden çok konuşulacak manşet: Büyük Erdoğan

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin uluslararası başarıları dünyanın dört bir yanında takip ediliyor. İsviçre'de yayımlanan Die Weltwoche dergisi "Büyük Erdoğan" başlıklı makalesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenada yürüttüğü denge siyasetindeki başarıyı işaret etti ve Başkan Erdoğan için "Türkiye'nin en büyük yenileyicisi olarak tarihe geçebilir." İfadelerini kullandı.

"BÜYÜK ERDOĞAN"

İsviçre'de ana akım medyanın en önemli temsilcilerinden biri olan Die Weltwoche'de Francis Pike imzalı yazıda "Büyük Erdoğan" başlığı kullandı. Makalede, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan güç, din, ekonomi ve dünya siyasetini ustalıkla dengeliyor. Ülkesinin en büyük yenileyicisi olarak tarihe geçebilir." ifadesi dikkat çekti.

Die WeltwocheDie Weltwoche

FATİH, KANUNİ, YAVUZ SELİM, ATATÜRK, ERDOĞAN…

Makalede, 23 yıldır iktidarda olan Başkan Erdoğan'ın, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Selim ve Mustafa Kemal Atatürk gibi isimlerle Türkiye'nin büyük tarihi liderleri listesinde yer alacağı vurgulandı.

Türkiye'nin stratejik konumu itibarıyla Asya pazarına açılan bir kanal olduğu belirtilen makalede, Başkan Erdoğan'ın "Türkiye, Avrupa'nın Doğu'ya, Doğu'nun da Avrupa'ya açılan kapısıdır. Avrupa'nın hafife almaması gereken bir bağlantı işlevine sahibiz." sözüne yer verildi.

Makalede, Türkiye'nin Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunmasında kilit bir rol oynadığına işaret edilerek, NATO üyesi olan Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında en büyük orduya sahip olduğuna dikkat çekildi.

"HAFİFE ALINABİLECEK KOLAY BİR ORTAK DEĞİL"

Makalede, Başkan Erdoğan'ın "hafife alınabilecek kolay bir ortak olmadığını gösterdiği" belirtilerek "Batılı alternatifler yerine Rus S-400 füze sistemini tercih etmesi ABD'yi kızdırdı. Ancak Batı, Erdoğan'ı kendi tarafında tutmak için dikkatli davranması gerektiğini biliyor." denildi.

Rusya'nın da Türkiye ile ilişkilerini bozmamaya özen gösterdiği ifade edilen makalede, Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Erdoğan'ın çok iyi arkadaş olduğuna işaret edildi.

"HİÇBİR TARAFI ÖTEKİLEŞTİRMİYOR"

Makalede, "Bazılarının neo-Osmanlı olarak adlandırdığı bir strateji ile Erdoğan, Türkiye'nin nüfuzunu genişletti. Bu da Balkanlar'daki eski Osmanlı topraklarıyla dostane ilişkiler kurmasını sağladı. Doğudaki Türk diasporası da ihmal edilmedi. Türkiye dünyanın jeopolitik eksenlerinden biri, bu yüzden de tüm büyük güçler onunla iyi ilişkiler içinde olmak istiyor. Erdoğan bu kozu her zaman çok ustaca oynadı. Erdoğan, hiçbir tarafı ötekileştirmeme konusunda ustaca bir yeteneğe sahip." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA DİKKAT!

Makalede Başkan Erdoğan döneminde Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin şunlar kaydedildi:

2002'de 12,5 milyon olan turist sayısı 2024'te 62,2 milyona yükseldi. Erdoğan bunu mümkün kılacak altyapıyı inşa etti. 2014'te çalışmaların başladığı İstanbul Havalimanı 4 yıl sonra hizmete girdi. Bu devasa yapı kısa sürede Heathrow Havalimanı'ndan sonra Avrupa'nın ikinci, Dubai'den sonra da Orta Doğu'nun en yoğun havalimanı haline geldi. Müşteri memnuniyeti anketlerinde sık sık zirveye çıkan Türk Hava Yolları (THY) da buna paralel olarak büyüdü. Şu anda sadece gelir açısından dünyanın en büyük onuncu havayolu şirketi değil, aynı zamanda 6,9 milyar dolarlık net karıyla en karlı havayolu şirketi.

"MİLLİ GELİRİ İKİ KATINA ÇIKARDI"

Makalede, AK Parti iktidarı döneminde elde edilen ekonomik başarıların göz ardı edilemeyeceği belirtilerek, 2002'de iktidara geldiğinde kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın 3 bin 583 dolar olduğu, bunun bugün 16 bin 876 dolar ile 4 kattan fazla arttığı aktarıldı.

Aynı dönemde AB'de kişi başına düşen milli gelirin sadece iki katına çıktığına dikkat çekilen makalede, "Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye, Hollanda'nın hemen arkasında ve İsviçre'nin önünde 7. büyük ekonomidir. Uluslararası Para Fonu (IMF), 2025 için yüzde 3,1 gibi etkileyici bir ekonomik büyüme beklemektedir. Bu eğilim devam ederse Erdoğan'ın 2028'de yeniden seçilme umutları için iyiye işaret olacaktır. Başarıları göz önüne alındığında, ona karşı bahse girmek akıllıca olmayacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Ülkeye yapılan yatırımlara ve birçok alanda gelişen Türk firmalarına da değinilen makalede, "Teknoloji firmaları da hızla büyüdü. Bunlar arasında yüksek performanslı insansız hava araçları üreticisi olarak uluslararası bir üne kavuşan ve Ukrayna da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ordulara tedarik sağlayan Baykar da bulunuyor." denildi.

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