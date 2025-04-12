Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Suriye mesajı: Küllerinden doğuyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya'da dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 (ADF) dün (11 Nisan) başladı. 13 Nisan'a kadar sürecek olan forumda birçok program ve görüşme gerçekleştiriliyor. Cevdet Yılmaz'dan A Haber'e özel açıklamalar Diplomasinin kalbinin attığı Antalya'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber'e konuştu. Suriye'nin küllerinden doğduğuna dikkat çeken Yılmaz, Gazze için de mesaj verdi. Yılmaz, "Aslında Gazze bir insanlık testi, bir adeta insanları, ülkeleri sınıflandıran bir imtihan. Dolayısıyla buradaki duruş çok çok kıymetli." ifadelerini kullandı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (AA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söyledi:

"Dünya bir geçiş sürecinde. İşte Soğuk Savaş bitti. İki kutuplu bir dünyadan tek kutuplu bir dünyaya gidildi ama sonrasında gerek ekonomik gelişmeler gerek siyasi gelişmelerle bugün artık çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Bölgesel gerilimlerin arttığı, özellikle bizim bölgemize baktığınızda jeopolitik gerginliklerin arttığı bir dönemdeyiz. Ama soğuk savaşa göre bugün ekonomik rekabetin çok daha yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. ADALETLİ VE DENGELİ DÜNYA OLUŞUMU

İşte Çin ve Uzak Doğu'nun yükselişi var. Putin döneminde Rusya'nın hem siyasi hem ekonomik toparlanma süreci var. Avrupa Birliği'ndeki gelişmeler, bütün bunlarla birlikte artık çok kutuplu bir dünyadayız. Ve ekonominin teknolojik dönüşümlerin damgasını vurduğu bir dönemden geçiyoruz. Burada iki yolu var dünyanın. Bir tanesi bu ekonomik paylaşım, rekabet, neyse savaşları, teknolojik savaşlar bizi daha yüksek jeopolitik gerilimlere götürebilir. Ve savaşlar, çatışmalar kaçınılmaz olur bu durumda. Diğer bir yol ise bu çok kutuplu dünyayı bir avantaja dönüştürüp daha adaletli, daha dengeli bir dünyanın oluşumu.