Donald Trump ile Elon Musk arasında kriz! Başkan “İhtiyacım yok” dedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya ticaret savaşını tetikleyen hamleleri ile serveti erimeye başlayan kıdemli danışmanı Elon Musk arasında kriz büyüyor.

Trump Beyaz Saray'daki bir Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada krizi açıkça ilan etti.

Elon Musk ve Donald Trump, Reuters

TRUMP "ONA İHTİYACIM YOK" DEDİ

İkili arasında sorunlar olduğu hatta Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olan Elon Musk'ı görevden alacağı iddiaları dolaşırken Trump, spekülasyonları önemsemedi ve Musk yanındayken "Elon harika bir iş çıkardı. Bakın, burada oturuyor ve umursamıyorum. Elon'a, onu sevdiğim dışında hiçbir şey için ihtiyacım yok." dedi.

Elon Musk ve Donald Trump, Reuters

TRUMP'TAN AYRILIK SİNYALİ

Trump, sosyal medyada Musk'ın görevden ayrılacağına yönelik yayılan iddiaların ardından yaptığı ilk konuşmada ise "Elon harika ancak yönetmesi gereken birkaç şirketi var" demişti. Trump ayrıca, "Onun mümkün olduğunca uzun süre kalmasını istiyorum. Ayrılması gereken bir nokta olacak." İfadelerini kullanmıştı.

ELON MUSK'IN SERVETİ ERİYOR

Trump'ın dünya ticaret savaşına yol açan gümrük vergisi hamleleri Elon Musk başta olmak üzere pek çok milyarderin servetinin erimesine sebep oldu.

Musk'ın serveti, Tesla hisselerinde yaşanan sert değer kaybıyla birlikte büyük ölçüde eridi. 2024 Aralık ayında 480 dolarla zirve yapan Tesla hisseleri, 2025'in ilk çeyreğinde %50'den fazla düşüş yaşayarak 222 dolara kadar geriledi. Forbes'in haberine göre bu düşüş, şirketin piyasa değerini 1,5 trilyon dolardan 850 milyar dolara çekti.

Bu gelişmeler Musk'ın kişisel servetini de ciddi biçimde etkiledi. Aralık 2024'te 486 milyar dolar seviyesinde olan net serveti, Nisan 2025 itibarıyla 300 milyar doların altına indi. Bu da yaklaşık %38'lik bir kayba işaret ediyor.