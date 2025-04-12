ALTIN ALINIR MI?

Yüksel, "Şu an için altın alınır mı?" sorusuna da şu şekilde yanıt verdi: Düzeltme yapmasını beklediğimizden dolayı ben şu an için altın almam. Şu an için elimdeki mevcut olan altınım varsa herhangi bir şey alacaksam yani ev ya da araba alacaksam bozdurma taraftarı olurum. Şu an için gram altını bozar, beklemeye devam ederim.

VERGİ SAVAŞLARININ PİYASAYA ETKİSİ NE YÖNDE? Piyasalara genel anlamda olumsuz etkisi var. Sadece Türkiye, Amerika, Çin arasında değil yani dünya genelinde bu vergilerden dolayı olumsuz etkiledi. Bu da ons altının yükselmesine ve altının daha da üzerine katarak devam ediyor fiyatlarda. Ama bunun illaki Amerika ve Çin arasındaki bir anlaşmanın olacağına inanıyoruz. Bundan dolayı da bir fiyatlarda geri çekilme olacak tabii ki. Bunun yansıması, düzeltmesi olacak.

TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİLER Öte yandan Deutsche Bank, 2026'ya ilişkin ortalama altın fiyatı tahminini 3.700 dolara yükseltti. 2025'te ise Bank of America 3.400 dolar, Goldman Sachs 3.300 dolar, Macquarie Group 3.500 dolar ve UBS de 3.500 dolar beklentisini dile getirdi. UBS tarafından yapılan değerlendirmede ise "Altın, 3.200 doları aşarak benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Bu tarihî yükseliş; tarifeler, artan jeopolitik gerginlikler, enflasyon korkuları ve değişen faiz oranı görünümü gibi faktörlerin mükemmel fırtınası tarafından körükleniyor. Devam eden risklerle birlikte altın fiyat hedefimizi 3.500 dolara yükseltiyoruz. Ayrıca yukarı ve aşağı tahmin aralığımızı da 3.200-3.800 dolar bandına çekiyoruz" denildi.

İŞTE 12 NİSAN 2025 ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı alış: 3.959 TL satış: 3.960 TL Çeyrek altın fiyatı alış: 6.498 TL satış: 6.582 TL Yarım altın fiyatı alış: 12.996 TL satış: 13.160 TL Tam altın fiyatı alış: 25.913 TL satış: 26.180 TL Cumhuriyet altını fiyatı alış: 26.174 TL satış: 26.174 TL Ons altın fiyatı alış: $3.237 satış: $3.238