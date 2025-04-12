Küresel piyasalarda hareketli günler yaşanıyor. ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksinde ABD Trump'ın gümrük vergisi adımları ve Çin ile tırmanan gerilimin ekonomik belirsizlikleri artırmasıyla sert düşüşler yaşandı.
Dolardaki değer kaybı, yatırımcıların Trump'ın korumacı politikalarına dolar varlıklarını satarak yanıt verdiğini ve bu durumun dolar endeksinde aşağı yönlü bir baskıya sebep olduğuna işaret ediyor. Ekonomik durgunluğa ilişkin artan endişeler de doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oluyor. Analistler, Trump'ın, Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasına karşın diğer büyük ithalat vergilerinin önemli hasara yol açtığını ve ABD ekonomisinin bu sonuçlardan kolayca kurtulmasının mümkün olmayabileceğini kaydetti.
ALTIN REKOR KIRDI
Buna karşılık güvenli liman olarak öne çıkan altın rekor üstüne rekor kırdı. Kuyumcu Faruk Yüksel, yaşanan dalgalanmalara ve altının geleceğine dair kritik değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar…
HER GÜN REKOR TAZELENİYOR
Kuyumcu Faruk Yüksel, "Altın güvenli liman gömleğini giymeye başladığı günden beri gram altın fiyatlarının yükselişleri devam ediyor. Tabii ki bundaki en büyük etken Amerika, Çin gerginliği, jeopolitik riskler ve atılacak herhangi en ufak bir tweette bile gram altın fiyatları, ons altın fiyatları değişiklik gösterdiğinden dolayı şu anki gram altın fiyatımız 4 bin 10 TL seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın her gün rekor tazelemeye devam ediyor." dedi.
"DÜŞÜŞ BEKLİYORUM"
Yüksel, düzeltme yapılmasını beklediğini açıklayarak, "Suni bir şekilde çok fazla yükseldiğinden dolayı düşüş beklentisi yönünde bir düzeltme yapmasını bekliyoruz. Ama Amerika, Çin gerginliğinden dolayı her gün değişik söylemler olduğundan dolayı tabii ki bu fiyatlara yansımıyor. Bunu artış olarak görüyoruz piyasalarda." ifadelerini kullandı.
ALTIN ALINIR MI?
Yüksel, "Şu an için altın alınır mı?" sorusuna da şu şekilde yanıt verdi:
Düzeltme yapmasını beklediğimizden dolayı ben şu an için altın almam. Şu an için elimdeki mevcut olan altınım varsa herhangi bir şey alacaksam yani ev ya da araba alacaksam bozdurma taraftarı olurum. Şu an için gram altını bozar, beklemeye devam ederim.
VERGİ SAVAŞLARININ PİYASAYA ETKİSİ NE YÖNDE?
Piyasalara genel anlamda olumsuz etkisi var. Sadece Türkiye, Amerika, Çin arasında değil yani dünya genelinde bu vergilerden dolayı olumsuz etkiledi. Bu da ons altının yükselmesine ve altının daha da üzerine katarak devam ediyor fiyatlarda. Ama bunun illaki Amerika ve Çin arasındaki bir anlaşmanın olacağına inanıyoruz. Bundan dolayı da bir fiyatlarda geri çekilme olacak tabii ki. Bunun yansıması, düzeltmesi olacak.
TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİLER
Öte yandan Deutsche Bank, 2026'ya ilişkin ortalama altın fiyatı tahminini 3.700 dolara yükseltti. 2025'te ise Bank of America 3.400 dolar, Goldman Sachs 3.300 dolar, Macquarie Group 3.500 dolar ve UBS de 3.500 dolar beklentisini dile getirdi. UBS tarafından yapılan değerlendirmede ise "Altın, 3.200 doları aşarak benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Bu tarihî yükseliş; tarifeler, artan jeopolitik gerginlikler, enflasyon korkuları ve değişen faiz oranı görünümü gibi faktörlerin mükemmel fırtınası tarafından körükleniyor. Devam eden risklerle birlikte altın fiyat hedefimizi 3.500 dolara yükseltiyoruz. Ayrıca yukarı ve aşağı tahmin aralığımızı da 3.200-3.800 dolar bandına çekiyoruz" denildi.
İŞTE 12 NİSAN 2025 ALTIN FİYATLARI
Gram altın fiyatı alış: 3.959 TL satış: 3.960 TL
Çeyrek altın fiyatı alış: 6.498 TL satış: 6.582 TL
Yarım altın fiyatı alış: 12.996 TL satış: 13.160 TL
Tam altın fiyatı alış: 25.913 TL satış: 26.180 TL
Cumhuriyet altını fiyatı alış: 26.174 TL satış: 26.174 TL
Ons altın fiyatı alış: $3.237 satış: $3.238