Fenerbahçe’den Galatasaray’a çalım! Transfer için imza an meselesi

Fenerbahçe'de tüm hesaplar şampiyonluk için yapılıyor. Jose Mourinho ile mutlu sona ulaşmak isteyen Kanarya diğer yandan gelecek sezon yine hem Avrupa'da hem de ligde zirveye oynayabilecek kadro oluşturmak amacında.
Bu kapsamda birçok futbolcuyla görüşülüyor ve temaslar giderek hızlandırılıyor. Öncelikli mevkileri belirleyen Kanarya'da ayrılacak futbolcular üzerinden rota belirlenece
BONSERVİSİ ALINMAK İSTENİYOR
Sezon sonunda kiralık kontratını tamamlayacak olan Milan Skriniar için yönetim girişim yapma kararı aldı. Slovak futbolcunun takımda kalması isteniyor ve PSG'nin talep ettiği bonservisten geri adım atması bekleniyor.
Fransız temsilcisi, 30 yaşındaki stoper için 15 milyon euro civarında ücret talep etti. Yönetim bu bedeli 10 milyon euro seviyelerine çekmek amacında. Eğer anlaşma sağlanamazsa Skriniar'ın takımda kalmaması gündemde.