Fenerbahçe’den Galatasaray’a çalım! Transfer için imza an meselesi

Fenerbahçe'de tüm hesaplar şampiyonluk için yapılıyor. Jose Mourinho ile mutlu sona ulaşmak isteyen Kanarya diğer yandan gelecek sezon yine hem Avrupa'da hem de ligde zirveye oynayabilecek kadro oluşturmak amacında.

Bu kapsamda birçok futbolcuyla görüşülüyor ve temaslar giderek hızlandırılıyor. Öncelikli mevkileri belirleyen Kanarya'da ayrılacak futbolcular üzerinden rota belirlenece