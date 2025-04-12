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Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım! Transfer için imza an meselesi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun takımını oluşturabilmek adına uğraş veriyor. Jose Mourinho'nun istediği futbolcular üzerinden yürütülen çalışmada Galatasaray'ın listesindeki yıldız futbolcu için sona gelindi ve bonservis değeri belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 10:48 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 10:52
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çalım! Transfer için imza an meselesi

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Fenerbahçe'de tüm hesaplar şampiyonluk için yapılıyor. Jose Mourinho ile mutlu sona ulaşmak isteyen Kanarya diğer yandan gelecek sezon yine hem Avrupa'da hem de ligde zirveye oynayabilecek kadro oluşturmak amacında.

Bu kapsamda birçok futbolcuyla görüşülüyor ve temaslar giderek hızlandırılıyor. Öncelikli mevkileri belirleyen Kanarya'da ayrılacak futbolcular üzerinden rota belirlenece

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

BONSERVİSİ ALINMAK İSTENİYOR

Sezon sonunda kiralık kontratını tamamlayacak olan Milan Skriniar için yönetim girişim yapma kararı aldı. Slovak futbolcunun takımda kalması isteniyor ve PSG'nin talep ettiği bonservisten geri adım atması bekleniyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

Fransız temsilcisi, 30 yaşındaki stoper için 15 milyon euro civarında ücret talep etti. Yönetim bu bedeli 10 milyon euro seviyelerine çekmek amacında. Eğer anlaşma sağlanamazsa Skriniar'ın takımda kalmaması gündemde.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

FENERBAHÇE KARİYERİ BTTİ

2018-2019 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de beklentileri karşılama konusunda problemler yaşayan Serdar Aziz ile yollar ayrılacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

Deneyimli stoper bu sezon hiç forma giymediği sarı lacivertli ekibe veda edecek. Yönetim, sezon başında gitmesi konusunda kolaylık sağladığı oyuncusunun sözleşmesini uzatmayacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

BECAO EL ZAYIFLATIYOR

Geldiği günden bu yana sık sık sakatlanan Becao'nun durumu henüz netleşmedi. Brezilyalı futbolcu konusunda görüş net ve ayrılık planlanıyor ancak süreci zora sokan bir durum var.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

Sambacının elinde bulundurduğu sözleşme kozu, fesih yolunun önüne geçiyor. Ayrıca her takımın karşılayabileceği seviyede değil.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

Ancak yine de takım bulması konusunda izin verilmesi bekleniyor. Özellikle ülkesi Brezilya ve Arap ülkelerinin ilgi göstermesi muhtemel.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

İŞLER DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'de sezon sonunda kontratı bitecek bir başka isim olan Bright Osayi-Samuel'in takımda kalması konusunda durum olumsuzdu. Yönetim, Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda görüşmeleri askıya almış ve Ongjen Mimovic'i transfer edip Zenit'e kiralamıştı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

İstediği ücret çok fazla olan Nijeryalı sağ bek için özellikle Trabzonspor maçında gösterdiği performans sonrasında pazarlıkların yeniden başlatılması kararı alındı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

Ancak deneyimli futbolcu aynı tavrını sürdürür ve 2.5 milyon euro civarında maaş için direnirse görüşmelere nokta konulacak. Sürecin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

KOSTIC OPERASYONU

Sezon başında Juventus'tan kiralanan Filip Kostic konusunda karar verildi. Sırp yıldız ile ilgili olarak İtalyan ekibiyle temasa geçildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

Ancak yıldız futbolcunun eski takımı Frankfurt da devrede ve transferin gerçekleşmemesi mümkün olabilir. Bu da bir oyuncunun daha eksilmesi anlamına geliyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

AJAX İSTİYOR

Geçen sezon gösterdiği performansla birlikte beğeni kazanan ancak son dönemde düşüşe geçen Dusan Tadic de yine ayrılığın eşiğinde. Sırp sol kanat oyuncusu ile şu ana kadar net bir görüşme yapılmadı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

Zaman zaman taraftarların eleştirilerine de maruz kalan tecrübeli futbolcu için eski takımı Ajax devrede. Yönetim de yüksek bir maaş ödemek istemediği oyuncusuyla yolları ayırabilir.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

SUUDİ ARABİSTAN'A DÖNECEK

Fenerbahçe'de durumu en net olan isim ise Allan Saint-Maximin. Fransız futbolcunun sezon sonunda 8 milyon euroya kiralandığı Al Ahli'ye dönmesi neredeyse kesin.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

Bu sezon çok fazla katkı verememesiyle ilgili eleştirilen 28 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho ile de sorun yaşadı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

SEZON SONU YOLCU

Takımda yaz transfer döneminde ayrılacak futbolculardan biri de Burak Kapacak. 25 yaşındaki sağ kanat, hiç süre bulamadığı sezonun ardından kendisine gelen teklifleri değerlendirerek kariyerine devam edecek.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

DZEKO BELİRSİZ

En-Nesyri ile birlikte takımın gol yükünü üstlenen Edin Dzeko'nun da sözleşmesi bitiyor. Boşnak golcü için sözleşme görüşmeleri yapılsa da henüz anlaşma sağlanmadı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

Ayrıca 39 yaşındaki golcü için daha önce forma giydiği İtalya'dan üç takım talip. Bu önerileri de değerlendirerek karar vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

YENİ SEZONDA OLMAYABİLİR

Kış transfer döneminde takımda kaldıktan sonra mart ayının sonuna doğru Japonya'ya gitmesi gündeme gelen Cenk Tosun'un durumu da net değil. Milli golcü için sezon sonunda karar verilmesi gündemde. Ayrılık kararı çıkarsa yerine yerli bir isim alınabilir.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

İLK TRANSFER BİTTİ GİBİ

Yeni sezonun kadrosunu kurmayı çalışan Fenerbahçe'de ilk adım atılıyor. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği yıldız kaleciyi renklerine bağlamak üzere.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

Fenerbahçe, ilk olarak Fransız kulübü Lyon'a teklifini sundu. Bu gelişmenin ardından Brezilyalı eldivenle de temasa geçen sarı-lacivertli yönetim, Perri'ye de resmi teklifini iletti. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe, hem kulüple hem de oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

Fransız basını da transfer sürecini yakından takip ederek gündeme taşıdı. Haberde, "Fenerbahçe, Perri ve Lyon'la anlaşmaya yakın" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

Fenerbahçe'nin Lyon'a 6 milyon euro bonservis bedeli ve 1 milyon euro bonus önerdiği, Lucas Perri'ye ise senelik 3 milyon euro teklif ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

Öte yandan Galatasaray'ın da Muslera'nın yerine düşündüğü Perri için Fenerbahçe'nin süreci büyük ölçüde tamamladığı ve transferde sona yaklaştığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Transfer için imza an meselesi

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